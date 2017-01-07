DHA YURT BÜLTENİ - 20

Lice'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsalında 5 Ocak tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 6 Ocak günü saat 24.00'da kaldırıldı.

Lice İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi 5 Ocak günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 6 Ocak günü saat 24.00'da sona erdi. Diyarbakır Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Lice İlçesi mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde 05 Ocak 2016 günü saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 06 Ocak 2016 günü saat 24.00’dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."

DİYARBAKIR,()

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Balıkesir'de gün içinde yağmur, gece kar etkili oldu

BALIKESİR'de gün boyu etkili olan sağanak yağmur nedeniyle evleri su bastı. Yağmur akşam saatlerinde yerini kara bırakırken, şehir beyaza büründü.

Balıkesir'de sabah saatlerinde başlayan ve gün boyun aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Akşam saatlerinde ise yağmur yerini kara bıraktı. Karayolları ve belediye ekipleri tuzlama çalışmaları yaptı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir-Bursa, Balıkesir-Çanakkale, Balıkesir-İzmir karayollarında, araçların zincirsiz yola çıkmasına izin vermezken, UMKE ve AFAD ekipleri de olumsuz bir duruma karşı hazır bekletiliyor.

Balıkesir Valiliği, 7 Ocak Cumartesi Günü eğitim öğretime devam eden, bilim sanat merkezi, ortaokul ve liselerdeki destekleme kursları, özel etüt merkezleri ve temel liselerdeki kurslar, halk eğitimi ve yaygın eğitim merkezlerindeki kursları yoğun kar yağışı nedeniyle tatil etti.

Meteoroloji yarından itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10-15 derece altında olacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kar yağışından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Hilmi DUYAR/BALIKESİR, ()

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Komşusunun 9 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklandı

AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde, komşusunun 9 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 35 yaşındaki İ.O. tutuklandı.

Çakmak Mahallesi'nde oturan İ.O., komşusunun ismi açıklanmayan kızını çikolata verme bahanesiyle kandırarak evine çağırdı. İ.Ö., küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Olay, kız çocuğunun hareketlerinden şüphelenen öğretmenin sormasıyla ortaya çıktı. Çocuk olayı öğretmenine anlattı. Öğretmenin ihbarı üzerine polis, İ.O.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

İ.O., ifadesinde iddiaları reddederken, alınan doktor raporunda küçük çocukta cinsel saldırı bulgusu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.O., tutuklandı.

Haber: Cem ULUCAN/AYDIN, ()

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Kocaeli'nde rehabilitasyon merkezleri ve kurslara kar tatili

KOCAELİ'de olumzuz hava koşulları nedeniyle özel rehabilitasyon merkezleri, destekleme kursları ve bilim sanat merkezlerinin tatil edildiği belirtildi.

Kocaeli Valiligi'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel rehabilitasyon merkezleri, destekleme kursları ve bilim sanat merkezlerinin Cumartesi ve Pazar günleri tatil edildiği belirtildi. Ayrıca hafta sonu kamuda çalışan engelli ve hamile personele izin verildiği açıklandı.

Haber: Ergün AYAZ / İZMİT (Kocaeli),()

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Bodrum'da lodos ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, lodosla birlikte etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Bodrum'da saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgârla birlikte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'nden geçen dere suyu yükselince ekmek almak için yola çıkan Arzu Bice, 34 JH 6622 plakalı otomobilinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AKUT ekipleri, Bice'yi kurtardı. Otomobilinde yaklaşık 2 bin liralık hasar meydana gelen Arzu Bice, belediyeye tepki gösterdi.

Kızılburun Caddesi'nde de yağmur nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bir minibüs ve 2 otomobil suda kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Arzu Bice'nin otomobilinin kurtarılması

- Arzu Bice ile röportaj

- Yolda mahsur kalan araçlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR-Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla),()

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