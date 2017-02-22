DHA YURT BÜLTENİ - 20

4 genç kıza cinsel saldırıda bulunan şoför yakalandı

ADAPAZARI'nda iki ay içerisinde aynı cadde üzerinde evlerine giden 4 genç kızı gasp edip, cinsel saldırıda bulunan 31 yaşındaki servis şoförü Turgay U. yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Adapazarı 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde son iki ay içerisinde işyerinden çıkıp evlerine giden 16 ve 25 yaşları arasındaki 4 genç kızın ayrı tarihlerde bıçak tehdidiyle cinsel saldırıya uğraması ve gasp edilmesiyle ilgili araştırma yaptı. Saldırıları servis şoförlüğü yapan bir çocuk babası Turgay U'nun gerçekleştirdiğini tespit eden polis, şüphelinin yaşadığı Hendek ilçesindeki evine bu akşam saatlerinde baskın yaptı. Polisleri görünce evinin arkasındaki pencereden atlayarak kaçmak isteyen Turgay U. polis tarafından yakalandı. Turgay U'nun olayda kullandığı 8,5 santim uzunluğundaki bıçak da ele geçirildi.

Adapazarı'na asayiş şubesine getirilen Turgay U'nun, 4 Kasım tarihinde 16 yaşındaki N.E'yi etrafı metal sacla çevrili arsa içerisinde bıçak tehdidiyle cinsel istismarda bulunması, 3 Ocak tarihinde Z.Ç'nin bıçak tehdidi ile yere yatırılarak saldırıya uğraması, 20 Ocak tarihinde M.İ'nin bıçak tehdidi ile gasp edilmeye çalışılması ve 13 Şubat akşamı G.B'nin bıçak tehdidi ile yere yatırılarak saldırıya uğraması olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Turgay U'nun 'Birden fazla kişiye bıçak zoru ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Cinsel saldırı ve ölümle tehdit' suçlamalarından sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emniyet müdürlüğüne getirilmesi

Haber-Kamera: Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI(Sakarya),()

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Cinayet kurbanının cesedi Manavgat'ta gömülü bulundu

KONYA'nın Beyşehir İlçesi'nde 2 gün önce kaybolan İbrahim Çakır'ın alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürülüp, cesedinin Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı.

Beyşehir İlçesi'nde yaşayan İbrahim Çakır, geçen pazar günü aniden ortadan kayboldu. Çakır'a ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olarak 23 yaşındaki Yusuf Zor ve Mehmet Selvi'yi dün Konya'da gözaltına aldı. Yapılan sorguda, Yusuf Zor, İbrahim Çakır'ı öldürüp, cesedini ise arkadaşı Mehmet Selvi'nin yardımıyla götürdükleri Antalya'nın Manavgat İlçesi Yaylaalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.

CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Manavgat'a getirilen şüphelilere yer gösterme yaptırıldı. Manavgat Adliyesi'nden bir savcı ve İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan ekiplerin yer aldığı yer gösterme sırasında İbrahim Çakır'ın cesedi yol kenarına yakın bir yerde 40-45 santimetre derinlikte kazılan çukurda bulundu. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kondu. Şüpheliler ise Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyşehir'e götürüldü.

BORÇ TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ

Yusuf Zor, polisteki ifadesinde Huğlu'da av tüfeği imalatı yaptığını ve bir süre önce İbrahim Çakır'dan bir miktar borç alarak taksitler halinde ödemeye başladığını söyledi. Olay günü kalan 7 bin lira borcunu ödemek için Beyşehir'e geldiğini ve İbrahim Çakır ile buluşarak ilçe dışına çıktıklarını ifade etti. Yusuf Zor, burada İbrahim Çakır borç miktarının daha fazla olduğunu iddia edince tartıştıklarını ve kendisine küfrettiğini söyledi. Araçtan inip bagajdaki av tüfeğini aldığını söyleyen Zor, Çakır'ın elini beline atmasından korkarak tüfekle ateş ettiğini iddia etti.

