DHA YURT BÜLTENİ - 20

Çanakkale güne yine depremlerle başladı (7)

DEPREMZEDELERİN KALDIĞI ÇADIR KENTİN BİR KISMI BOŞALDI

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde, evleri yıkılan depremzedeler için Yukarıköy'de futbol sahasına kurulan çadır kentte yağmur yaşam koşullarını zorlaştırınca burada kalmak istemeyenler Ayvacık Belediye otobüsleri ile ilçe merkezinde yeni yapılan 400 kişilik Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne nakledildi.

Öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış hava kararıncaya kadar etkisini sürdürünce, depremin en çok hasara neden olduğu Yukarıköy'deki futbol sahası içine kurulan çadır kent sular altında kaldı. Yetkililer, çadır kentte yağmur nedeniyle yaşam koşullarının daha da ağırlaşması ve yağmurun sabaha kadar devam etmesinin beklenmesi nedeniyle burada kalmak istemeyen depremzedeler için Ayvacık İlçesindeki yeni yapılan 400 kişi kapasiteli Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ni hazırladı. Ardından da çadırlarda kalmak istemeyenler Ayvacık Belediyesine ait otobüslerle Geri Gönderme Merkezine nakledildi. Çadırlardaki bazı depremzedeler önce otobüslere binmek üzere eşyalarını toplayıp, çadır kentten ayrıldı. Ardından ağıllarda hayvanlarının olduğunu, sabah erken kalkıp onlara yem vereceklerini bu nedenle de çadır da kalmayı tercih ettiklerini belirterek yeniden geceyi geçirmek üzere çadırlarına geri döndü. Öte yandan yağmur nedeniyle yaşamın güçleştiği çadır kent yerine depremzedelerin kalması için değişik illerden TIR'lar ile getirilen çok sayıda konteynır ile aynı bölgeye konteynır kent kurma çalışmaları da akşam saatlerinde başladı. Bu işlemin sabaha kadar devam edeceği, ardından da çadırlardaki depremzedelerin konteynırlara nakledilecekleri belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Çadır kenti boşaltan depremzedelerin bir kısmından görüntüler

- Depremzedelerden görüntüler ve açıklamalar

- Konteynırların getirilmesi ve kurulmasından görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Zincirleme kazada 25 kişi yaralandı

DENİZLİ'de, lise öğrencileri taşıyan midibüs, kamyonet, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 17'si lise öğrencisi 25 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Denizli-Antalya Karayolu'nun Bağbaşı Mahallesi Kelleci Kavşağı'nda meydana geldi. Acıpayam'dan Denizli'ye taşımalı sistemle lise öğrencilerini getiren Dinçer Yiğit yönetimindeki 20 Y 7676 plakalı midibüs, Denizli istikametine seyir halindeyken kavşakta kırmızı ışıkta duran Yusuf Göktaş'ın kullandığı 20 V 8498 plakalı kamyonete duramayınca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs önündeki İrfan Türk'ün kullandığı 20 KZ 100 plakalı minibüse arkadan çaptı. Kazayı fark eden Halis Balaban ise 20 KZ 576 plakalı hafif ticari araçla önünde kaza yapan araçları fark edince direksiyonu kırarak orta refüje çarptı. Kazada 17 öğrenciyle birlikte 25 kişi yaralandı. Öğrencileri taşıyan Midibüs sürücüsü Yiğit, bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine gelen ambulanslarla, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri midibüs içinde sıkışan Yiğit'i yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında sıkıştığı yerden çıkardı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan ulaşım çeşitli güzergahlardan sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden görüntü

- Sıkışan sürücüden görüntü

- Sürücünün kurtarılma çalışmasından görüntü

- Sürücünün çıkartılmasından görüntü

- Trafik ve sağlık ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Sivas'ta FETÖ'den gözaltı sayısı 59'a yükseldi (2)

TUTUKLU SAYISI 39'A ÇIKTI

Sivas merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen 8 eski polisten M.K., S.D., M.A., E.S., M.B., ve E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.T. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı 39'a yükselirken, firari 11 şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haber: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, ()

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Eşini yaralayıp, kendisini bıçaklayarak intihara kalkıştı



BURSA'nın İnegöl ilçesi'nde 43 yaşındaki Aytunç K., tartıştığı eşi 42 yaşındaki Gülten K.'yı bıçakla yaraladıktan sonra kendisini 15 yerinden bıçaklayarak intihara kalkıştı.

Olay, İnegöl İlçesi Kemalpaşa Mahallesi Hüner Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Aytunç K. ile eşi Gülten K. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aytunç K., mutfaktan kaptığı bıçakla, eşi Gülten'i karın bölgesinin 2 yerinden bıçakladı. Sinirlerine hakim olamayan Aytunç K., bu kez de bıçağı kendi vücuduna defalarca saplayarak intihara kalkıştı.

'BENİ BIRAKIN, EŞİME BAKIN'

Gülten K., polis ve ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çifti kanlar içerisinde yaralı halde buldu. Gülten K., kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine, kendisini 15 yerinden bıçaklayan eşi Aytunç K.'yı işaret edip, "Beni bırakın, eşimin durumu daha ağır, önce ona müdahale edin" dedi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çift, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı koca ve eşinin ambulansla sevk görüntüleri

-Olayın gerçekleştiği evin görüntüsü

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()-

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Otobüslerden motor parçaları çalan hırsızlar yakalandı

İZMİT'te, otobüs parkına girerek araçların akü ve motor parçalarını çalan 3 kişi kaçmaya çalışırken yunus ekiplerince yakalandı.

Akşam saatlerinde, İzmit Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan otobüs parkına giren hırsızları gören bir vatandaş polisi aradı. İhbar üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri ile devriye ekipleri otobüs parkına doğru hareket etti. El arabasına yükledikleri yaklaşık 15 bin lira değerindeki akü, motor şanzımanı, silindir kapağı ve klima motoru ile kaçmaya çalışan 3 kişi polislerin geldiğini görünce el arabasını bıraktı. 3 kişi sıkı bir kovalamaca sonrasında yunus ekiplerince yakalandı. Polis, T.K, O.T ve R.K'yı gözaltına aldı. 3 kişi polis merkezine götürülürken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Gözaltına alınan kişiler

-El arabasındaki motor parçaları

-Polisin inceleme yapması

-Otobüs parkından görüntü

Haber: Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () -