DHA YURT BÜLTENİ - 20

Uzman çavuş El Bab'da şehit düştü (2)

ŞEHİT ŞİİR OKUMUŞ

El Bab'da şehit düşen piyade uzman çavuş Murat Tevlim bir süre önce bir asker arkadaşı ile birlikte Ozan Arif'in "Bu vatan bizim" şiirini okurken, şehidin görüntülerini izleyenler duygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Murat Tevlim ile asker arkadaşının şiiri okuması (Mavi bere takan asker Murat Tevlim)

Haber: Erol POLAT / KOCAELİ, ()

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Polisin aradığı otomobildeki kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta 33 yaşındaki Ayşe T., iç çamaşırında 590 uyuşturucu hap ile yakalandı. Yapılan araştırmada Ayşe T.'nin erkek kardeşinin de aynı suçtan tutuklu olduğu ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Gaziantep- Kahramanmaraş Karayolu'nda bir otomobili şüphe üzerine takibe aldı. Ekipler, bir süre takip ettiği aracı, kent girişinde durdurdu. Kimlik kontrolünde araçtakilerin birçok suçtan kaydı olan Salih C. ile 60 yaşındaki Fatma T. ve kızı Ayşe T. olduğu belirlendi. Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden üst araması yapılan Ayşe T.'nin iç çamaşırından 590 uyuşturucu hap ele geçirildi.

KARDEŞİ CEZAEVİNDE

Yapılan araştırmada Ayşe T.'nin erkek kardeşi 20 yaşındaki Fevzi T.'nin 3 Temmuz 2016'da uyuşturucu hap ile yakalanıp tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Poşetteki uyuşturucu

- Hapların poşetten çıkarılması

- Detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Evinde bonzai bulunan kadın tutuklandı

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda, evinde satışa hazır halde bonzai maddesi bulunan 25 yaşındaki Yağmur K. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı öne sürülen Yağmur K.'nın oturduğu Zafer Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 17.65 gram ağırlığında peçetelere sarılı 60 çıkı bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Yağmur K., yapılan sorgulamasının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Tutuklanan kadının polisler tarafından adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,()

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FETÖ şüphelisi 2 jandarma astsubay tutuklandı

ESKİŞEHİR'de polisin, jandarmaya yönelik düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan askerlerden 2 astsubay çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçen 8 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik düzenledikleri FETÖ/PDY operasyonunda 1 yarbay, 1 üsteğmen, 2 astsubay ve 1 uzman çavuşu gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2 astsubay çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest kaldı. ByLock programını kullandıkları öne sürülen tutuklanan 2 jandarma astsubayı Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Aralarıda tutuklanan 2 astsubayın da bulunduğu şüphelierden 3'ünün adliyeye getirilmesi

-Adliye binasının dışından çekilen görüntüsü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,()