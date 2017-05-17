DHA YURT BÜLTENİ-20 

Şırnak Bestler Dereler'deki operasyonda 2 bin uçaksavar mühimmatı ele geçirildi

Şırnak Bestler Dereler'deki operasyonda 16-17 Mayıs tarihlerinde 2 bin uçaksavar mühimmatı bin bixi mühimmatı 20 havan mühimmatı 20 Roketatar mühimmatı 2 el yapımı patlayıcı düzenegi 5 sığınak ve mağara bulundu, mühimmat ve sığınaklar imha edildi.



Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk Operasyonu'nun ikinci safhası 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasında, Çakırsöğüt 1'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nın katılımı ile 08 Mayıs'ta Hava Hücum Harekatı ile başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada operasyonda 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında 29 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda komando birlikleri tarafından 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılan temas araması sırasında ise 2 bin uçaksavar mühimmatı bin bixi mühimmatı 20 havan mühimmatı 20 Roketatar mühimmatı 2 el yapımı patlayıcı düzenegi 5 sığınak ve mağara tespit edildi. Mühimmat ve sığınaklar imha edildi.

Haber: ŞIRNAK,()

============================================

Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'de, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı 51 yaşındaki Mehmet Çavuş öldü. Kazada motosiklet sürücüsü Muhittin Aktepe de yaralandı.

Kaza, merkez Yenişehir İlçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Muhittin Aktepe yönetimindeki 33 DOL 84 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Çavuş'a çarptı. Kazada, Mehmet Çavuş yaşamını yitirdi, sürücü Aktepe ise ağır yaralandı. Aktepe, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayı haber alıp olay yerine gelen Mehmet Çavuş'un yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çavuş'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kaza yerinden görüntüler

- Mehmet çavuş'un cenazesi yerde

- Cenazenin araca alınması

- Çavuş'un yakınları gözyaşları içinde

- Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 01:11 BOYUT: 40.0 MB

Haber-Kamera: MERSİN, ()



=============================================

Akaryakıt istasyonunda çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü

KONYA'da bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında, yakıt pompalarına ulaşan alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangında 1 kişi hafif yaralandı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun idare büro bölümünde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler hızla yakıt pompalarının bulunduğu alana sıçradı. Olası bir patlama endişesiyle çevrede panik yaşandı. Olay yerine gelen 4 itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangın akaryakıt istasyonu çalışanı 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

- İtfaiyenin müdahalesi

- Soğutma çalışması

- Polisin çevredekileri uzaklaştırması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ,()

=========================================

Su kanalına düşen dana kurtarıldı

SİNOP merkeze bağlı Korucuk Köyü’nde 2 metrelik su kanalına düşen dana, itfaiye tarafından iş makinesiyle yapılan çalışma sonrasında kurtarıldı.

Korucuk Köyü'nde Emine Bafralı'ya ait dana tarladaki 2 metrelik su kanalına düşen dana buradan çıkamayarak mahsur kaldı. Sahibi kendi imkanları ile danayı bulunduğu yerden çıkaramayınca jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ekipleri de geldi. İş makinesi yardımıyla yapılan çalışma ile dananın kanaldan çıkabılmesi için bir rampa oluşturuldu. Ardından iple çekilen dana bulunduğu yerden kurtarıldı.



Görüntü dökümü

--------------

-Vatandaşlardan detay

-Dana'nın düştüğü yerden detaylar

-Kepçe'nin gelişii

-Dana'ya kepçeyle yol yapılması

-Dana'nın kurtarılması

(Süre: 04.17) - (Boyut: 136 MB)

Haber-kamera: İbrahim ASLAN/SİNOP, ()



