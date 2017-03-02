DHA YURT BÜLTENİ-20

Bilecik'te yaşlı çift evlerinde saldırıya uğradı: 1 ölü, 1 yaralı

BİLECİK'in Gülümbe Köyü'nde hırsızlık amacıyla girdiği sanılan kimliği belirsiz kişilerin saldırısına 74 yaşındaki Ömer Arı'yı yaşamını yitirdi, elleri arkadan bağlanan eşi 70 yaşındaki Ayşe Arı ise yaralandı.

Olay saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Gülümbe Köyü'nde meydana geldi. Ömer Arı ile eşi Ayşe Arı'nın oturduğu tek katlı bahçeli eve hırsızlık amacıyla girdikleri sanılan ve yüzlerinde maske olduğu belirtilen 2 kişi, yaşlı çifte saldırdı. Kafasına sert bir cisimle vurulan Ömer Arı yaşamını yitirirken, elleri arkadan bağlanan Ayşe Arı da darp edildi. Arı'nın bağırıp komşularından yardım istemesi üzerine şüpheliler kaçtı. Aldığı darbelerle yaralanan Ayşe Arı ambulansla götürüldüğü Bilecik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öldürülen Ömer Arı'nın cenazesi otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma ekiplerin incelemeleri,

-Ekiplerin şüphelileri arama çalışması,

-Köylülerin olayı anlatması,

-Hasta acil servisi ve ambulans görüntüsü,

-Öldürülen Ömer Arı'nın fotoğrafı

Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK,()

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Yabancıların oturduğu mahallelere bin polisle operasyon: 260 gözaltı

KONYA'da yabancı uyruklu kişilerin yoğunlukta bulunduğu iki mahalleye bin polisle düzenlenen operasyonda 260 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Afgan uyrukluların yoğunlukta bulunduğu merkez Meram İlçesi Şükran ve Abdülaziz mahallelerine bin polisle operasyon düzenledi. Sokakları tamamen kapatan ekipler GBT sorgusu ve üst araması yaptı. Oturma izni bulunmayan, çeşitli suçlara karışmış, kimliklerini ibraz edemeyen ve aranması bulunan çeşitli uyruklarda toplam 260 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun çeşitli suçlardan arandığı belirtildi. Ayrıca 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi, yapılan üst aramalarında ise çok sayıda bıçak, tabanca ve suç unsuru alet bulundu. Operasyon kapsamında 20 araca da işlem yapıldı.

Şüpheliler otobüslerle Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Polisin GBT sorgusu yapması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK-KONYA,()

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Ak Parti gençlik kolları başkanı kavgada bacağından vuruldu

SAKARYA'nın Kocaali İlçesi'nde Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Namaz, kavgada bacağından vurularak yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Yalı Mahallesi'ndeki bir kafeteryanın önünde meydana geldi. Ak Parti Kocaali İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Namaz iddiaya göre kafeteryanın önünde kimliği belirsiz kişilerle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tabancasını çıkaran kişi Selçuk Namaz'a ateş etti. Bacağından yaralanan Selçuk Namaz kanlar içinde yere yığıldı. Selçuk Namaz sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından Adapazarı'ndaki Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

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