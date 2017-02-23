DHA YURT BÜLTENİ - 20

Şemdinli'de görev yapan kadın hakim FETÖ'den tutuklandı

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde FETÖ üyesi bir kadın hakim ile bylock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı..

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında HSYK 2. Dairesinin 20.02.2017 tarihinde 227 Hakim ve Savcı hakkında ihraç kararı vermesine istinaden İlimiz Şemdinli İlçesinde hakim olarak görev yapan N.Ş.D. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 20.02.2017 günü saat: 21.16 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. N.Ş.D 21.02.2017 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Öte yandan FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda bylock kullandığı tespit edilen İ.T isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadın hakimin Şemdinli'de gözaltına alınmasıw

-Araca bindirilmesi

-Mahkemeye çıkarılması

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,()-

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Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ'de, polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,"20.02.2017 günü İ.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 3 adet bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarının üzerinde bulunan kıyafet takımı ve 2 adet bu giysilere ait kıyafet üstü,1 adet PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde simgesi bayrak,1 adet palaska tipi kemer ele geçirilmiş, şahıs 22.02.2017 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır"denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: HAKKARİ,()-

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Hakkari'de terörden aranan bir kişi tutuklandı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde terör örgütü üyeliğinden aranan bir şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 16.02.2017 günü Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce hakkında yakalama kararı bulunan M.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 17.02.2017 günü sevk edildiği adli makamlarca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmakö suçundan tutuklanmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: HAKKARİ,()-

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Yangında ölen iki kız kardeş toprağa verildi

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde evde çıkan yangında ölen bedensel engelli kız kardeşler 6 yaşındaki Fatma ve 5 yaşındaki Emine Soylu, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dün akşam Muradiye Mahallesi Ülker Sokak'ta tek katlı evde çıkan yangında kız kardeşler Fatma ve Emine Soylu öldü, anne 23 yaşındaki Raime Soylu ile 2 yaşındaki oğlu Ebubekir ise komşuları tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde inşaat işçiliği yapan baba İsmail Soylu da acı haberi alır almaz Adana'ya geldi. Anne Raime Soylu ve oğlu Ebubekir'in hastanedeki tedavileri devam ederken, bedensel engelli olduğu öğrenilen kız kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Ceyhan Asri Mezarlığı'na getirildi.

KIZLARINA SON KEZ BAKTI

Cenaze töreni sırasında ayakta durmakta zorlanan İsmail Soylu, kızlarını son kez görmek istedi. Kızları gösterilen baba, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilebildi. Soylu'nun feryatları cenazeye katılanların yüreklerini parçaladı. Kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'a getirilen bedensel engelli kız kardeşlerin cenazeleri, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Ceyhan Asri Mezarlığı'nden görüntü

- Cenaze namazı öncesinde baba İsmail Soylu bekleyenlerden görüntü

- Babanın Soylu'nun Asri Mezarlık'a gelişi

- Akrabaları ve arkadaşları tarafından karşılanan acılı baba

- Ayrı Ayrı cenaze namazlarının kılınışı

- Cenazelerin Yeni Mezarlık'a getirilişi

- Baba Soylunun kızlarına bakması ve ağlaması

- İki kız kardeş yan yana defnedilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), ()