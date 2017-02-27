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Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti

DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kocaeli'de FETÖ suçlamasıyla 9 öğretmen adliyeye sevk edildi (2) 7 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 7 kişi cezaevine gönderildi. Haber:...

DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kocaeli'de FETÖ suçlamasıyla 9 öğretmen adliyeye sevk edildi (2)

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 7 kişi cezaevine gönderildi.

Haber: Selda Hatun TAN / KOCAELİ, ()

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Alanya’daki kedi katliamıyla ilgili bir Rus gözaltına alındı

ANTALYA’nın Alanya İlçesi’nde geçen hafta aynı mahallede yaklaşık 30 kedinin zehirlenerek telef edilmesi olayıyla ilgili mahallede yerleşik yaşayan Rus uyruklu 53 yaşındaki Valery V. gözaltına alındı.

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi’nde geçen cuma günü yaklaşık 30 sokak kedisi telef edildi. Bölge halkı ve hayvanseverler kedilerin zehirlendiğini belirtirken, duruma tepki gösterdi. Mahallede araştırma yapan vatandaşlar siteler ve apartmanların güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde elinde poşetle mahallede dolaşan bir kişi olduğunun fark edilmesi üzerine durum jandarmaya haber verildi.

Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri kamera görüntülerindeki kişinin aynı mahallede yerleşik yaşayan Rus uyruklu Valery V. adlı erkek olduğunu belirledi. Jandarma şüpheliyi bugün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Karakola götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Haber: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () -

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