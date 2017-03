DHA YURT BÜLTENİ - 20

ÜMİT ÖZDAĞ VE YUSUF HALAÇOĞLU NUN KONUŞMA YAPACAĞI SALONDA OLAY ÇIKTI (2)

"AMACIMIZ TÜRK MİLLETİNİ KUCAKLAMAK"

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Silifke'de ülkücü bir grubun salonun altını üstüne getirdiği olayların sakinleşmesinin ardından konuşma yaptı. 'Başbuğ Türkeş' sloganları eşliğinde konuşan Özdağ, şunları söyledi:

"Her yerde önümüze değişik engeller çıkıyor. Ama biz bu engelleri Türk milliyetçisine yakışır şekilde, bir ülkücüye yaraşır şekilde, Alparslan Türkeş'in öğrencilerine yakışır şekilde, teker teker aşarak yolumuza devam ediyoruz. Çünkü amacımız Türk milletine dayatılmaya çalışılan bir bölünme ve diktatörlük anayasasına 'hayır' demek. Türk milliyetçiliğinin gerçek duruşunu bu konuda ortaya koymak. Amacımız bunun ötesinde yıllardan beri, bölünmeye çalışılan etnik fay hatları boyunca ayrıştırılmaya çalışılan, mezhep fay hatları boyunca ayrıştırılmaya çalışılan, şimdi evet ve hayır ile ayrıştırılmaya çalışılan büyük Türk milletini kucaklamak ve tekrar hepimizin, büyük Türk Milletinin evlatları olduğunu hatırlamak."

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da konuşmasında, Allah'ın verdiği aklın kullanılması gerektiğini söyledi. Halaçoğlu, "Bizler de bu yüzden buradayız. Birileri tutmuş şöyle söylüyor. O sürahidir. Size soruyorum elimde gördüğünüz bu pet şişe sürahi midir? İşte akıllı insan bunu söyler. Ben elimdeki şişeyi saklıyorum ve size diyorum ki ben gördüğüm için siz kabul edin, ona ne dersiniz, hayır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Salonda çıkan arbededen görüntüleri

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE,(MERSİN),()

===================================

Mersin Barosu'nda, Kadınlar Günü etkinliğinde 'hayır' gerilimi (2)

ÖZYİĞİT: ÜZÜNTÜ VERİCİ

CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Baro'sunun 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde, yaşanan tartışma nedeniyle açıklama yaptı. Baroya yapacağı ziyareti iptal ettiğini belirten Özyiğit, "Bizzat Baro Başkanı tarafından yapılan şiddet, üzüntü verici. Hukuk ve insan hakları egemen olmalı. Ben CHP İl Yönetim Kurulu olarak yarın baroya hayırlı olsun ziyaretine gidecektim. Ama bu saatten sonra bu ziyaretimi gerçekleştirmeyeceğimi buradan sizlere duyurmak istiyorum. Gelecek güzel olsun. Son yıllara kadına artan şiddet, kadın ölümlerinin emekçi ölümlerinin son bulmasını diliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim MAŞE/MERSİN,()

========================

İzmit'te yürümek isteyen kadınlar gözaltına alındı

İZMİT'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi. Polis, izinsiz yürüdükleri gerekçesiyle 35 kadını gözaltına aldı.

İzmit'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kocaeli Kadın Platformu'nun çağrısıyla kadınlar, Yürüyüş Yolu'nda bir araya geldi. Kadınlar, 'Hayır' ve 'Kadına şiddete hayır' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, izin alınmadığı gerekçesiyle Yürüyüş Yolu'nda yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirdi.

Polis, uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulundu, 35 kadın ile onlara destek olan 4 kişiyi gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber: Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),()

===============================

Amasya'da 850 gram bonzai ele geçirildi (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerinde düzenlenen, 850 gram bonzainin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan M.A.Ö., F.K. ve M.A.G. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Sinan HARMANCI/AMASYA,()

=================================

Zılbıt toplamaya giden kadın, insan kemikleri buldu

ZONGULDAK'ta ormanlık alana zılbıt toplamaya giden 52 yaşındaki Seher Çolak, insan kemikleri buldu.

Dilaver Mahallesi'nde oturan Seher Çolak, öğle saatlerinde zılbıt toplamak için gittiği ormanda, toprak üzerinde kemik parçaları görünce 10 Ocak 2015'de kaybolan zihinsel engelli Hasan Berber'in ağabeyi Bahattin Berber'i aradı. Bahattin Berber'in ihbarı üzerine olay yerine giden polisin yaptığı incelemede, kemiklerin insana ait olduğu belirlendi. Kemikler, Hasan Berber'in yaşadığı evin 500 metre ilerisinde bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kemikler, delil torbasına konuldu.

Kayıp Hasan Berber'e ait olduğu tahmin edilen kemikler, incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Berber'in yakınları ve Seher Çolak, olay yerinde gelişmeleri takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polisin kemikleri incelemesi

-Kemiklerin delil torbalarına konulması

-Delil torbalarının taşınması

-Polis araçları

-Seher Çolak'la röp.

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,()

===============================

İhraç edilen mimar, oturma eyleminde Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

DÜZCE'de, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki görevinden ihraç edilen mimar Alev Şahin, işine geri dönmek için başlattığı oturma eyleminin 37'nci gününde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Düzce Sendikalar Platformu, 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan KHK ile 2011 yılından bu yana çalıştığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki görevinden ihraç edilen, işine geri dönmek için geçen 30 Ocak'tan beri kentin en işlek noktalarından Spor Sokak girişinde oturma eylemi yapan Alev Şahin'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Mimar Alev Şahin ve arkadaşları sokakta müzik çalarak şarkılar söyledi. Yan flüt çalarak arkadaşlarına eşlik eden Şahin, şöyle konuştu:

"Kadınların uğradığı ayrımcılık ve yaşadıkları eşitsizlik her alanda hüküm sürüyor. Kadınlar, kapitalist toplumda esas olarak mülk sahibi kadını ilgilendiren miras, mülk edinme, seçme-seçilme hakkı gibi konularda kâğıt üzerinde eşit yasal haklara kavuşsalar da, kapitalizmin erkek egemen doğasından kaynaklı olarak cins ayrımcı yasalar ve uygulamalar dünyanın bütün ülkelerinde bugün bile varlığını sürdürüyor. Tüm bu sömürü ve baskıya karşın mücadelenin her alanında öne çıkan kadınlar bugün de anadolunun pek çok ilinde KHK'lar ile haksız, hukuksuz, sorgusuz, sualsiz ellerinden alınan kamu emekçileri ekmekleri için direniyorlar."

FOTOĞRAFLI

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,()

===============================

Cumhurbaşkanına suikast timi davasına yine protestolarla devam edildi (5)

"DARBE GİRİŞİMİ BİLGİSİN BENDEN ALDIKLARI DOĞRU DEĞİL"

Muğla 2'inci Ağır ceza Mahkemesi'nde devam eden davada son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri Kurmay Albay Ali Yazıcı (44) ifade verdi. Kurmay Albay Yazıcı, saat 00.30'da Çiğli Anajet Komutanlığı'na giderek Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yer ile ilgili bilgi verdiği yönündeki iddianamede yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kurmay Albay Yazıcı, "Öncelikle bu suçlama devam ediyor. Sanıklar benim onlara yardım ettiğimi söylemediler. Ben de onları doğruluyorum. Benden bilgi almadılar. 'Suçsuzum' diyemem ama onlar suçsuz. Onlara yardım etmedim. Darbe girişimi ile ilgili bilgiyi benden aldıkları doğru değildir" dedi.

Kısaca kendisinden bahsetmek istediğini belirten Kurmay Albay Yazıcı, "27 Temmuz 2015 tarihinde görevime başladım. 15 Temmuz'a kadar Cumhurbaşkanımızın resmi görevlerine katıldım. Özel programlarının hiçbirine katılmıyordum. Bu 15 Temmuz öncesinde de Cumhurbaşkanı iki gün ayrıldığında beni serbest bıraktı. Sonra bir hafta daha tatil için ayrılacaklarını ifade etti. Kendisinin müsaadesi ile bir hafta izne ayrıldım. Bu ilk kez oldu. Bir yıl içerisinde, aracımızda, helikopterde, uçakta beraberdik. Verdiği tüm emirleri yerine getirmeye çalıştım. Bayram nedeniyle kendisi ailesi ile ayrıldı. Ben de ailemin bulunduğu Tokat'ın Erbaa ilçesine gittim. Bayramın ardından 8-9 Temmuz'da göreve döndüm. Tatil için ayrılacağı tekrar belli olunca oğlumla beraber araçla Ankara'ya evime döndüm. Bir gece kalıp, oğlumla tekrar Tokat'a gittim. 14 Temmuz'a kadar ailemin yanında Erbaa'da kaldım. Perşembe sabah yola çıktık, ailemi orada bıraktım. Aynı gün öğleden sonra Ankara'ya gelip Muhafız Alayı'na gittim. Beni görünce, 'Niye döndün?' diyerek, şaşırdılar. Ben de 'Cumhurbaşkanımız tatil için ayrıldı ben de serbestim' dedim. Cumartesi Antalya'da Cumhurbaşkanımızın resmi programı vardı. Uluslararası bir futbol maçı vardı. O'na gideceklerdi" dedi.

