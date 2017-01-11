DHA YURT BÜLTENİ - 20

Baba Halisdemir : "Ne mutlu ki evlatlarımız, milleti ve bayrağı için şehit oldu"

ELAZIĞ Basın ve Medya Cemiyeti (EBMC) tarafından düzenlenen 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğinin onur konuğu, 15 Temmuz darbe girişiminin sembol ismi şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, gecede yaptığı konuşmada, "Ne mutlu ki bizim evlatlarımız vatanı, milleti ve bayrağı için şehit oldu" dedi.

Akşam saatlerinde, bir otelde düzenlenen 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğine Vali Murat Zorluoğu, AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya, AK Parti Elazığ eski milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan gecede, şehit polis memuru Fethi Sekin ve şehit Ömer Halisdemir için hazırlanan kısa film tanıtımı salondan büyük alkış aldı.

EBMC Başkanı Nafiz Koca'nın yaptığı konuşmadan sonra gecenin onur konuğu Hasan Hüseyin Halisdemir, yaptığı konuşmada, salonda büyük ilgiyle dinlendi. Vatan, millet ve bayrağın kutsal olduğunu anlatan Halisdemir, "Ne mutlu ki bizim evlatlarımız vatanı, milleti ve bayrağı için şehit oldu. Vatanı bayrağı için kendini hiçe sayarak İzmir Adliyesi'nde saldırıda bulunan hainlere geçit vermeyen; canı pahasına çatışarak şehit olan Fethi Sekin evladımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kederli ailesine sabırlar diliyoruz. Hainler şunu asla unutmasın, amellerine ulaşamayacaklardır. Bizlere sahip çıkan Cumhurbaşkanı'ma, Başbakanı'ma, bakanlarıma ve Türkiye vatandaşlarına çok teşekkür ederim" dedi.

Vali Murat Zorluoğlu, yaptığı konuşmanın ardından şehit Ömer Halisdemir'in babası Hüseyin Halisdemir'e bir plaket ve Kuran'ı Kerim ile Türk Bayrağı hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan detay

-Kuran okunması

-İstiklal marşı

-Cemiyet başkanı konuşma

-Baba Halisdemir'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ / ELAZIĞ,()

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Pompalı tüfekle market soygunu

ADANA'da yüzleri maskeli 2 kişi, girdikleri markette çalışanları pompalı tüfeklerle tehdit edip yaklaşık 400 lirayı gasp ederek kaçtı.

Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli iki kişi, bir marketler zincirinin şubesine girip ellerindeki pompalı tüfeklerle çalışanları tehdit edip kasadaki yaklaşık 400 lirayı aldı. Soyguncuilar daha sonra plakası belirlenemeyen bir motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı, çalışanların ifadelerine başvurdu. Polis, kimliklerini saptadığı soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Marketin önündeki polislerden görüntü

- Marketten çıkan polisler

- Zırhlı polis araçlarından görüntü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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İnfaz koruma memuru kazayla kendini vurdu

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde infaz koruma memuru 40 yaşındaki Teoman Cengiz, silahını temizlerken kazayla kendini vurdu.

Bafra Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru Teoman Cengiz'in, akşam evinde temizlediği tabancası kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun sol dizine isabet ettiği Cengiz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Teoman Cengiz'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun),()

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Konya'da eğitime kar engeli

KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezindeki 3 ilçe ile birlikte toplam 23 ilçe eğitim ve öğretime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.

Konya Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Meram ve Karatay başta olmak üzere Derbent, Doğanhisar, Yunak, Sarayönü, Güneysınır, Bozkır, Seydişehir, Akşehir, Beyşehir, Hüyük, Ilgın, Tuzlukçu, Ahırlı, Hadim, Yalıhüyük, Çeltik ve Akören'de ilk ve orta dereceli okullar yarın olmak üzere 1 gün tatil edildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi. Ayrıca Selçuklu Üniversitesi'nde de eğitime yarın ara verildi.

KONYA,()

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