'OTOMOBİLİ İSTASYONDA YIKADIK'

İbrahim Çakır'ın olay yerinde öldüğünü anlatan Yusuf Zor, bunun üzerine maktulü arabanın bagajına koyduğunu, Beyşehir'e giderken yolda arkadaşı Mehmet Selvi'yi aradığını aktardı. Olayı anlattığı Mehmet Selvi'nin teslim olması gerektiğini söylediğini, ancak bunu kabul etmediğini belirten Yusuf Zor, daha önce tüfek satmak için geldiği Manavgat'a bağlı Yaylaalan civarında yol kenarına İbrahim Çakır'ı gömdüğünü belirtti. Dönüşte Manavgat'ta bir akaryakıt istasyonunda otomobili yıkadıklarını anlatan Yusuf Zor, geceyi geçirmek için Alanya'ya giderek bir otelde kaldıklarını ve ertesi gün Konya'ya döndüklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerin olay yerindeki çalışması

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),()

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Başına saplı bıçakla hastaneye getirildi

İZMİT'te, kimsesizlerin kaldığı barınma evinde S.B. daha önce tartıştığı Hayrettin Davulcu'yu başının arka kısmından bıçakladı. Davulcu başına saplanan bıçakla hastaneye götürülürken, olaydan sonra kaçan S.B. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, İzmit Kuruçeşme Yeni Mahallesi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait kimsesizlerin kaldığı barınma evinde meydana geldi. Hayrettin Davulcu barınma evinde televizyon izlerken iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan S.B. tarafından başının arka kısmından bıçaklandı. Davulcu acı içinde feryat ederken, S.B. ise kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, başına bıçak saplanan Hayrettin Davulcu'yu Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane girişinde Hayrettin Davulcu, "Dengesiz deli midir nedir. Oturduğum yerde dizi seyrederken o anda saldırdı, arkamdan vurdu. Kulaklık vardı kulağımda. Önceden ağız tartışmamız oldu. Kapıya tekme vuruyordu onun için uyardım. Birkaç kişiyle daha tartıştı sonra yine bana denk geldi. Kabak benim başıma patladı" dedi.

Ameliyata alınan Hayrettin Davulcu'nun başına saplı olan bıçak çıkartıldı.

Polis olaydan sonra kaçan zanlı S.B.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hayrettin Davulcu'nun hastaneye getirilmesi ve konuşması

-Barınma evinden görüntü

Haber-Kamera: Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli),()

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Niğde'de FETÖ'den 4 avukat tutuklandı

NİĞDE'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün hakim karşısına çıkan 5 avukattan 4'ü tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 18 Şubat günü Niğde merkezli Adana, Ankara ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden avukat olan 5 zanlı, bugün adliyeye çıkartıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan avukatlar H.A., H.A.K., Y.Ü., O.Y. ve K.C., tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan avukatlardan Y.Ü., H.A., O.Y., H.A.K. tutuklanırken, K.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali KADI/NİĞDE,()

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Kavgada bıçaklanarak öldürüldü

ADANA'da kavga ettiği Suriyeli tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki Yahya Kırlangıç, hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1184 Sokak'ta meydana geldi. Yahya Kırlangıç ile Suriyeli olduğu belirtilen kimliği belirsiz kişi arasında sokakta çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Suriyeli, Kırlangıç'ı sırtından bıçakladı. İki bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kırlangıç, çevredekilerin yardımıyla otomobille Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kırlangıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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Çıktığı vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan genç öldü

ADANA'da 16 yaşındaki Berkay Er, çıktığı tren vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'nde Adana Tren Garı'nda meydana geldi. Sinemadan çıkıp yaya olarak eve giden dört arkadaştan Berkay Er, tren garından geçerken vagonun üzerine çıktı. 25 Kilovolt elektrik akımının geçtiği tellere 1 metre kadar yaklaşan Er, akıma kapıldı. Güçlü bir parlamanın ardından yardım çığlıklarını işiten gar görevlileri, Er'i yerde hareketsiz yatarken bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Berkay Er'in öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Er'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gencin arkadaşlarını ifade için karakola götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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