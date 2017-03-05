DHA YURT BÜLTENİ - 20

Suriye savaş uçağı Hatay'da düştü (4)

ZIRHLI POLİS ARACI TAKLA ATTI

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerini taşıyan zırhı araç, Amanos Dağları'nda düşen Suriye uçağının enkazını ararken, takla attı. Araçta bulunan 8 polis, kazadan yara almadan kurtuldu.



PİLOTLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hatay’ın Samandağ ilçesi Yaylacık Mahallesi dağlık alanına düşen Suriye rejimine ait savaş uçağının pilotlarını arama çalışmaları sürüyor. Hatay İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Bu arada uçağın düştüğü bölgeye ilk ulaşan Yaylacık sakinleri yaşadıklarını anlattı. Mahalle sakinlerinden Süphan Polat enkazın bulunduğu bölgeye ilk gidenlerden olduğunu belirtip, "Arkadaşlarla beraber koştuk, yetiştik. Askerler gelmeden önce biz yetiştik, kokpitine kadar baktım, pilotlardan hiç iz yoktu, zaten biz yaralı var diye gittik, yaralı falan bulamadık, kokpiti bulduk, kokpit yanıyordu, birkaç tane mermi ve uçaksavar vardı, patlamamıştı biz de patlama olabilir diye uzaklaştık, derken asker ve sağlıkçılar geldiö dedi.

'PİLOTLARIN SİLAHLARINI BULDUK'

Mahalle sakinlerinden Kemal Doğu ise, “Uçak çamların içine düşmüş, orada silahlarını buldum, askerleri aradık, asker hiçbir şeye dokunmayın dedi, uçak o arada hala yanıyordu, asker geldi, AFAD görevlileri geldi, onlara teslim ettik, pilotları bulamadıkö diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Görüntü Dökümü

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-Olay yerine gelen JÖH ekipleri detay

-Jöh ekiplerinin hareket etmesi detay

-Uçağın enkazından gelen Süphan Polat röp

-Köylülerden Kemal Doğu öp

-Uçağın yanan enkazı ve uçağın parçaları detaylar

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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Yıldırım: Demokrasi zaferi için, diriliş için gün sayıyoruz (3)

'GÜVEN VE İSTİKRAR OLURSA, GELİŞME OLUR'

Başbakan Binali Yıldırım Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası tarafından verilen yemeğe katıldı. Burada, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine seslenen Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye kara bir kıştan çıktı. Demokrasi ve hukukun en büyük anlamını siz biliyorsunuz. Sivil toplumu bu kadar dinleyen başka bir hükümet olmadı. Canla başla çalışıyoruz. Çanakkale’ye en uzun köprüyü yapıyoruz. Havaalanı ve organize sanayi bölgeleri yaptık. Türkiye her şeyin iyisine layık. Türkiye ilklere layık. 2031’de Türkiye artık ulaşım ve iletişimiyle kalkınmış, dünyada parmakla gösterilecek ülke olacaktır. 15 yıldır başlattığımız bu hamleden Nevşehir de payını aldı. 1 balon varken, 150 balon oldu. Yolda gelirken bir yazı gördüm ‘İstikrar için evet’ yazıyordu. Aklın yolu bir. Sizi tebrik ederim. Güven ve istikrar olursa gelişme olurö ifadelerini kullandı.

'REFERANDUM SONRASI TÜRKİYE'Yİ TUTABİNELE AŞK OLSUN'

Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu belirten Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada krizler bitmiyor. Etrafımız ateş çemberi, istikrarsızlık ve iç savaş, binlerce mülteci geldiği halde dimdik ayaktayız. Güçlü iktidar seviyesinde yolumuza devam ediyoruz. 1960 darbesinde Başbakan ve Bakanlarının ipini çekip demokrasiyi yok ettiler. Darbe anayasası yaptılar. ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ demediler. 1971’de TBMM’yi kuşattılar. Gençler bunları bilmez. 1991’den sonra doğanlar bunu görmedi ve bilemez. Biz büyükler bunları anlatacağız. Cumhurbaşkanı seçilemedi ve 1980 darbesi geldi. Rahmetli Özal’la Türkiye şahlandı. Mekanı cennet olsun. Bu sistem babayı oğla düşürdü. Onun için şansa bırakamayız. Mahkeme köşelerinden birini bulup getirdiler. O da anayasa kitabı fırlattı. Türkiye bir gecede sıfırı tüketti. Bu ülke bunları hak etmiyor. Ak Parti Türkiye’yi yüceltti. Hızımızı kesmeye çalışanlara rağmen iyi olacağız. Bu referandumdan sonra Türkiye’yi tutabilene aşk olsun. Türkiye dümen suyuna giren ülke değil. Açıkçası bizi kıskanıyorlar. Daha çok çalışıp kardeşliğimizi kuvvetlendireceğiz. İşi şansa bırakamayız. Bu sistemde iki başlılık olmaz. Bugünlerde CHP, HDP ile çok haşır neşir olduğundan eşbaşkanlık onlardan geçmiş olabilir.ö

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Haber: NEVŞEHİR, ()