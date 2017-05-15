DHA YURT BÜLTENİ-20

İki Suriyeli ailenin palalı kavgasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

KONYA'da iki Suriyeli aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga da 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Pala diye tabir edilen bıçak, sopa ve taş kullanılan kavgayı polis havaya ateş açarak durdurabildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki Suriyeli ailenin kadınları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgaya erkekler dahil oldu. Kavga da pala diye tabir edilen bıçak, sopa ve taşlar kullanıldı. İhbar üzerine mahalleye gelen polis kavgayı ayırabilmek için havaya ateş açtı. Kavga da 3'ü ağır 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitle hastanelere kaldırıldı. Polis olaya karıştığı öne sürülen 2 Suriyeli şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Başından yaralı Suriyelinin ambulans beklemesi

-Polisin mahalle de güvenlik önlemi alması

-Yaralı Suriyelinin ambulansla götürülmesi

-Mahalleden detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

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Sazlık alanda çıkan yangın golf sahasına sıçradı

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde sazlık alanda çıkan yangın bir golf sahasına da sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın 2.5 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabildi. Yangında 5 dönüm sazlık alan zarar gördü.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezi İleribaşı mevkiindeki Beygölü Ovası'nda bulunan sazlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye araçları yangının bulunduğu noktaya giremezken 2 itfaiye eri ve 2 polis memuru alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarla birlikte yayılan yangın yolun karşı tarafındaki golf sahasına da sıçradı. Bölgeye takviye ekipler de çağrılırken, yangın noktasına iş makinesiyle yol açılmaya çalışıldı. Yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Belek Turizm Yatırımcıları Ortak Girişimi (BETUYAB) ve golf sahasının kendi itfaiye personeli, 2 sulama tankeri ve 2 iş makinesi müdahale etti. Yaklaşık 2.5 saat süren çabanın ardından yangın kontrol altına alınırken, 5 dönüm sazlık alan, yol kenarındaki ağaçlar ve golf sahasının yola bitişiğindeki çalılık alan zarar gördü. Yangında bazı hayvanlar da yanarak telef oldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis memurları yangını söndürmeye çalışırken görüntü

- Yoldan geçen vatandaşların yangını söndürmek için uğraşları

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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Vali Karaloğlu, olay Çin paylaşımını sildi (3)

SELÇUKLU AV KÖŞKÜ’NDE SELAM VERDİ

Çin’in Anhui eyaletinin başkenti Hefei’de geleneksel kıyafetler giyip altın varaklı tahta oturarak çektirdiği ve twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla ilgi gören Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bugün Kemer İlçesi ziyaretinde Selçuklu Av Köşkü’nü gezdi. Köşkün çatısından inişte Vali Karaloğlu, Çin’dekinin benzeri selam verdi. Vali Karaloğlu, “Çin’de de bu selamı vermiştim, şimdi de Selçuklu Av Köşkü’nde veriyorumö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vali Münir Karaloğlu’na av köşküyle ilgili bilgi verilmesi

- Vali Karaloğlu’nun köşkten çıkışı

- Vali Karaloğlu’nun köşkteki incelemeleri

- Vali Karaloğlu’nun poz verdiği fotoğraf

39.2 MB /// 01.13ö

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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Elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

KONYA'da park halindeki elektrikli bisikletin kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 13 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa B.'ye ait park halindeki elektrikli bisiletin yanına gelen bir şüpheli etrafı kolaçan ettikten sonra bisikletin üzerine binerek direksiyonun yönünü yolda doğru çevirdi. Bir süre bekleyen şüpheli daha sonra çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden bisikleti iterek hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise çevredeki işyeryerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Bisikletin çalınma anını gösteren güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA,()