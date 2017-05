DHA YURT BÜLTENİ-20

Davutoğlu: Kimse bir daha Diyarbakır Ulu Cami'inin çevresini terör yuvası yapamayacak (2)

MARDİN SONRASI EŞİ VE OĞLU İLE BİRLİKTE HASANKEYF'İ GEZDİ

Mardin'deki konuşmasından sonra Davutoğlu, eşi Sare ve oğlu Mehmet ile birlikte Batman'ın, Ilısu Baraj Gölü altında kalacak antik kenti Hasankeyf'e gelerek tarihi mekanları gezdi. Eski Başbakan Davutoğlu'nu, Batman Valisi Ahmet Deniz, Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven ile bazı yetkililer karşıladı. Hasankeyf eski çarşısında esnafları dolaşan Davutoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Hasankeyf'in eski kilim ustalarından 85 yaşındaki Cemil Ayhan ile tezgah başında sohbet ettikten sonra el dokuması bir kilim alan Davutoğlu, El-Rızık Camisi'nde ikindi namazını kıldıktan sonra tarihi kaledeki bazı mekanları gezdi.

"HASANKEYF KÜLTÜRLERİN YAŞANDIĞI MEKANDIR"

Hasankeyf'teki tarihi her zaman hayranlıkla izlediğini ifade eden Davutoğlu, "Buradaki kültürel zenginliği görmek kadim kültürümüzün işaretlerini, burada bizzat şahit olmak büyük bir mutluluk vermiştir. Devlet hayatında da her zaman Hasankeyf'in korunması ve gelecek nesillere bu zenginliğin aktarılması için gayret göstermeye çalıştık. Hasankeyf her şeyden önce insanlık mirasıdır. Asırlardan beri gelen çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Hasankeyf bu medeniyetlerin birbirine aktardığı kültürün yaşandığı bir mekandır" dedi.

Sare Davutoğlu ise tarihi ilçede gerçek doğal bir yaşamı gördüklerini belirterek; “İnsanların tabiatla uyumlu ve tabiattaki her şeyi değerlendirerek, çok güzel bir hayatı yaşadıklarını gördük. Elbette zaman değişiyor, şartlar değişiyor. Burada yaşanmışlıkları inşallah güzel bir çerçevede hem müzemizde hem de kalenin gezilebilir hale getirilebilmesiyle yaşamış olacağız" diye konuştu.

DAVUTOĞLU ÇİFTİNE ÇOBAN ALİ MORALİ

Tarihi mekanları gezdikten sonra Hasankeyf kanyonu ile mağarada, 'Çoban Ali' lakaplı Ali Ayhan'ın şarkılarını dinleyen Davutoğlu çifti, tarihi mekanları gezerek günün stresini attı. Hasankeyf kanyonunda gördüğü kuzuyu seven Davutoğlu, kuzuyu kucağına alarak bir süre tuttu. Daha sonra Çoban Ali'nin 'Mardin kapısından atlayamadım', 'Bitmez bu sevda', 'İki dağın arasında kalmışım' şarkılarına alkışlarla eşlik eden Davutoğlu, kalede bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Davutoğlu, Hasankeyf'teki gezisinin ardından Mardin'e geri döndü.

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()

Yolcu otobüsünde 220 gram esrar ele geçirildi

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde 220 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kula'da jandarma ekipleri, geçen Salı günü İzmir-Ankara D-300 karayolu Eşme Kavşağı'nda yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Narkotik köpeği Vicdan'ın da kullanıldığı aramada, 220 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otobüs muavini H.T., ifadesinde uyuşturucuyu İzmir'deki S.S.'ye teslim edeceğini söyledi. S.S. de İzmir'de yakalanarak sorgulanmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S. tutuklandı, otobüs muavini H.T ise serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

Ordu'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

ORDU'nun Altınordu İlçesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu ootobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza bu akşam Ordu'nun Altınordu İlçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Ordu-Samsun karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Murat A. yönetimindeki 28 AR 772 plakalı bir firmaya ait yolcu otobüsü, belediye kavşağında yaya geçidi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir adama çarptı. Üzerinden kimlik çıkmayan 55-60 yaşlarındaki erkek kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından otobüsün altında sıkıştığı yerden çıkarılan cansız bedeni otopsi için ambulansla Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ordu-Samsun karayolunda trafik akışı yaklaşık 45 dakika dururken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Sürücü Murat A. gözaltına alınırken, otobüste gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yedek şoförle yoluna devam etti.

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,()

Karabük'te minibüs TIR'a çarptı: 5 yaralı

KARABÜK’te, kontrolden çıkararak önce bariyerlere sonra da istinat duvarına çarparak durabilen TIR’a arkadan gelen minibüs çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu üzerinde bulunan Karabük Belediyesi İtfaiye ve Fen İşleri Müdürlüğü önünde meydana geldi. Karabük yönünde giden 37 yaşındaki Gökhan Özer idaresindeki 06 FZ 4523 plakalı TIR, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüjdeki bariyere sonra da istinat duvarına çarptı. Bu sırada 35 yaşındaki Murat Özdemir idaresindeki 78 SD 586 plakalı minibüs de TIR’ın dorsesine yandan çarptı. İtfaiye ekipleri tarafından kırılan camdan yaralı olarak çıkarılan TIR sürücüsü Özer ile minibüste yaralanan sürücü Özdemir, 46 yaşındaki Musa Dursunlar, 31 yaşındaki Bülent Dursun ve 35 yaşındaki Ramazan Kahreman olay yerine gelen ambulanslara çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()