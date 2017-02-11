DHA YURT BÜLTENİ - 20

Nişanlısıyla alışveriş yapan polisi şehit eden terörist tutuklandı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde nişanlısıyla birlikte alışveriş yapan polis memuru Abdulkadir Oğuz'u şehit edip, 7 polisin yaralandığı zırhlı polis aracına yönelik bombalı saldırı olayının faili olduğu belirtilen terör örgütü PKK üyesi H.Ö., tutuklandı.

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce PKKKCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 Ocak 2016 günü Yüksekova İlçesi Güngör Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde PKKKCK bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden gizlenmiş mayın ve EYP düzeneğinin bulunduğu barikatı kaldırmak üzere belirtilen yere intikal eden polis ekiplerine ait zırhlı aracın patlatılması sonucu 7 polisin yaralanması olayı, 8 Şuat 2016 günü Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdulkadir Oğuz'un nişanlısı ile birlikte alışveriş yaptığı esnada silahlı saldırı sonucu şehit edilmesi olayı, 28 Ağustos 2016 günü Yüksekova İlçesi'nde görev yapan güvenlik güçlerimize erzak götüren TIR'ın PKKKCK bölücü terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla gasp edilmesi olayını gerçekleştiren ve Valiliğimizce Yüksekova İlçesi'nde 13 Mart 2016 günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının öncesi ve sonrasında PKKKCK bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, güvenlik güçlerimize karşı halkı hendek kazmaya zorlayan, kazılan hendeklere tuzaklı EYP yerleştirerek güvenlik güçlerimize karşı silahlı çatışmalar içerisinde yer alan H.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilerek 4 Şubat 2017 günü yakalanarak gözaltına alınmış, 8 Şubat 2017 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeden çıkış görüntüsü

Haber: HAKKARİ, ()

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MHP lideri Bahçeli, Konya'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkez yönetim organları ve milletvekilleriyle yapacağı iki gün sürecek toplantı için Konya'ya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 11-12 Şubat tarihlerinde düzenleyeceği 'Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Müşterek Toplantısı'na katılmak için bugün saat 23.00 sıralarında Konya'ya geldi. Bahçeli, toplantının yapılacağı otelin önünde Konya Valisi Yakup Canbolat, MHP Konya Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı ve diğer partililer tarafından karşılandı. Karşılama sırasında partililer Bahçeli'ye büyük ilgi gösterdi.

16 Nisan'da yapılacak referandum için MHP'nin sürdüreceği kampanyanın nasıl yapılacağının da görüşüleceği toplantının yarınki bölümü iki oturum halinde gerçekleşecek, pazar günü ise Bahçeli, kameralar karşısına geçip basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıya referandumda 'Hayır' diyeceğini açıklayan milletvekillerinin katılmayacağı belirtildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, iki gün sürecek toplantıya ilgili şunları söyledi:

"Milletvekilleri, MYK üyeleri, başkanlık divanı üyeleri ve merkez disiplin kurulu üyelerinin toplandığı, genel siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerin, TBMM faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı yapılıyordu. Bu sene biraz kaydı. Bugünkü değerlendirme açısından baktığımızda, güncel konuların tamamı uzmanları tarafından değerlendirilecek ve arkadaşlar bunlar hakkında yorum yapacaklar. Yarın iki oturumumuz var. Pazar günü içinde sayın genel başkanımız, buradan bütün Türkiye'ye mesajlarımızı gönderecek."

MHP'nin sürekli yaptığı bir toplantı olduğunu ve bu yıl toplantı yeri olarak Konya'nın tercih edildiğini ifade eden Ayhan, toplantıda referandum sürecinin de ele alınacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bahçelinin gelişi

- Vali Canbolat'ın karşılaması

- Partililerin karşılaması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA-Tolga YANIK/KONYA,()

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Servis aracının altında kalan öğrenci öldü

MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde, ilköğretim öğrencisi 11 yaşındaki Mert Ş., kendisini evinin önüne bırakan servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. 75. Yıl Aysun Karalar İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Mert Ş., kendisini evinin önüne bırakan M.B. yönetimindeki 45 HA 1744 plakalı okul servisinin altında kaldı. Servis aracı yoluna devam ederken, olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Mert Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mert Ş.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Servis şoförü M.B., bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

Haber: MANİSA, ()

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Kahta'da otomobil köprüden uçtu: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde, kontrolden çıkarak köprüden uçan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne giden Ercan Ürek (47) yönetimindeki 44 PV 433 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp 20 metre yüksekliğindeki Kahta Çayı Köprüsü'nden aşağı uçtu. Kazada, sürücüü Ürek ile yanındaki Naciye Canpolat (51), Handan Mengütemur (33), Yaren Mengütemur (15), Yunus Emre Mengütemur (11) ve Fatih Kılıç (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobil

- AFAD ekipleri

- Otomobilden yola savrulan parçalar

- AFAD ekiplerinin otomobili kontrol etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT / ADIYAMAN,()

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Gebze'de FETÖ soruşturmasına 7 tutuklama

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen, daha önce meslekten ihraç edilen 9 öğretmenden 7'si tutuklandı.

Gebze'de önceki gün Bylock kullandıkları iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 10 öğretmen gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u, bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Haluk TURGUT / GEBZE(Kocaeli), () -

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Adıyaman'da huzur operasyonu

ADIYAMAN'da polis tarafından yollarda ve umuma açık yerlerde huzur operasyonu düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polis ekiplerinin katılımıyla gece saatlerinde kent merkezi ve ilçelerinde oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar ile içerisinde bulunanlar arandı. Umuma açık yerlerde de arama yapan polisler, vatandaşların kimliklerini kontrol etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polislerin önlem alması

- Kafelerde denetim

- Üst araması yapılması

- Yol kontrolü

- Gezilen inşaatlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,()

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Mardin ve Elazığ'da asayiş uygulaması

ELAZIĞ ve Mardin'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü, çeşitli şubelerde görevli 144 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yaptı. 53 ekibin 24 sabit noktada yaptığı, 5 arama köpeğinin de kullanıldığı uygulamada, araçlar ve şüpheli şahıslar arandı. Aranan 3 kişi yakalanırken, 7 araç da trafikten men edildi. Evrağı eksik olan 28 araca ise toplam 2610 TL para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 130 işyeri de denetlendi.

ELAZIĞ'DA 328 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI

Elazığ Emniyet Müdürlüğü de kent merkezi ve 10 ilçesinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulamaya çeşitli birimlerden 328 polis katıldı. Uygulamada, biri uyuşturucu, diğeri bomba konularında deneyimli 2 dedektör köpek kullanıldı. Yapılan yol kontrollerinde çok sayıda araç ve şüpheli şahıs arandı. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 16 gram esrar ele geçirildi. Uygulama kapsamında 2 araç trafikten men edilirken, 18 araca ise toplam 16 bin 100 TL para cezası kesildi. Uygulama kapsamında umuma açık 200 eğlence mekan da denetlendi. Müşterilerin ve çalışanların kimlikleri kontrol edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Şahismail GEZİCİ-Nezir GÜNEŞ/MARDİN-ELAZIĞ,()

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