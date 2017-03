DHA YURT BÜLTENİ-20

Bakan Yılmaz'ın konvoyunda kaza: 4 yaralı

Şanlıurfa'da bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın havaalanına gidişi sırasında konvoyunda meydana gelen zincirleme kaza sonucu 4 kişi yaralandı.



Haber: ŞANLIURFA,()

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla 8 Mart'ta görüşecek



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le telefonla görüşerek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin programlarına izin verilmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde katıldığı program sonrasında Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le görüşen Bakan Çavuşoğlu, konuyla ilgili 8 Mart'ta Almanya'da mevkidaşıyla bir araya geleceklerini söyledi.

Haber: ANTALYA, ()

Canikli: Almanya, Türklerin sesini kısarken, terör örgütlerine kucak açmakta (2)

İŞADAMLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Gaziantep'te bulunan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen 'İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'nda kentteki işadamı ve sanayicilerle bir araya geldi. Ülkenin ekonomisi hakkında işadamlarına bilgiler veren Nurettin Canikli, ülkenin mevcut siyasi sistemi eleştirdi. Türkiye'nin sisteminin yanlış bir sistem olduğunu savunan Canikli, şunları söyledi:

"Her gün, her dakika bir yönetim krizini, kaos ortamını tetikleyen, içinde barındıran bir sistemdir. Çok yanlış bir sistemdir, çok tehlikeli bir sistemdir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bundan mutlaka kurtulmamız gerek. Ne amaçla dizayn edildi, hangi mantıkla böyle bir sistem kuruldu ayrı bir konu. Değişik senaryolar var, çok şey söylenebilir, çok şey konuşulabilir, ama sonuç itibariyle Türkiye bu yönetim modeliyle yoluna devam edemez, ilerleyemez. Bugün güçlü bir lider olarak o istikralı dengeyi sağlayan cumhurbaşkanımız var. Ya sonrasın da hiçbir garantisi yok. Her zaman zayıf, bu modelde ister tek başına gelsin bir hükümet, tek parti güçlü bir şekilde iktidara gelsin isterse koalisyon hükümetleri olsun hepsi zayıf kalmaya mahkum ve mecburdur. Çok istisnai durumlar hariç, şu an ki olduğu gibi. Cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki çekişme kaçınılmazdır. Şimdi cumhurbaşkanını doğrudan halk seçiyor, yetkiyi doğrudan milletten alıyor, aynı şey başbakan için de geçerli. Sistem olarak söylüyorum her an patlamaya hazır bir bomba. Türkiye hedeflerine hayallerine bu sistemle ulaşma imkanına sahip değil."

Haber: Metin Faruk TAMER - Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP -)

Bartın'da açlık grevindeki hayvanseverler hastaneye kaldırıldı

Bartın'da, sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek için 12 gündür açlık grevi yapan hayvanseverler Sevim Arkan, Ayşe Kök ve Uğurcan Saban, sağlık durumlarının kötüleşmesi üzerine 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tekstil firmasında çalışan Sevim Arkan, ev kadını Ayşe Kök ve lise öğrencisi Uğurcan Saban, geçen 19 Şubat'ta 8 belediyenin çöplerini döktüğü İnkum Tepesi'ndeki alanda açlık grevi başlattı. Hayvanlara uygulanan şiddetin son bulması için hayvanlara yönelik işlenen suçların Kabahatler Kanunu'ndan çıkarılıp TCK kapsamında düzenlenmesini isteyen hayvanseverler, bugün de kendileri için yaptıkları kulübede açlık grevini sürdürdü.

112 Acil Servis ekipleri, saat 17.00 sıralarında hayvanseverlerin sağlık durumlarını kontrol etti. Doktor gözetiminde yapılan kontrolde, 12 gündür şekerli su, çay ve kahve dışında bir şey yemeyen hayvanseverlerin sağlık durumlarının kötü olduğu belirlendi. Hayvanseverlerden Sevim Arkan ve Uğurcan Saban, sağlık görevlilerinin tedavi teklifini kabul etti. Sevim Arkan sedye ile Uğurcan Saban ise sağlık görevlilerinin yardımıyla ayakta ambulansa alındı.

Ayşe Kök ise tedaviyi kabul etmedi. Kök, "Sesimizi duyurmak istiyorum. 12 gündür burada açlık grevi yapıyorum. Kurumlarla, belediyelerle bir çok sıkıntı yaşıyoruz. Hiçbir bürokratik kapıda sorunları aşamıyoruz. 6 milyona yaklaşan bir kitleyiz. Bıktık, tükendik. Bu mutsuzlukla artık yaşamak istemiyorum" diyerek kulübeden çıkmadı. Jandarmanın, hayati tehlike söz konusu olduğu için savcının talimat verdiğini, zorla kulübeden çıkaracaklarını söylemesi üzerine Ayşe Kök ikna olarak sedye ile ambulansa alındı.

