DHA YURT BÜLTENİ - 20

Orgeneral Huduti’nin de yargılandığı Malatya FETÖ davası başladı (3)

“HEPSİ AKP’NİN Mİ POLİSİ, HİÇ Mİ BİZDEN YOK?ö

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklanan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun'un da bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılanmasına başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklanan aralarında dönemin 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile bazı darbeci askerler, ilk kez hakim karşısına çıktı. Jandarmanın öncü araçları eşliğinde cezaevi araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen Huduti ve Angun ile 19 tutuklu sanık, jandarma eşliğinde salona alındı.



YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALTINDA SALONA ALINDILAR

Yoğun güvenlik önlemi altında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen duruşmada, dönemin 2’nci Ordu Komutanı Huduti, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı Angun’un da aralarında bulunduğu 21 tutuklu askerle bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar, müştekiler ve sanık yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya Malatya darbe girişiminin önemli isimlerinden olan ve tutuklu yargılanan eski 2’nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, eski 2’nci Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, 7’nci Ana Jet Üssü’nün eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, eski 2.Ordu Plan Hareket Eski Şube Müdürü Albay Bahadır Erdemli, 2. Ordu Eski Harekat Başkanı Albay Erkan Varol, İstihkam Alayı Eski Tabur Komutanı Yarbay Ahmet Üçbudak, 2’nci Ordu’da görev yapan Binbaşı İbrahim Dede tutuklu bulundukları cezaevlerinden mahkemeye Sesli ve Görüntülü Sistem üzerinden bağlanarak, Malatya’daki duruşmaya gelmediler. Tutuksuz sanıklardan ve TSK’dan ihraç edilen isimlerden olan eski 2’nci Ordu eski Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım duruşmada da hazır bulundu.

İddianamenin özetinin okunmasıyla başlayan duruşmada, sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Mahkeme Başkanı Vedat Koç, duruşmada daha sonra müştekileri dinledi.

2’nci Ordu Komutanlığı’ndan açılan ateş sonucu yaralanan Enes Gün, kendisine ateş açan kişi ya da kişilerin üniformalı olduklarını ifade ederek, “Vatanımı savunmak üzere oraya gittim. Elimde silah, taş ya da sopa yoktu. 2’nci Ordu’dan bana açılan ateş savuma amaçlı değildi. Kamyon kasasının üzerindeyken bana nişan alınıp, ateş açıldığını gördüm. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorumö dedi.



BAŞBAKANLIK'TAN MÜDAHİLLİK TALEBİ

Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığınca, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ile rütbeli askerlerin de bulunduğu 76 sanıklı davaya müdahil olma talebinde bulunuldu.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda sabah saatlerinde görülmeye başlanan duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Mahkeme Başkanı Vedat Koç, Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığının davaya müdahil olma talebine ilişkin dilekçenin mahkemeye sunulduğunu bildirdi.

Başkan Koç, mahkeme heyetinin ara kararında talebi değerlendireceğini kaydetti.



“OKUMA YAZMAM YOK, DARBE NEDİR BİLMİYORUMö

Tutuksuz er Muhlis Tunç ise “1-1,5 ay önce Malatya’ya geldim. Okuma yazmam yoktur, cahilim. Darbenin ne olduğunu da bilmiyorum. Koğuşta uyuduğum sırada 04.04.30 sıralarında uyandırıldık. Kimin uyandırdığını bilmiyorum. Uyandıktan sonra aşağı indirdiler. Koğuştan çıktığım sırada Hüseyin üsteğmeni gördüm. Sadece bize ‘çabuk çabuk’ şeklinde beyanda bulundu. Aşağıya indikten sonra arkadaşlar ‘Kemal Yüzbaşı’nın emri olduğunu ve silah almamız gerektiği’ söyledi. Hatta ‘tatbikat yapıldığını’ da söylediler. Bunu Kemal Yüzbaşı’dan duymadım. Arkadaşlarla Nizamiyeye gittik, karanlıktı. Cahil oluğum için rütbeleri de bilmiyorum. Nizamiyeye gittikten sonra Kemal Yüzbaşı ‘mevzi alın tatbikat var’ şeklinde sözler söyledi. Sabah 08.00 sıralarında mevzi alarak bekledik. O sırada yine Kemal Yüzbaşı ‘hiç kimse içeriye girmeyecek, polisler dahil kimse içeriye girmeyecek, girene sıkın’ şeklinde emir de verdi. Hatta ‘sıkmayana ben sıkarım’ şeklinde sözlerde söyledi. Ben bu sırada havaya 2 el ateş ettim. Sonrada sürünerek yavaş yavaş oradan ağaçlık kısma doğru kaçtım. Önce yemekhaneye sonra koğuşa gittim daha sonrada teslim oldum. Nizamiyedeyken bize ateş ediliyordu. Kimseyi hedef almadım. Nizamiye civarındayken arkadaşımız er Abdi Yıldız ateş sonucu yaralandı. Ne şekilde yaralandığını bilmiyorum, sonradan yaralandığını öğrendim. Yine; Kemal Yüzbaşı, ‘Komutanımızı almaya gelmişler, bizde komutanımızı vermeyeceğiz, gerekirse çarpışacağız’ ifadelerini kullandı.