OTOSTOPÇU YARBAY İLE MARMARİS'E GİTMİŞ

Kurmay Albay Yazıcı, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın, Marmaris'te Okluk Koyu'nda olabileceğini düşündüm. Kara yaverimi arayıp, arkadaşlar Cumhurbaşkanımızın nerede olduğu internette bile yazıyor nerede olduğunu öğrenelim' dedi. Bu arada Alay Komutanı bana, 'Nasıl bilmiyorsun?' diye sordu. Akşam eve geldim. Ertesi gün tıraş olmak için tekrar Muhafız Alayı'na gittim. Muhafız Alayı Komutanı, 15 Temmuz akşamı geniş kapsamlı tatbikat olacağını söyledi. O arada gelenler vardı ama darbe ile ilgili konuşma olmadı. Antalya'ya gidecektim. Uçak bileti yer ayırttım. Şoförle birlikte sonra lojmandan ayrıldım. Şoföre, nizamiyeye geldiğimizde 'Sen gelme' dedim. Üniformalarımı, eşyalarımı kontrol ettim. Muhafız Alayı'ndan çıkarken bir Yarbay geldi, yanıma. Tanımıyordum. Kendisini, 'Emin Yarbay' olarak tanıttı. Şu an burada yok kendisi. Benimle Antalya'ya gelmek istedi. Emin Yarbay (Emin Güven) ile birlikte Muhafız Alayı'nın nizamiyeden arabayla çıktık, sivildik. Kendisini ilk kez orada gördüm. Emin Yarbay'a uçakta yer bulamayınca, otomobilimle gitmeye karar verdim. Emin Yarbay ile yola çıktık. Bu arada Muhafız Alayı Cumhurbaşkanı'nın Antalya programını biliyordu."

"HİÇ TANIMADIĞINIZ BİRİNE NASIL GÜVENDİNİZ ARABAYA ALDINIZ?"

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un, "Hiç tanımadığınız birine nasıl güvendiniz arabaya aldınız? Telefonunuzu verdiniz?" diye sorması üzerine Kurmay Albay Yazıcı, "Ben bazı şeyleri kendime bile açıklayamıyorum. Sürekli bunları düşünüyorum, niye böyle yaptım. Bir şeyler yapılmış ortada yapanlar yok. Kendimi ikna edemediğim çok şeyler var. Mantıklı açıklayamadığım bölümler var. Buna herkes çok kızacaktır. Bana, farklı cezalar istenecektir. Ama ben kimseyi ikna edemedim. Sizi ikna etmeye çalışacağım"

dedi.Kurmay Albay Yazıcı, "Emin Yarbay ile karayolu ile Antalya'ya giderken saat 21.30'a gibi genel sekreterim aradı, 'Bir şeyler oluyor. Bilginiz var mı?' dedi. 'Yok, yoldayım' diye yanıt verdim. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın danışmanı arayıp, 'Darbe oluyor, herhalde' dedi. Ben de 'Araştırayım' dedi. O anda Whatsapp Grubu'ndan da aynı darbe konuları gelince Hasan Doğan'ı (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü) aradım. Cumhurbaşkanımızın yanındaydı. Genelkurmay Başkanımızın emir subayı Levent Yarbay'ı aradım ulaşamadım. Aradığım diğer komutanlar, bana tatbikat olduğunu ama uçakların alçak uçuş yaptığını söylediler. Sonra Erkan Binbaşı'yı aradım, 'Siz Antalya'ya gelmeyin. Faaliyet olmaz artık' dedi. Ben o anda Marmaris'e Cumhurbaşkanımıza gitmem gerektiğini düşündüm. Ama Emin Yarbay'dan kurtulmam gerekiyordu. O anda beni Whatsapp Grubu'ndan çıkardılar. Marmaris'e gitsem ne olacağını düşündüm. Çünkü yanımda tanımadığım biri vardı. Marmaris yol ayrımından Emin Yarbay'ın talebi üzerine İzmir'e döndüm. Emin Yarbay, 'Çiğli'ye gidelim' dedi. Bunun da bir izahı yok. Anlamı yok. Çiğli'deki üsse araçla girdik" dedi.

Olay gecesi saat 22.00'de kendisini astsubayların arayıp, "Bu tatbikat değil" dediklerini belirten Kurmay Albay Yazıcı, şöyle devam etti:

"O zaman, 'Siz dönün' dedim. Deniz Yarbay İstanbul'daydı. Çiğli'de televizyondan olayları takip ettim. Saat 02.30'a doğru misafirhaneye geçip, buradaki televizyonu açtım. Ondan önce Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a hareket ettiğini öğrendim. Üs'ten çıkmak istedim. Ancak, nizamiye kapatılmıştı. Misafirhaneye döndüm. Saat 07.00'de 'Tekrar yola çıkarım' diye düşündüm. Saat 11.00'e doğru Üs'teki bir Yarbay ile birlikte nizamiyeden çıktım. Yarbay ile birlikte basın mensubu Göktaş ile görüştüm. 'Ankara'ya gidiyorum' dediğimde Göktaş, 'Hayır sen İstanbul'a gel' dedi. Kabul, ettim. İstanbul'a devam ettim. Yolda Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan aradı, 'Ankara'ya bekliyorduk seni' dedi. İstanbul'u aradım, 'Ankara'ya git' dediler. Ankara'ya geldim, eve gittim. O gece Külliye'ye giderek ne olduğuna bakmak istedim ama her yer kapalıydı. 17 Temmuz sabahı 07.30 da koruma arkadaşlar gelip beni aldılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittik, orada sorgum oldu. Herhangi kötü bir muamele görmedim. Spor salonuna götürdüler. 3 saat boyunca gözlerim bağlıydı. Oradaki grupla üç gün orda kaldım. Sonra Sincan'a cezaevine götürdüler şimdide buradayım."

"BU İŞİN NERESİNDEYİM BEN DE BİLMİYORUM"

"Sorular varsa öyle devam edelim" diyen Kurmay Albay Yazıcı, mahkeme başkanı Baştoğ'un 'Siz devam edin' demesi üzerine ifadesine devam etti. Yazıcı, "Olayı şöyle görüyorum, maddi unsur dediğimiz olaylar var. Bir de darbe olayı var. İnanın ikisinin de neresindeyim bilmiyorum. İşin içinden çıkamadım. Ama bu işin içinde olmadığımı düşünüyorum" dedi.

Mahkeme başkanının sorularını da yanıtlayan Yazıcı "Çiğli'deki askeri havaalanına gitmedim. Orada hangi uçaklar var, neler var bilmiyorum. Tanımadığım Emin Yarbay'ın Çiğli'ye gidelim teklifini kabul etmem, hayatın olağan akışına uygun değil bunu biliyorum" dedi. Mahkeme başkanının yönelttiği, "Darbe gecesi boyunca Cumhurbaşkanı ile doğrudan temasa geçtiniz mi? Bir talebi var mıdır? diye sordunuz mu?" sorusuna ise Kurmay Albay Yazıcı, "Kendisi ile değil ama yanındakilerle görüştüm talebini ve ne yapacağımı sordum" diye yanıt verdi. Yazıcı, "Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olduğunu CNN Türk'ten öğrendim ondan önce o konu ile ilgili konuşma olmadı. Akıncı Üssü'nden kimse ile o gece görüşmedim. 'İstanbul'a mı Ankara'ya mı gitsem' diye kafa karışıklığı yaşadım ama yanındaki başdanışmanından, koruma müdüründen, genel sekreterden bilgi aldım. Emin Yarbay, Cumhurbaşkanı'nın nerede kaldığını bana sordu ama ben bilgi vermedim. Kendisi internette okuduklarını bana söyledi. Askeri hareketlilik başladıktan sonra Emin Yarbay, 'Sen ne düşünüyorsun?' diye sordu. 'Belki bir grubun kalkışmasıdır" dedim.

CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATLARININ SORULARINI YANITLADI

Cumhurbaşkanı avukatlarının 'Hiç tanımadığınız kişiyi yoldan alıp uzun yolculuğa çıkıyorsunuz bunun mantıklı açıklaması var mı?" sorusuna Yazıcı "Yok, Bazı cevaplarımın mantıklı olmadığı doğrudur" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanın avukatlarının 'Sizin suikast girişimiyle ilgili bilginiz nedir?" sorusu üzerine Kurmay Albay Ali Yazıcı şöyle yanıt verdi:

"Cumhurbaşkanının yerini öğrenip terör örgütüne bilgi vermedim. Suikast işinin içinde olsaydım, şoförümle Antalya'ya giderdim. Emin Yarbay ile gitmezdim. Emin Yarbay'ı planlı şekilde arabaya almadım. Emin Güven Yarbay, tamamen tesadüftür. Ben kimseden talimat almadım, Alpaslan Acar'dan darbe olduğunu öğrenince Ankara'ya gitmekten vazgeçtim" dedi.

"ÇOK ŞAŞKIN GÖRÜNÜYOR OLABİLİRİM AMA O KADAR DA APTAL DEĞİLİM"

Yazıcı'nın Cumhurbaşkanlığı avukatlarının sorularına sık sık 'Bilmiyorum, hatırlamıyorum, anlamıyorum" şeklinde sözlerle cevap verdi. Cumhurbaşkanın avukatlarının HGS kayıtları incelendiğinde, Ankara-Antalya -Marmaris rotasında verdiğin bilginin yalan olduğunu ortaya koydu" demeleri üzerine Kurmay Albay Yazıcı, "Çok şaşkın görünüyor olabilirim ama o kadar da aptal değilim" dedi. Yazıcı, Yurtta Sulh Konseyi Üyeleri arasında olduğunu ise gazetelerden öğrendiğini söyledi. Duruşmaya, yarın devam edilecek.

Haber: Yaşar ANTER-Cavit AKGÜN/MUĞLA,()

===============================

Ayvalık'a kadınlar, yaşlılar ve özel çocuklar için sosyal hizmet merkezi

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'ndeki eski sağlık ocağı binası, belediye tarafından içinde Kadın Danışma Evi'nin de bulunduğu Sosyal Hizmet Merkezi olarak düzenlenip, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hizmete açıldı.

Hayırsever işadamı Cazım Nuri Erman tarafından 1988'de yaptırılan 2004 yılına kadar İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve Merkez Sağlık Ocağı olarak hizmet veren mülkiyeti belediyeye ait bina, üç bölümden oluşan sosyal hizmet binası olarak düzenlendi. Engelli Destek Birimi ( Özel Çocuklar Eğitim Evi), Erken Doğmuşlar Konuk Evi ve Kadın Danışma Evi olarak hizmet verecek sosyal hizmet binasının açılışı bugün düzenlenen törenle yapıldı. Törene, Ayvalık Kaymakam Namık Kemal Nazlı, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Ahmet Toker, CHP Ayvalık İlçe Kadınlar Kolu Başkanı Şerife Tezkaçan, Gazeteci-Yazar Bekir Coşkun ve Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ayvalık Şubesi, Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi ve Ayvalık Kent Konseyi üyeleri katıldı.

Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi Sözcüsü Nebahat Dinler, Ayvalıklı kadınlar için bu 8 Mart'ın ayrı bir önemi olduğunu belirtip, "Bugün, biz kadınların hak arayışlarından birisi gerçekleşiyor. Ayvalık Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel yönetimlerin üzerine düşen sorumluluklardan birisini yerine getirerek, kadınların güçlenmesine destek olacak Kadın Danışma Merkezi'mizi hizmete açıyor. Uzun zamandır dile getirdiğimiz bu talebimiz karşılandığı için mutluyuz,. Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik aile içi şiddet, gelir ve eğitim düzeyi ne olursa olsun tüm dünyadaki ve ülkemizdeki kadınların ortak sorunudur. Her kesimde ve her yörede yaygın olarak görülmektedir. Kadına yönelik şiddetle baş edebilmek için kararlı bir mücadele gerekmektedir. Hedefimiz, kadına yönelik şiddetin nedenleriyle birlikte ortadan kaldırılması, Ayvalık'ta yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi olmalıdır. Fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalan, dışlanmaya ve ayrımcılığa uğrayan kadınlara; hukuksal, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti vererek, dayanışma sağlayacak olan Ayvalık Kadın Danışma Merkezi ile kadınlar artık çaresiz kalmayacaklar. Merkezimiz, körfezde hizmet üreten tek kurum olarak yapacağı farkındalık ve eğitim çalışmalarıyla da bu evrensel sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır" dedi. Dinler sosyal Hizmet Merkezi'ndeki Kadın Danışma Evi'nin çalışmalarına her türlü desteği vereceklerini de kaydetti.

