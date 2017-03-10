DHA YURT BÜLTENİ - 20

Özdağ: Saldırıların sorumlusu Bahçeli'dir (5)

GERGİNLİĞİN ARDINDAN KONFERAS GERÇEKLEŞTİ

Ülkücü grubun protestosu sonrasında Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu, Mersin'deki son koferansını gerçekleştirdi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen Özdağ, Cumhurbaşkanı'nın 'Hayır' diyenlere hakaret ettiğini söyledi.

Türk milletinin bir ve bütün olduğuna inanan, üniter ve milli devleti savunan insanlara karşı, hayır diyenlere karşı, çok ağır bir kampanya sürdürüldüğünü savunan Özdağ, "Hayır diyenler darbecilerle yan yana konulmak isteniyor, PKK'lı teröristlerle yan yana konulmak isteniyor. Bu saldırılar yapılırken, bu yalanlar atılırken Cumhurbaşkanı konuşma tarzını Adalet Bakanı ve Başbakan'dan daha da ağırlaştırıyor, biz hayır diyenlere sizlere, hepimize, toplumun yüzde 60'ına 'Çukur' diyor. Yani alçaktan daha da aşağısınız diyor. Çünkü biz parlementer demokrasi ve anayasayı savunuyoruz. İnanılır gibi değil, kabul edilebilir hiç değil. Sayın Cumhurbaşkanı, biz sizin Türkiye'yi içine düşürdüğünüz terör çukurundan çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

YÜZDE 100 TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Karşılarına çıkan hiç bir engelin kendilerini alıkoyamayacağını belirten Özdağ, şunları söyledi:

"Mezhepler, hayat tarzları ve şimdi evet hayır diye saflaştırılmak, bölünmek istenen büyük Türk milletini tekrar bir ve büyük bir millet olduğunu hatırlaması için verilen bir mücadeledeyiz. Biz yüzde 50 değil yüzde 100 Türkiye için mücadele ediyoruz. Bizi, birbirimize düşman etmek isteseler de, ayrıştırmaya çalışmak isteseler de biz Türk milliyetçileri olarak bu tuzağa düşmemeye söz verdik. Milletimizin de düşürülmemesi için mücadele edeceğiz".

ÖNCE VALİLERİNİZE VERDİĞİNİZ TALİMATLARI GERİ ÇEKİN

Kendilerine salon verilmesini engelleyenlerin Almanya'ya kızdığını kaydeden Kayseri Milletvekili MHP'li Yusuf Hallaçoğlu ise şöyle konuştu:

"Elimdeki bu tertemiz suyu içerim. Ama bunun içerisine afedersiniz bir damla nicaset koysanız içilir mi? O zaman biz bu anayasayı içecek miyiz, kabul edecek miyiz? İşte tüm mesele bu. Bu konuda ne Avrupa sesini çıkarıyor ne Amerika sesini çıkarıyor. Türkiye'ye Başkanlık gelecek gelmeyecek, baskılar yapılıyor yapılmıyor. Almanya'ya itiraz ediyorsun ama kendi ülkende, normalde hayır diyeceklere bir baskı uyguluyorsun, toplantılarını engellemek için salon vermiyorsun, elektriğini kesiyorsun, sonra da 'Almanya'dan demokrasi bekliyorum' diyorsun. Almanya'ya dikleniyorsun. Önce, kendi valilerine verdikleri talimatları çeksinler, salon tahsisinde engel çıkarmasınlar. Bizim için 'Evet' diyen de 'Hayır' diyen de kardeşimizdir. 17'sinde kucaklaşacağız, vatandaşız. Ama gerilim yaratmak bunların işine geliyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan görüntü

- İzleyenlerden görüntü

- Yusuf Hallaçoğlu'nun konuşması

- Ümit Özdağ'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE-Mustafa İNSAN/MERSİN,()

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Şüpheli aracın sürücüsü, Yunus ekibinin önüne kırdı; 2 polis yaralandı

ADANA'da dur ihtarına uymayan lüks otomobilin sürücüsü, aracını kendisini kovalayan motosikletli Yunus ekibinin önüne kırıp, kazaya neden oldu. Kazada, 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Atakent Mahallesi 2316 Sokak'ta meydana geldi. Motosikletli Yunus ekipleri, şüphe üzerine Mehmet Mustafa S. yönetimindeki 33 CLA 90 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi. Ancak S., dur ihtarına uymadı, polis ekibi de otomobilin peşine düştü. Kovalamaca sırasında Mehmet Mustafa S., aracını Yunus ekibinin önüne kırdı. Otomobile çarpan motosiklet devrildi, üzerindeki 2 polis hafif yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

1,5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Bölgede geniş çaplı arama başlatan polis ekipleri, beyaz lüks otomobili kaza yerinden 1.5 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde buldu. Otomobilin kiralık olduğunu belirleyen polis, kiralama şirketinden sürücü S.'nin adresini tespit etti. Evinde gözaltına alınan S., polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yerde yatan polisler ve çevresinde bekleyen meslektaşları

- Yerdeki polislerden görüntü

- Yerde yatan polislere sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

- Polislerin sedyeye konulması

- Sedye ile ambulansa taşınan polisler

- Ambulanstaki polisin meslektaşlarına olayı anlatması

- Ambulansın kaza yerinden ayrılması

- Kazaya neden olan otomobilden görüntü

- Otomobilin üzerindeki kaza izinden görüntü

- Polislerin otomobil üzerinde inceleme yapması

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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Bekçiye suikast girişimi: 1 yaralı

MARDİN'in Dargeçit İlçesi'nde bekçi olarak görev yapan Murarrem Durmaz'a ait otomobile yerleştirilen el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Dargeçit İlçesi Pazaryolu üzerinde meydana geldi. 44 yaşındaki Anvar Durmaz, bekçi olarak görev yapan yeğeni 23 yaşındaki Muharrem Durmaz'a ait otomobiline bindiği sırada, araca daha önceden tuzaklandığı tahmin edilen el yapımı patlayıcı uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada araç parçalınırken, bekçi Durmaz'ın dayısı Anvar Durmaz yaralandı. Anvar Durmaz, olay yerine gelen ambulans ile Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Durmaz, daha sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne sevkedildi. Anvar Durmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobile el yapımı patlayıcı yerleştirilen kişi yada kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

MARDİN,()

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Alkollü sürücü polisten kaçarken takla attı

ADANA'da uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü, izini kaybettirmek için girdiği ara sokakta otomobiliyle takla attı. Sürücü ile otomobildeki kadın, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, gece yarısı merkez Yüreğir İlçesi Seyhan Mahallesi Regülatör Köprü yakınında meydana geldi. Selman A. yönetiminde 01 DOJ 58 plakalı otomobil, iddiaya göre Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda uygulama yapan polislerin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Polislerin kovaladığı otomobil, Regülatör Köprü yakını Seyhan Nehri'nin kıyısındaki bir ara sokağa girerek izini kaybettirmek istedi. Ancak yolun sonunu fark etmeyip 1 metreden aşağı yükseklikten devrilerek takla attı. Şans eseri nehre düşmeyen otomobilden yara almadan çıkan Selman A. ve araçta bulunan Melike K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otomobilin kiralık olduğu belirlenirken, 0,7 promil alkollü olduğu tespit edilen Selman A.'nın ehliyetine el konuldu, dur ihtarına uymamaktan da para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polisin yanındaki Selman A. ve Melike K.'dan görüntü

- Otomobilin ter dönmüş haldeki görüntüsü

- Otomobilin içinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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