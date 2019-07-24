DHA YURT BÜLTENİ-20

Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü



ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde cinnet getiren Nevzat Aydoğdu (49), eşi Fatma Aydoğdu (40) ile 4 çocuğundan biri olan Enes Aydoğdu'yu (20) silahla vurarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, Bizimkiler Sitesi F Blok 5'inci kattaki 10 nolu dairede meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen ve gündelik işlerde çalışan Fatma-Nevzat Aydoğdu çifti, akşam saatlerinde tartıştı. Evde bulunan çiftin çocukları Enes, anne ve babasını ayırmaya çalıştı. Bu sırada cinnet getiren Nevzat Aydoğdu, tabanca ile dehşet saçtı. Nevzat Aydoğdu'nun silahında çıkan mermilerin isabet ettiği Fatma ve Enes Aydoğdu, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından polis ve 112 Acil Servisi arayan Nevzat Aydoğdu, eşi ve oğlunu öldürdüğü ihbarında bulundu.

Kısa süre sonra eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Nevzat Aydoğdu ise gelen polislere silahıyla birlikte teslim oldu. Nevzat Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Savcının olay yerinde yaptığı inceleme Fatma Aydoğdu'nun vucuduna 4, oğlunun ise tek kurşun isabet ettiği belirlendi.

İKİ KIZ KARDEŞ KÖPEĞİ DOLAŞTIRMAYA ÇIKTI

Komşuları çiftin 3'ü kız 4 çocukları bulunduğunu ve zaman zaman tartıştıklarını ileri sürdü. Bu arada çiftin 2 kızının olaydan kısa süre önce köpeklerini gezdirmeye çıkardığı öğrenildi. Eve döndüklerinde anne ve kardeşlerinin cenazeleriyle karşılaşan iki kız kardeş, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilglii soruşturma başlatıldı.

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Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), ()

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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Karabük Bartın yolu Ovacuma mevkiinde meydana geldi. Karabük'ten Bartın yönüne giden Metin Özenir idaresindeki 78 SL 916 plakalı tomruk yüklü kamyon, karşı yönden gelen Salih Altunöz idaresindeki 14 BL 542 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Fatma Çelebi (45) ve kızı Nihal Çelebi (24) sıkıştıkları otomobilde hayatlarını kaybederken, Ali Çelebi (48) ve Salih Altunöz yaralandı. Olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve polis ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Safranbolu itfaiyesi, UMKE ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ali Çelebi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından cesetler Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Çelebi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kamyon sürücüsü Metin Özenir, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KARABÜK, ()

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Komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı



AYDIN'ın Köşk ilçesinde, elektrik tamircisi Mehmet Biçer'i (42) Koçak Çayı'nda bıçaklayıp, başını taşla ezerek öldürdüğü şüphesiyle İzmir'de yakalanan Mehmet Peker, polis sorgusunda cinayeti itiraf etti. Gürültü yaptığı için uyardığı Biçer'i kendisini aşağıladığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyleyen Peker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Temmuz'da saat 10.00 sıralarında, Koçak Çayı'nda meydana geldi. Bölgeden geçenler, yerde hareketsiz halde kanlar içinde yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin ceset üzerinde yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve başının taşla ezildiği tespit edildi. Üzerinden çıkan kimlikten cesedin evli, 4 çocuk babası elektrik tamircisi Mehmet Biçer'e ait olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan incelemede ise yerdeki izlerden Biçer'in cesedinin yaklaşık 40 metre sürüklenerek derenin kenarına getirildiğini belirlendi. Öldürülen Biçer'in evi ve çevresinde de inceleme yapan polis ekipleri yaklaşık 400 metre mesafede bir poşet içinde kanlı kıyafetler buldu. Polis, kıyafetlerin öldürülen Biçer'in komşusu olan ve psikolojik sorunları bulunan Mehmet Peker'e ait olduğunu belirledi. Peker'in olay günü gece saatlerinde evine gitmediği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli olarak Peker'i belirleyip, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Yapılan araştırmalarda Mehmet Peker'in en son çevre köylerde görüldüğü belirlenirken. yakalamak için çalışma başlatıldı.

İZMİR'DE YAKALANDI

Çalışmalar sürerken Mehmet Peker'in İzmir'in Bayraklı ilçesine geçtiği tespit edildi. Bunun üzerine İzmir polisi ile irtibata geçildi. İzmir polisi, Peker'in yemek yemek için pideciye gittiğini belirleyip, dün akşam saatlerinde iş yerine operasyon düzenledi. Peker, polisleri görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından Mehmet Peker yakalanıp, gözaltına alındı. Peker'in kendisini yakalayan polislere Biçer'i öldürmediğini, suçun üzerine kaldığını söylediği öğrenildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Peker'in, buradaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Mehmet Peker'in "Komşum Mehmet Biçer, 10 gündür sürekli gürültü yapıyordu. Bu nedenle uyuyamıyordum. Kendisini uyardım. Ancak, beni aşağıladı. Bu zoruma gitti için kendisini öldürdüm" dediği belirtildi. Peker, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Burhan CEYHAN/AYDIN, ()-

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Antalya'da huzur uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı

ANTALYA'da, 1400 polisin katılımıyla yapılan 'Huzur Akdeniz Uygulaması’nda bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tüfek, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya kent merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı Huzur Akdeniz Uygulaması-5 gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme Müdürlükleri'ne bağlı 1400 polis katıldı. Deniz Şube Müdürlüğü ekiplerinin denizde önleme aldığı uygulamada polis helikopteri de havadan destek verdi.

İki aşamalı uygulamanın birinci aşamasında belirlenen noktalarda araçlar üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktalarında araçlar durdurularak kimlik ve sürücü belgesi kontrolü yapılırken, şüpheli görülen araçlar ise arandı. İkinci aşamada ise işyerlerinde işletme ruhsatı ve kimlik kontrolü yapıldı. Evrak eksiği bulunan işletmeler hakkında işlem yapılırken, hakkında yakalama ve arama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

ARAÇTA SİLAH VE UYUŞTURUCU YAKALANDI

Muratpaşa ilçesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, 26 VZ 791 otomobili durdurdu. Aracın bagaj kısmında av tüfeği, araç içerisinde ise bir tabanca ve bu silahlara ait dolu mermiler ele geçirildi. Aracın farklı bölgelerinde ise bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat bulundu. Silah ve uyuşturucuya el koyan polis, araçtaki biri kadın iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Çiftin yanındaki 10 yaşlarındaki erkek çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-Uygulama noktasından detaylar

-Araç aramalarından görüntüler

-Arama yapılan araçta bulunan silah ve uyuşturucu görüntüsü

-Polislerden detaylar

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Haber-Kamera:Semih ERSÖZLER/ANTALYA,()

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