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, açılışı yapılan merkezin yaşlılara, kadınlara ve özel çocuklara hizmet verecek olması bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

KADINLARIN TOPLADIĞI 2 BİN İMZA İLE YAPILDI

CHP'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de kadınların 2 bini aşkın imza toplayarak talep ettikleri 'Kadın Danışma Evi'nin amacının kadına yönelik şiddet, ayrımcı söylem ve davranışlara karşı toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak, farkındalık oluşturmak ve kadınların destek mekanizmalarına ulaşabilirliğini sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Gençer,"Biz, fiziksel imkânları yerine getirdik, bundan sonra içini doldurmak başta kadın dernekleri olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın olacak. Keşke 8 Mart hiç kutlanmasa yani kadınlarımızla hep aynı platformda olsak. 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün laik cumhuriyeti ile birlikte kadınlara haklar verilmiş. 1933'te kadınlara seçme seçilme hakkı verilmiş ki bu birçok Avrupa ülkesinden önce. Atatürk notlar tutarmış demiş ki, 'Bir ülkenin kadını aydınlanmazsa o ülke kalkınmaz' demiş. Şimdilerde bazı belediyeler evlilikle ilgili kitaplar dağıtıyor içinde kadınların nasıl dövüleceğine ilişkin yazılar var. İslamiyet'te kadının yeri her zaman erkeğinin yanındadır. Öyle itilmiş, kakılmış olamaz. Anadolu'da kadınını hiç itmemiştir. Türk halkı, Cumhuriyet'i birlikte kurmuştur. Ama bugün dinimizi saptırarak, 'kadını nasıl döveceğini anlatan' yazılar yayınlayan belediyeler var. Geldiğimiz noktaya bakın. Çağdaşlık 1923 yılında başlıyor ve geldiğimiz noktaya bakın. Onun için referandumda 'hayır' diyeceğiz " dedi.

"MERKEZİN ASIL SAHİBİ YAŞLILAR"

Sosyal Hizmet Merkezi'nin esas sahibinin 17 yaşlı olduğunu belirten Başkan Gençer, "Buranın esas sahipleri içeride. Yaşlı bakımevi demedik. 'Erken doğmuşlar evi' dedik. Yanlış anlıyorlar 7 aylık doğmuş gibi. Hayır, onlar biraz eski doğum kâğıdı olan. Ayrıca 15 özel çocuğumuz var. Onları her gün evinden alıyoruz, eğitim veren hocalarımız var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından binanın onarımını üstlenen müteahhit firmadan Onur Satıcı, Mehmet Topal ve Yücel Demir'e teşekkür plaketi verildi. Kadınlara Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kırmızı karanfil dağıtılırken, açılışa katılanlara lokma ve pilav ikramı yapıldı.

EĞİTİM VE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK

Sosyal Hizmet Merkezi'ndeki Sosyal Hizmet Uzmanı Emre Batur yönetimindeki Kadın Danışma Evi'ne başvuracak kadınlar, yasal haklar ve bunların nasıl kullanılacağı konulu eğitim çalışmaları, kadına yönelik şiddete karşı strateji ve şiddete karşı kadın dayanışması oluşturma çalışmalarına katılabilecek. Eğitim çalışmalarının yanı sıra şiddete maruz kalan kadınları hukuki destek mekanizmalarına yönlendirecek Kadın Danışma Evi, yaşanan sorunlarla baş edebilmek için psikolojik destek imkânı da sunulacak.

Haber: Kadri KAYA / AYVALIK, (Balıkesir), ()

==============================

FETÖ davasında 6 akademisyen tahliye edildi

SAMSUN'da, FETÖ/PDY'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 16'sı tutuklu, 42 akademisyenin yargılanmasına bugün 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada 6 tutuklu sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaklaşık 8 ay önce, OMÜ'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda eski rektör yardımcısı Prof.Dr.Hakan Leblebicioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı. 26 akademisyen ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından dava açılan 16'sı tutuklu, 42 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Tüm sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, daha sonra tanık ifadelerini dinledi.

İfadelerin tamamlanmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, eski rektör yardımcısı Prof.Dr. Hakan Leblebicioğlu'nun da bulunduğu 3 sanığı kefaletle, 3 sanığı da yurt dışına çıkış yasağı koyup tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. 10 tutuklu sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber: Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN,()

==========================