Hayvanseverler, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()



"Sınırdaki mayınlar temizlenmesin"

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu (TADDEF) Genel Başkan Yardımcısı, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin, Ağrı Dağı yolundan kaçak olarak ülkeye girdiklerini bildirdi. Kaçak göçmenlerin insan kaçakçıları tarafından sömürüldüğünü anlatan Serdar Ünsal, "Devlet Üretme çiftliği, Ağrı dağı etekleri İran, Nahçıvan, Ermenistan'a sınırı olan büyük bir alanda bir yıldan beri mayın temizleme işi yapılıyor. Biz bu mayın temizlenmemesini ve durdurulmasını istedik. Çünkü bu mayınlar temizlenirse sınır yolgeçen hanına dönecek.Tahminen mayından temizlenen sahadan kaçaklar, teröristler Türkiye'ye giriyor" dedi.

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, ()



Uşak ADD'den 'Kürdistan bayrağı' için suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Uşak Şube Başkanı Dr. Arif Güvenir, Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin Türkiye ziyareti ve bayrak açılmasına ilişkin basın açıklaması yaparak, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

muhabirine açıklama yapan ADD Uşak Şubesi Başkanı Dr. Arif Güvenir, 'Kürdistan bayrağı' ile Türk Bayrağı'nın aynı göndere çekilmesine tepki gösterdiklerini dile getirdi. Güvenir, şöyle konuştu: "Dünya devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmayan bir bölgesel yönetimin, ulusal devletmiş gibi Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından karşılanması bizim onurumuza dokundu. Yapılan uygulama Irak'ın toprak bütünlüğü ve üniter yapısına karşı bir gösteridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölmek için yıllarca mücadele eden PKK ve PYD gibi örgütleri destekleyerek sivil halkımızın ölümüne yol açan, aynı zamanda askerimizi şehit eden bu örgütleri destekleyen bir yapının Türkiye'de onurlandırıcı bir şekilde karşılanması bize dokunmuştur. Türk bayrağı ile bir bez parçası yan yana konularak onları ulus devletmiş gibi göstermeye çalıştılar. Bu nedenle ADD Uşak Şubesi olarak Başbakan, Dışişleri Bakanı, İçişleri bakanı, İstanbul Valiliği ve havalimanı karşılaşama ekibi hakkında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk"

Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, ()

Kaldırıma tüküren karikatüristi uyarınca dayak yedi



İzmit'te, yere tüküren karikatürist E.D'yi uyaran Metin Özgül hakarete uğrayınca zabıtaya haber verdi. Zabıta işlem yapınca sinirlenen karikatürist Metin Özgül'e yumruk attı. Metin Özgül karikatürist hakkında şikayetçi oldu. İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü çalışanlarından Metin Özgül belediye önündeki Sabri Yalım Parkı önünden geçerken karikatür çizen E.D'nin kaldırıma tükürdüğünü görünce, "Şimdi bu olmadı. Hele ki bir sanatçıya hiç yakışmadı" diye uyardı. Metin Özgül, E.D'nin hakaret ve küfürler ederek kendisine karşılık vermesi üzerine zabıtaya haber verdi. Zabıta memurları parka gelerek E.D'ye yere tükürmesi nedeniyle Kabahatler Kanuna göre işlem yapacağını bildirdi. Bu sırada, zabıta memurlarının arasında bulunan E.D. hakaretler ederek Metin Özgül'e yumruk salladı. Metin Özgül, E.D. hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metin Özgül yere tüküren karikatüristi uyarınca saldırıya uğradığını belirterek, "Parkta tezgah açıp karikatür çizen şahsın yanından geçerken birden yere tükürdü. Ben ve oradan geçenler dönüp baktı. Bende 'İşte şimdi bu olmadı, hele ki bir sanatçıya hiç yakışmadı' şeklinde tebessüm ederek nazikçe uyarıda bulundum. Kendisinden özür dilemesini beklediğim şahıs hiç beklenmedik bir cevap vererek 'Sanane, sen kim oluyorsun? Bak işine' diye cevap verdi. Ardından da küfür ve hakaret etti. Beklemediğim bu tepki karşısında bende dönerek, 'Yaptığın hem ayıp, hem terbiyesizlik. Özür dilemen gerekirken bir de utanmadan küfür ve hakaret ediyorsun. Yakışıyor mu sana?' dedim. Zabıtaya haber verdim. Zabıta görevlileri olay yerine gelerek hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapacaklarını söyledi. Bunun üzerine bana hakaret ve küfür etmeye devam etti. Araya zabıtalar girerek uzaklaştırmaya çalışırken, aralarından sıyrılıp sol gözümün altına yumruk attı. Hemen 155'i arayarak polise durumu bildirdim. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gittim, 2 gün rapor verildi. Saldırganı da zabıtaların şahitliğinde karakola götürdüler. Hastaneden aldığım darp raporu ile ben de daha sonra kendisinden şikayetçi olmak üzere karakola gidip ifade verdim" dedi.



HABER,KAMERA : Ergün AYAZ- Faruk KIYAK İZMİT(Kocaeli), ()



Kovalarla doğaya yem serptiler

ARDAHAN'da 3 Mart Dünya Yaban Hayatı günü nedeniyle Sulakyurt İlköğretim İlkokulu öğrencileri kovalarla taşıdıkları yemleri karların üzerine serptiler. Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek "Öğrencilerle doğada göç etmeyen kuşlar için yemleme çalışması yaptık. Öğrencilerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera:Deniz BAŞLI/ ARDAHAN ()