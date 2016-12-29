DHA YURT BÜLTENİ - 20

Alkollü sürücü polisi peşine taktı, yakalanınca af diledi

ANTALYA'da uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri sürücü Abdurrahman Ordu (21) polisi peşine taktı. Kovalamaca esnasında kaza yapan Ordu'nun polise "Ağabey Ben yetimim, bırakın gideyim" dediği öğrenildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 786 sokak üzerinde gece yarısı meydana geldi. Polis ekipleri Konyaaltı ilçesi varyantlarda durumundan şüphelendikleri Abdurrahman Ordu idaresindeki 38 HU 341 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan Ordu, otomobiliyle ters yöne girerek Konyaaltı Caddesi üzerinden aracıyla kaçmaya başladı. Trafik akışının tersi istikamette Konyaaltı Caddesi, 100. ıl Bulvarı, Şarampol ve Opera Kavşağı'nda kuralları ihlal ederek kaçan Ordu, polisi peşine taktı. Ordu, Konuksever Mahallesi 786 sokak üzerinde yine ters yönde giderken Ali Dalmızrak idaresindeki 07 GGB 85 plakalı hafif ticari otomobille kafa kafaya çarpışınca yakalandı. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Ordu, kelepçelenerek gözaltına alındı.

"ALKOLLÜYDÜM O NEDENLE KAÇTIM"

Alkol muayenesinden geçirilen Ordu'nun 138 promil alkollü olduğu belirlendi. Ordu'nun ifadesini alan bir polis memuruna, "Ağabey ben yetimim, bırakın gideyim" diyerek kendini affettirmeye çalıştığı öğrenildi. Polisten neden kaçtığı sorulan Ordu, "Alkollüydüm o yüzden kaçtım. Pişmanım" dedi.

Kazaya taraf olan diğer sürücü Ali Dalmızrak ise otomobilin bir anda ters yönden önüne çıktığını ve manevra yapmaya imkânının olmadığını söyledi.

Ordu'ya ait otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekiciyle otoparka kaldırılırken, sürücü ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Diğer sürücü Dalmızrak ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından aracıyla olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan otomobiller

-Yerde gözaltındaki Abdurrahman Ordu

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Çevredeki vatandaşlar

-Kaza yapan sürücü Abdurrahman Ordu ile röp.

-Kazanın diğer tarafı sürücü Ali Dalmızrak röp.

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,()

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Eskişehir'de kartopu savaşı

ESKİŞEHİR'de, sosyal paylaşım sitelerinde haberleşerek geceleyin bir alışveriş merkezi önünde toplanan çoğunluğu üniversite öğrencisi 500'ü aşkın kişi kartopu savaşı yaptı.

İnternetteki sosyal paylaşım sitelerinden yapılan 'Geleneksel Eskişehir Kartopu Savaşı' çağrısı üzerine çok sayıda genç saat 23.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki Espark Alışveriş Merkezi önünde toplandı. Çoğunluğu Anadolu ve Eskişehir Osmangazi üniversitelerinde okuyan öğrencilerin oluşturduğu kalabalık birbirlerine kartopu attı. Kızlı erkekli 500'ü aşkın gencin katıldığı kartopu savaşı geç saatlere kadar sürdü.

Öğrenciler geleneksel olarak her yıl ilk kar yağdığında kartopu savaşı yaptıklarını belirterek "Sınav öncesi böyle bir etkinliğin olmasına sevindik. Çünkü birkaç saatte olsa kartopu savaşına katılıp sınav stresinden uzaklaştık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kartopu savaşına katılanlar

-Birbirlerine kartopu atanlar

-Karşılıklı grupların birbirlerine saldırması ve kaçmaları

-Kartopu etkinliğine katılan öğrencilerin konuşması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()

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