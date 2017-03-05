DHA YURT BÜLTENİ - 20

Yedek parça üretilen fabrikada çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrika çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde, Kartepe'de otomotiv yedek parça üretimi yapan bir fabrikanın sevkiyat ve satın alma bölümünde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangına başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kartepe'de bulunan itfaiye ekipleri müdahale ederken, daha sonra diğer ilçelerden de takviye istenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında otomotiv yedek parçaları ile paletler yandı. Pazar günü olması nedeniyle fabrikada çalışmanın olmadığı bildirilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekipleri

-Yangını izleyen fabrika çalışanları

-Polis ve itfaiyeci detayları

Haber: HABER-KAMERA:ERGÜN AYAZ KARTEPE(Kocaeli), () -

=====================================================

Suriyeli yaşlı kadın trenin altında can verdi



OSMANİYE'de hemzemin geçitte trenin çarptığı 73 yaşındaki Suriye uyruklu Meryem Dertviş, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Alahanlı Caddesi Remzi Özer Yatılı Bölge Okulu kavşağında meydana geldi. Tren geldiği için bariyerlerin kapalı olduğu hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Meryem Dertviş, iddiaya göre dengesini kaybederek rayların üzerine düştü. Bu sırada ayağa kalkamayan yaşlı kadın, Mersin - İslahiye seferini yapan yolcu treninin altında kaldı. Trenin makinistleri tarafından olay yerine çağırılan sağlık ekbinin yaptığı kontrolde, yaşlı kadının öldüğü belirlendi. Dertviş'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Terinin makinistlerini ifade için karakola götüren polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () -