DHA YURT BÜLTENİ - 20

Türk Büro-Sen Genel Başkanı'na silahlı saldırı

ANKARA Keçiören'de, Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yokuş, saldırıda yara almazken, şoförü 37 yaşındaki Özkan Temizer, bacağından yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Keçiören'de meydana geldi. Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, şoförü Özkan Temizer'in kullandığı araçla evinin önüne geldiği sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşte Yokuş yara almazken, şoförü Temizer ise bacağından yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Özkan Temizer, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAMU-SEN GENEL BAŞKANI KONCUK'TAN AÇIKLAMA

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bir açıklama yaparak saldırıyı kınayıp, lanetledi. Fahrettin Yokuş'a geçmiş olsun dileklerini iletip provokasyon uyarısı yapan İsmail Koncuk, "Tüm camiamız Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiği bugün yaşanan bu menfur olayı sükûnetle değerlendirmeli, her türlü provokasyona dikkat etmelidir. İnanıyorum ki, emniyet tarafından gerekli tedbirler alınacak ve saldırganlar en kısa zamanda bulunacaktır. Hükümetin de saldırganların bulunması için gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Türkiye'nin içinden geçtiği bu hassas dönemde karışıklıktan fayda bekleyen provokatif gruplar tarafından bu tip saldırılar yapılabilir. Camiamız bu konuda çok dikkatli olmalı provokasyonlara dikkat etmelidir" dedi.

Ankara,()

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Bakan Yılmaz, Uşak'ta

Kütahya'daki programının ardından karayolu ile Uşak'a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Atatürk Kültür Merkezi'nde Ak Parti Uşak İl Başkanlığı'nın düzenlediği İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Ak Parti Uşak Milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkan Vekili Hakan Uludağ, Ak Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, partinin il ve ilçe yönetimi ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Yılmaz, Ak Parti hükümetinin yaptığı yatırımlara değinerek, Uşak'a fen lisesi ve sosyal bilimler lisesini kazandıracakları sözünü verdi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ BİLGİ OTOYOLLARINA ULAŞTIRMAMIZ LAZIM'

Tüm okullara ücretsiz kitap dağıtıldığını, özel okullar da isterse bundan yararlanabileceğini ifade eden Bakan Yılmaz, "Bilgi çağındayız ve bu nedenle Fatih Projesi'ni başlattık. Öğrencilerimizi bilgi otoyollarına ulaştırmamız lazım. Bu nedenle de öğretmen ve öğrencilerimize tablet dağıtımını başlattık. Akıllı tahtalarla sınıfları donattık ve inşallah bu süreci devam ettireceğiz. Okul öncesi eğitimi de zorunlu eğitim kapsamına alacağız. Öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim içinde ikili eğitimi kaldıracağız" dedi.

'BU SİSTEM TÜRKİYE'YE İSTİKRAR GETİRECEK'

Türkiye'yi daha iyi ve güzel günlerin beklediğini belirten Bakan Yılmaz, "Daha iyi ve daha güzel günlere geçebilmemiz için daha iyi bir yönetim sistemine sahip olmamız lazım. İşte o fırsat bizim ayağımıza geldi. 16 Nisan'da Allah nasip ederse halk oylaması ile karşı karşıya kalacağız. Burada cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiriyoruz. Bu yapılan bir şey değil, 2007'de bir şey yaptık ya, Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin dedik. İşte bu da o yaptığımızın tamamlayıcı unsuru. Biz hükümet değişikliği sistemine geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçersek, inşallah 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Bu değişikliği vatandaşımıza çok iyi anlatmamız lazım" diye konuştu.

Ülkeyi yönetebilmek için artık yüzde 50 artı 1 oy alınması gerektiğini vurgulayan Bakan Yılmaz, "Vatandaşa soracaksınız, hangisi daha demokratik, hangisi milli iradeye uygun. 2002 yılındaki seçimde yüzde 34 oy alanlar mı bu ülkeyi yönetsin, yoksa yüzde 50'nin üzerinde oy alan mı yönetsin? Aziz milletim diyecek ki, 'En çok milli iradeyi alan insan yüzde 50'nin üzerindeki yönetim' diyecek. Bu sistem Türkiye'ye istikrar getirecek. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne itirazı olanlar da var. Birisi diyor ki 'Bunu yapamazsınız.' İyi de buna millet karar verecek. Bunu yapamazsınız diyenler kendilerini devletin sahibi sanıyorlar. Geri kalanı, o kadar da fazla önemi yok maraba sanılıyor maraba. Bunun maraba olmadığını, 80 milyonun eşit hakka sahip olduğunu, 16 Nisan'da sandığa gittiğimizde göstereceğiz" dedi.

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Sisteme itirazı olan CHP'nin kendisinde altın hisse olduğunu düşündüğünü söyleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "CHP için yüzde 99 ne derse desin, önemli değil. Kendinin yüzde bir hissesi veya şimdi yüzde 25 hissesi var. Herhalde bu altın hisse, geri kalan yüzde 75'in üzerine yapamazsınız diyor. Dolayısıyla bu doğru değil, millet ne derse, biz milletten daha büyük bir güç tanımadık. Bunun teyidini ve tespitini 15 Temmuz'da gördük. Milli irade sandıkta ne ise, Ankara'da da yönetimde o yazılsın diyorsak, bunun yolu 16 Nisan'da ki referandumda evet oyu vermektir. Bugün de tek adam yok, anayasa geçtikten sonra da tek adam olmayacaktır. Gerçek güç milletin gücüdür. O millet yetkiyi sandıktan sandığa verir. Milletin üstünde bir güç yoktur. Millet demokratik çizgiden çıkan hiç kimseye müsaade etmez. İkinci sandıkta onu gönderir. Referandumda Uşak'tan rekor evet bekliyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a, AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş tarafından Uşak halısı hediye edildi. Bakan Yılmaz, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Uşak'tan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Yılmaz'ın AKM'ye gelişinden görüntü

- Bakan Yılmaz'ın salona girişinden görüntü

- Partililerden görüntü

- Bakan Yılmaz'ın konuşmasından görüntü

- Bakan Yılmaz'a Uşak Halısı verilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK,()

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Zonguldak'ta çatı yangını korkuttu

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Hasankahyalar Köyü'nde iki katlı evin çatısında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Şaban Adıoğlu'na ait iki katlı evin çatısında meydana geldi. Soba borusundan çıkan kıvılcımların neden olduğu belirtilen yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangına, Ormanlı Belediyesi ve Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan çatı

-Vatandaşların koşuşturması

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Direksiyon başında kalp krizinden öldü

UŞAK'ta otomobilinin direksiyon başında kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Mustafa Yaşar Erdoğan yaşamını yitirdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Karaağaç Polis Merkezi'nde görevli Bilgisayar İşletmeni, evli ve 1 çocuk babası Mustafa Yaşar Erdoğan, bu sabah Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi oldu. Ardından saat 10.30'da, Kemalöz Mahallesi Koru Park Karşısı Bulut Sitesi önünde özel otomobiliyle yola çıktı. Direksiyon başında kalp krizi geçiren, önünde ilerleyen özel halk otobüsüne çarparak durabilen Erdoğan için çevredekiler ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Erdoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nde 24 yıldır görevli olan Mustafa Yaşar Erdoğan'ın, cumartesi günü toprağa verileceği belirtildi.

Haber: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK,()

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Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (2)

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI, KAÇTI

Şanlıurfa'da karanlık stabilize yolda, ticari bir takside tabancayla eşi ve çocuklarını rehin alan Osman isimli kişi için bölgeye müzakereci polis gönderildi. Zırhlı araçtaki polis, megafonla şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Ancak yaklaşık 2 saat süren çabalar sonuçsuz kaldı.

Şüpheli, eşi ve çocuklarıyla birlikte, kullandığı taksiyle, hızla polis araçlarının arasından geçip tarlalardan kaçtı. Polis aracın peşine düşerken, karanlıkta silah sesleri duyuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,()

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