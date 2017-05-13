DHA YURT BÜLTENİ - 20

Tur midibüsü faciası: 24 ölü, 10 yaralı (10)

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İzmir Buca'dan günübirlik gezi için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden, 3'ü erkek 21'i kadın, 24 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:

Fatma Sevindik (58), Nesrin Öksüz (53), Mükerrem Salcan (63), Selda Altay (41), Ayşe Kolcu (54), Melisa Şele (18), Feray Akın (55), Gülüzar Kılıç (52), Cemile Sönmez (59), Fermudiye Ay (49), Leyla Konakçı (46), Zeynep Öksüz (54), Ayşe Nur Namlıarkan (52), Hatice Güllü, Leman Kılıç, Zübeyde Çalık, Nazlı Ceylan, Mübeccel Dedeoğlu, Münire Güler, Sultan Karadağ, Serpil Kaldırımcı, midibüs şoförü Armağan Sertbaş, Habil Güler (57) ve Kemal Öksüz

4'Ü ÇOCUK, 10 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Bahar Sınur (45), Cahide Güler (50), Simge Sinur (17), Fatma Ecrin Ökten (12), Beyzanur Hano (9), Nehir Sertbaş'ın (10 aylık) ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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Haber: MARMARİS, ()

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Otomobil önce traktöre, ardınan yanındaki araca çarptı: 8 yaralı

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde otomobilin traktöre ç çarpması sonucu 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza, E-88 Karayolu Sorgun Mermerciler kavşağında meydana geldi. Yozgat istikametinden Sivas yönüne giden 65 yaşındaki Nuh Açıkgöz yönetimindeki 34 JC 0660 plakalı otomobil, Sorgun Mermerciler kavşağında önündeki seyreden traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı istikamette seyreden 19 yaşındaki İsmail Kaygısuz’un kullandığı 66 LR 848 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada, her iki otomobilin sürücüleri ile İsmail Kaygısuz’un kullandığı otomobilde bulunan Zehra Aliye Kaygısuz (2), Azime Arslan (23), Mustafa Kerem Arslan (2), Zehra Kaygısuz (44), Aliye Kaygısuz (2), Khaırıa Shuasb Hema (28) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Ambulansları tarafından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otomobillerden detay görüntüler

-Kaza yerinden görüntüler

-Detay

Haber: Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), ()-