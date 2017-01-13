DHA YURT BÜLTENİ - 20

FETÖ sanığı 17 Milli Eğitim çalışanının yargılanmasına başlandı (2)

2 TAHLİYE, 2 TUTUKLAMA

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan 17 Milli Eğitim çalışanın yargılandığı davanın ilk duruşması 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Geç saatlere kadar süren duruşmada sanıklar tek tek kendilerini savundu. Tutuksuz sanıklardan Cemal Öztürk, cemaatin 17-25 Aralık'tan sonra siyaset yapmaya başladığını ve bunu fark edince bağlarını kopardığını söyleyerek, "Hükümeti can düşmanı olarak gördüler. Bank Asya'ya 100 lira da olsa para yatırın denildi. Amerika'daki hain arkasından gidilecek bir adam değilmiş" dedi.

Diğer tutuksuz sanıklardan Osman Ekiz ise üniversite öğrencisiyken bir süre cemaat evlerinde kaldığını söyleyerek, "Toplantılarda cemaate eleman kazandırma gibi konular üzerinde duruluyordu. İnsanların fişlenmesini, çevremizdeki tehlikeli gördüğümüz isimleri kendilerine bildirmemizi istiyorlardı. Benim de bilirkişi olmam istenmişti. Amaçları şimdi ortaya çıkıyor. Hakim, savcı, polis, bilirkişi hepsi bunlardan olacaktı ve milletin başına çorap örülecekti" diye konuştu.

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu sanıklardan Zeki Malbeleği ve Şerif Uysal'ı adli kontrol şartıyla tahliye etti, tutuksuz sanıklardan Metin Arslan ile Suat Bakay'ın ise tutuklanmasına karar verdi. Heyet duruşmayı 6 Nisan'a erteledi.

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()

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Villada 200 litre sahte içki ele geçti

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde jandarma ekiplerinin lüks bir villada yaptığı aramada 200 litre sahte rakı ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 65 yaşındaki M.K., gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Marmara Ereğlisi İlçesi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde 3 katlı bir lüks villada oturan M.K.'nın piyasa sürmek için sahte rakı ürettiği bilgisine ulaştı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahkeme kararıyla villaya operasyon düzenledi. Yapılan aramada 200 litre sahte rakı, kaçak içki yapımında kullanılan 1 sıkma makinesi, 1 kaynatma makinesi ele geçirildi. Villasının çatı katını kaçak içki üretme yeri haline getiren M.K., gözaltına alındı. Jandarma ekipleri imha etmek üzere sahte içkileri kamyona yükleyip götürdü.

FOTOĞRAFLI

Haber: Murat YAYIN / TEKİRDAĞ,()

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Öğrencilerin kartopu ve kızaklı kar keyfi

EDİRNE'de kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen ilköğretim öğrencileri, belediyenin sağladığı tahta kızaklarla kaydı. Üniversite öğrencileri ise internet üzerinden organize olarak kartopu festivali düzenleyip gönüllerince eğlenerek karın tadını çıkardı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de son bir haftadır aralıkla süren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 37 santimi buldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, buldukları poşet ve kartonla karda kayan çocukları görerek, tahta kızaklar yaptırdı. Gürkan, Şükrüpaşa Mahallesi Suni Gölet mevkiinde kayan çocuklara kızak dağıttı. İnternet üzerinden öğrencilerin kayacakları bazı yokuşların ekipler tarafından temizlenmemesinin rica edildiğini anlatan Gürkan, "Edirne 30 yıldan sonra ilk kez bu kadar kar gördü. Birçok sıkıntılar yaşandı. Ana arterler açık oldu, ama ara yolları hemen açmak mümkün değil. Kar yağışı en sonunda durdu. İnternet üzerinden birçok çocuğumuz 'tüm bayırları, rampaları açmayın, bizim de kayacağımız yerler olsun' diye istekte bulundular. Biz de kendi atölyemizde ahşap kızaklar yaptırdık. Çocuklarla bu akşam için sözleşmiştik. Buraya kızakları getirip onlara armağan ettik. Kar şimdi burada eğlenceye dönüştü" dedi.

Belediyenin sağladığı kızaklarla yokuştan aşağı kayanlar, karın tadını çıkardı ve gönüllerince eğlendi. Kızakları olmayanlar ise poşet ve kartonlarla karda kayarak keyif yaptı.

ÜNİVERSİTELİLER KARTOPU SAVAŞI YAPTI

Trakya Üniversitesi öğrencileri ise internet üzerinden organize olarak, 'ikinci kartopu festivali' adını verdikleri etkinlikte bir araya geldi. Fatih Mahallesi'ndeki karla kaplı arazide öğrenciler kartopu savaşı yaptı. Birçok öğrenci uzandıkları kar üzerinde keyif yaptı.

Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mertcan Çakan, stres atmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Üniversite öğrencileri olarak zaten birçok sorunla uğraşıyoruz, stresimizi de böyle atıyoruz" dedi.

Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Gözde Acar ise, "Ben de internet üzerinden duyarak geldim. Kartopu oynamaya geldim" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediyenin kızak getirmesi

-Başkan Gürkan'ın kızakları dağıtması

-Kızaklarla yokuştan kayanlar

-Kayanlarla röp.

-Recep Gürkan röp.

-Poşet ve kartonla kayanlar

-Üniversite öğrencileri

-Kartopu oynamaları

-Birbirlerine kar atmaları

-Öğrencilerle röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY / EDİRNE,()

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