DHA YURT BÜLTENİ-20

Samsun'a şehit ateşi düştü



BİTLİS'te, PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un acı haberi memleketi Samsun'un Asarcık ilçesindeki ailesine ulaştı.

Bitlis'te, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bölükyazı köyü kırsalında saat 14.30 sıralarında, sorumluluk bölgesindeki güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla merkeze bağlı Çalıdüzü köyü bölgesine giden Bitlis Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un içinde bulunduğu sivil araca, PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Binbaşı'nın Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki ailesine acı haberi verildi.

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Hakan AKGÜN/ASARCIK (Samsun), ()

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Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı (EK)

ŞEHİT BİNBAŞI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Merkez Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Zafer Akkuş için Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Tören, Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ak Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Alay Komutanı Albay Erhan Demir, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı tören alınına getirildikten sonra özgöçmişi okunup, İl Müftüsü Faysal Gaylani tarafından dua okundu. Yapılan duaların ardından da şehit Binbaşı Akkuş'un cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra memleketine gönderilmek üzere karayoluyla Muş Havaalanına uğurlandı. Şehit Binbaşı Akkuş'un evli ve 1 çıocuk babası olduğu belirtildi.

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BİTLİS ()

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İş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralı (ek)

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, bölgedeki yol yapım çalışması için iş makinesinin taşındığı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, araç içinde sıkışan 4 kişiden 3'ü kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Araç içinde sıkışan 1 kişi de ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde, Gürpınar ilçesine 50 kilometre uzaklıkta Kırkgeçit mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışması için bölgeye iş makinesi götüren Sami Parlak yönetimindeki 55 NZ 540 plakalı belediyeye ait TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçurumdan yuvarlanıp, takla attı. Kazada, şoför Parlak ile araçtaki Hızır Sinan Çiftçi, Yusuf Aydın ve Şener Polaz araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Parlak, Çiftçi ve Polaz ekiplerin çalışması sonucu TIR'dan çıkarılırken, Aydın'ı çıkarmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. 3 yaralı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Van'daki hastanelere sevk edildi.Tır'ı sıkışan Belediye personeli Yusuf Aydın'ı kurtarılması için de ekipler canla başla çalışma yaptı. 3 saat süren kurtarma çalışması sonucu Tır'ın arka koltuğu altında sıkışan Aydın, kurtarılarak Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan Tır

-kaza yerine gelen ekipler ve vatandaşlar

-Tır'da sıkışan belediye personelini çıkartmaya çalışan ekipler

-Detaylar

-Tır'ın arka koltuğu altında çıkartılan Yusuf Aydın

-Sedye ile ambulansa taşınması

-AFAD personeli ile röportaj

-Ambulansın hareket etmesi

BOYUT:584 MB

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Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Tuğba öldü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sulama kanalına düşen Tuğba Çolak (5), yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Tuğba'nın ailesi, hastanede gözyaşlarına boğuldu.

Olay, öğleden sonra, Oyratlı köyünde meydana geldi. Özlem Çolak beraberinde kızı Tuğba ile birlikte tarlaya gitti. Annesi bir süre sonra kızının yanında olmadığını fark edince çevrede aramaya başladı. Köy sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları sırasında küçük Tuğba, sulama kanalında bulundu. Sudan çıkarılan küçük Tuğba'nın, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılar kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Tuğba Çolak'ın cansız bedeni, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Bu sırada olayı duyup hastaneye gelen ve küçük kızın ölüm haberini alan akrabaları gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Besni Devlet Hastanesi

- Jandarma ekipleri

- Boğulan Tuğba’nın yakınlarının acil serviste ağıtları

- Olayı duyan yakınlarının hastaneye gelmesi

- Anne Özlem Çolak’ın ağıtları

- Toplanan kadınların ağıtları

- Jandarmanın olay hakkında bilgi alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 230 MB

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Gaziantep’te, gazeteci Çakın'ın fotoğraf sergisi açıldı

KIBRIS Barış Harekatı sırasında Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarını çektiği fotoğraflarla tanınan gazeteci Kurtar Çakın, Gaziantep Sanko Sanat Galerisinde fotoğraf sergisi açtı.

Sergi açılışına, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Başkanı Cuma Erdem, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Kıbrıs Gazileri ile sanatseverler katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda çektiği fotoğraflarla ödüller kazanan Kurtar Çakın, "Bu sergi benim için büyük bir önem taşıyor. O zamanları, yaşadıklarımızı unutmak mümkün değil. O tarihlerde çektiğim fotoğrafları 19 Temmuz'da sergileyecek olmak benim için çok gurur verici. Matara kapağında 60 derecelik sıcağın altında birbirlerine su ikram ederek savaşan Türk Mehmetçiğiyle beraber omuz omuza bulunmanın bugün onurunu yaşıyorum. Mehmetçikle ne kadar gururlansak azdır. Kıbrıs gazilerimizi saygıyla ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açılışa katılanlar

- Kurtar Çakın'ın konuşması

- Sergilenen eserler

- Serginin gezilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 280 MB

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