“HEPSİ AKP’NİN POLİSİ Mİ?ö

Tutuksuz Onbaşı Ademcan Güven, Malatya Valisi ile Yüzbaşı Kemal Keskin arasında yaşananları ve silah çekme olayını anlatarak, şunları kaydetti: “Nizamiye’ye Malatya Valisi geldi. Kemal Keskin ile diyalog içerisine girdiler, Kemal Keskin’in 3-5 adım gerisindeydim. Vali ‘içeri girmek istediğini söyleyince’, Yüzbaşı Kemal Keskin ‘emir gelmeden kendisini içeriye alamayacağını’ söyledi. Hatta ‘Ordu Komutanı’nın içeride olduğunu, kışlaya giriş çıkışların yasak olduğunu’ da söyledi. Vali, Kemal Keskin ile görüştükten sonra ayrıldı. Kemal Keskin bize ‘mevzi alın’ dedi, mevzilendik. Nizamiyeye doğru jandarmanın zırhlı aracı gelince, Yüzbaşı Kemal Keskin ve Piyade Üsteğmen Hüseyin Çakıcı, iki şarjör boşaltmak üzere zırhlı araca ateş etti. Bir araçla Tuğgeneraller Zeki Karataş ile eski 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Serdar Sevgili 2 nolu nizamiyeye gelip, Kemal Yüzbaşı’ya, ‘Başaramayacağız, 1. Ordu Komutanı da teslim oldu.’ şeklinde sözler söyledi. Kemal yüzbaşı ise “Ben yıllardır bu anı bekliyordum, ben ve askerlerimiz teslim olmayacağız, bu kahpe düzeni bozacağız, bu kadar emek verilerek yapılan plan program boşa gidemez. Dışarıdakiler AKP’nin polisi hiç mi bizden biri yok? Dışarıdaki herkesi paket edelim’ şeklinde cevap verdi, oradan ayrıldılarö şeklinde cevap verdi, bunun üzerine Tuğgeneraller oradan ayrıldılar.

Güven, yaralı iki asker arkadaşları ile 80 askeri süpürgeye flama bağlayarak teslim ettiklerini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mikail PELİT/MALATYA, () -

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660 kişiyle gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, 660 kişinin katılımıyla gerçeği aratmayan arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Kandilli Beldesi’nde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’nde yapılan tatbikata, TTK Armutçuk Tahlisiye Ekibi, AFAD, UMKE, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği, Madenciler Derneği, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 660 kişi katıldı.

Tatbikat nedeniyle oluşturulan kriz masasında Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Aykut Manioğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın görev aldı.

Senaryo gereği; maden işçilerinin 7 gün süresince yaptıkları temsili maden ocağında sızan gazdan işçiler etkilendi. İşçiler, kurtarma ekipleri tarafından ocaktan çıkarıldı. Ardından deprem sonrası maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler ile kurum lojmanının yıkılması sonucu hafriyat altında kalan vatandaşlar kurtarıldı. Bir aracın üzerine düşen moloz parçaları nedeniyle araç içerisinde sıkışan iki kişi ise çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır hasar alan ve yangın çıkan İşletme Müdürlüğünde görevli personel sedye, ip ve atlama minderleri ile tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Görüntü ve sesle bulma cihazlarının da kullandığı tatbikatta AFAD’a ait 'Afet' isimli köpek de molozların altında kalan bir kişinin yerini tespit ederek kurtarılmasını sağladı. Gerçeğini aratmayan tatbikat ilgiyle izlendi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, tatbikatta 500’ü maden işçisi 660 kişinin görev yaptığını belirterek, “Buradaki hedefimiz şuydu; çevre illerimiz Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak’ın Alaplı, Gökçebey ve Devrek birinci derece deprem bölgesidir. Bizler ikinci derece deprem bölgesinde bu ekipleri bir araya toplayarak neler yapabileceğimizi gösterdikö dedi. Tatbikat, plaket töreniyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gaz sızıntısı olan maden ocağından çıkan işçiler

-Gazdan etkilenen işçilerin yere yığılması

-Jandarma ekiplerinin gelmesi

-UMKE ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların acı içerisinde bağırarak yardım istemesi

-Yangın nedeniyle mahsur kaldığı binadan atlayan vatandaşlar

-Binada mahsur kalan yaralının sedyeye alınarak iplerle yere indirilmesi

-Yaralıya müdahale edilmesi

-Yaralı madencilerin ambulansa taşınması

-Ekiplerin kriz masasına bilgi vermesi

-Araç içerisinde sıkışan yaralıların kurtarılması

-Hasar gören binanın enkazındaki vatandaşın kurtarılması

-Vatandaşların cep telefonları ile tatbikatı görüntülemesi

-Ambulansların yaralıları alması

-Arama kurtarma köpeği Afet’in enkaz altında kalan yaralıyı bulması

-Bina içerisinde buluna bir kişinin AFAD ekipleri tarafından bulunup kurtarılması

-AFAD ekiplerinin hassas ses alma cihazlarını kullanarak enkaz altında kalan yaralıya ulaşması

-Yanan lojmana itfaiye ekiplerinin müdahalesi

-TTK Tahlisiye ekiplerinin hazırlıkları

-Göçük altın kalan işçinin çıkarılması çalışmaları

-Göçükten çıkarılan işçinin maden ocağından dışarı alınması

-Maden işçisine sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Tatbikatın sona ermesi ve vatandaşların alkışlaması

-Muhammet Ali Ateş’in konuşması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()