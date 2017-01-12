DHA YURT BÜLTENİ - 20

Gazinoda tuvalet kavgası: 2 yaralı

KONYA'da bir gazinoda iki grup arasında tuvalette sıra bekleme meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü iki grup arasında tuvalette sıra bekleme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 33 yaşındaki Yasin Saklan karın boşluğundan, 41 yaşındaki Hacı Arif Küçükkara ise sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yasin Saklan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi

- Hastane detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

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Virajı alamayan yolcu otobüsü şarampole uçtu: 31 yaralı

BİLECİK'in Bozüyük İlçesinde virajı alamayan yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada devrilen otobüste bulunan 31 kişi yaralandı.

Kaza gece saat 01.00 sıralarında Bozüyük İlçesi Kütahya yol ayrımında meydana geldi. Konya'dan Edirne'ye gitmekte olan Hakkı Çoban (58) yönetimindeki 42 BHB 03 plakalı otobüs, virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada yan yatarak devrilen otobüste şoförle birlikte 31 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bozüyük ve Bilecik'teki hastanelere kaldırıldı.

ELYAF BALYALARIN ÜZERİNDEN YUVARLANDI

Yolcu otobüsünün şarampole uçtuğu yerde daha önceden bir TIR'ın kaza yaptığı ve TIR'ın taşıdığı elyaf balyalarının halen kaza yerinde bulunduğu, otobüsün de bu balyaların üzerinden yuvarlandığı belirtildi. Elyaf balyaların yumuşak olması nedeniyle otobüs yolcularını koruduğu ve can kaybının olmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devrilen otobüsü

-Polis ve itfaiye görevlileri

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / BOZÜYÜK(Bilecik),()

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