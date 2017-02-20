DHA YURT BÜLTENİ - 20

Antalya'da polis memuru evinde intihar etti

Antalya'da polis memuru 44 yaşındaki Akran Öztürk, evinde beylik tabancasıyla başından kendisini vurarak intihar etti. Olay, saat 17.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi 1310 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Akran Öztürk, henüz belirlenemeyen bir nedenle beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini üzerine oğlunun bulunduğu odaya gelen annesi, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Akran Öztürk'ün yaşamını kaybettiğini belirledi. Olayın duyulmasının ardından mesai arkadaşları ve polis memuru olan eşi de eve geldi. Aynı şubede görevli eşi uzun süre gözyaşı döktü. Sağlık, polis ve Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra 2 çocuk babası Arkan Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da gelerek inceleme yaptı, olay hakkında bilgi aldı. Celal Uzunkaya yaptığı açıklamada, "Üzücü bir olay. Bilinmeyen bir nedenle intihar etmiş. Herhalde içine kapanık bir yapısı var, stres var. Bunu dışarı yansıtmadığı için sorunu büyütmüş ve intihar etmiş. Aslan gibi bir kardeşimiz. Teşkilatımızın başı sağolsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Polis araçlarının görüntüsü

-Ambulansın görüntüsü

-Evin önünde polislerin görüntüsü

-Binanın dış plan görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekibinin gelişi

-Emniyet müdürünün gelmesi

-Röp: Celal Uzunkaya ( Emniyet Müdürü )

-Cenaze aracının morga gidişi

-İntihar eden polisin ailesi ile birlikte resmi

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-()

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu



Sakarya'da, polisin arama yaptığı otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, aralarında 6 aydır aranan cezaevi firarisi S.K'nın da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri uzun süredir takip ettiği uyuşturucu satıcılarını yakalamak için operasyon düzenledi. Polis, operasyonda takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi. Bunun üzerine araçta bulunan 5 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerden birinin uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 6 aydır aranan 'Paskal' lakaplı S.K. olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu zanlılarının evlerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, esrar, bonzai, uyuşturucu haplar ve satıştan elde edilen paralar ele geçirildi. Yapılan arama polis kamerasına yansıdı.

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()



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Cadde ortasında silahlı ve baltalı kavga kameralarında ; 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda iki kişi arasında çıkan baltalı ve silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Kavga anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre; 30 yaşındaki Osman K. ile 43 yaşındaki İzzet A. İnegöl'ün Mahmutesatbey caddesi üzerinde karşılaştı. Aralarında henüz belirlenemeyen nedenle iki şahıs arasında çıkan tartışma bir anda kavga dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine İzzet A. belindeki baltayı çıkarırken, Osman K.'da belindeki silahı çıkardı. Şiddetlen kavga sırasında Osman K. üzerindeki silahla İzzet A.'ya kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri bacağına isabet eden İzzet A. bir anda yere yığıldı. Osman K. ise olayın ardından yaya olarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Bacağından yaralanan İzzet A. ilk tedavinin ardından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet ekipler kaçak silahlı saldırı şüphelisinin bulunması için tahkikat başlattılar.

SANİYE SANİYE YANSIDI

Kavga anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Firari silahlı saldırı şüphelisi Osman K.'nın 10 gün önce yaralama suçundan dolayı cezasını çekerek cezaevinden çıkarıldığı öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yaralının görüntüsü,

-olay yeri genel görüntüsü,

- olay anı güvenlik

-kamera görüntüleri

Haber:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()



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Kütahya Valiliği önünde ustura ile intihar girişimi



Kütahya'da işsiz olduğunu belirten evli 3 çocuk babası 40 yaşındaki İbrahim Toy, Valilik önünde usturayı boynuna dayayarak intihara kalkıştı.

Olay saat 17.30 sıralarında Kütahya Valiliği önünde meydana geldi. İşsiz olan İbrahim Toy, Valilik binasına girmek isteyince görevli polisler mesai saatinin bitmesi nedeniyle içeriye alamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Toy cebinden çıkardığı usturayı boynuna dayayarak intihara kalkıştı. Toy'u takviye gelen polisler intiharından vazgeçirmeye çalıştı. İbrahim Toy polislere 'Hakkınızı helal edin' diyerek Kelime-i Şehadet getirip elindeki usturayla boynunu hafif şekilde kesti. Bir polis memuru, sigarasını yakmak için yaklaştığı Toy'un dalgınlığından yararlanıp elindeki usturayı alarak etkisiz hale getirdi.

Boynunu hafif şekilde kesmesi nedeniyle ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İbrahim Toy, kendisine iş bulunması için Valiliğe geldiğini söyledi.



Haber: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, ()



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15 yaşındaki Ahmet'i üvey babası öldürmüş (4)

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'in Menemen İlçesi'nde, geçen hafta kaybolan ve dün Manisa'daki bir su kuyusunda cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un feci şekilde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen annesi Elif M., katil zanlısı üvey babası M.M. ve cinayete yardım ettiği ileri sürülen M.M.'nin arkadaşı Y.K. savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Suşh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İddiaya göre cinayeti itiraf eden M.M.'nin, "Olaydan sonra eşimi aradım. O işi hallettim dedim. O da bana 'Bunu daha sonra konuşalım' dedi" diye konuştu. Anne Elif M. ise suçlamayı kabul etmedi. Nöbetçi hakimlik tarafından cinayetle ilgili 3 kişinin de tutuklanmasına karar verildi.

Tufan HAMARAT / İZMİR, ()