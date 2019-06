DHA YURT BÜLTENİ-20

Şehit Gidergelmez’in adı Çad'da açılan su kuyusuna verildi

BAYBURT’ta, kayıp olan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez (32), adına orta Afrika ülkesi Çad’da su kuyusu açıldı.

İslahiye Uluslar arası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği (İDEA) aracılığıyla hayırseverlerin katkısıyla Çad’ın Kalendank kenti kırsalındaki Bumarı köyünde su kuyusu açılarak şehidin adı verildi.

İslahiye İmam hatip ve İlahiyat Gönüllüleri Derneği (İLK-DER) Başkanı Yaşar Bağbekleyen, "18 Mayıs’ta İslahiye’de toprağa verdiğimiz şehidimiz Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez'in adını Çad’da açılan su kuyusuna verdik. Şehidimizin adını yaşatmaktan ve bölge insanlarını suya kavuşturmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Manisa'da kaza: 5 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin sürücüsü, kendisini solladıktan sonra sağ şeride geçmek isteyen TIR'a çarpmamak için direksiyonu kırınca karşı şeride geçerek duvara çarptı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzerinde bulunan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönünde giden 06 EY 7880 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Dündar (48), kendisini solladıktan sonra sağ şeride geçmek isteyen Babaemir Demir (53) yönetimindeki 50 AC 317 plakalı TIR'a çarpmamak için bir anda direksiyonu kırdı. Sürücünün hakimiyetinden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, duvara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Mustafa Dündar ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Dündar (55), R.D. (87), Mehmet Dündar (56) ve Ali Dündar (52) yaralandı. Otomobilde sıkışan R.D. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri otomobilden sızan yağ nedeniyle kayganlaşan yola talaş dökerek önlem aldı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Viyadük korkuluklarından kendisini boşluğa bıraktı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçisinde Atatark Viyadüğü'ne çıkan Turgut K.(26), intihar etmek için kendisini aşağıya attı. Yaklaşık 15 metreden düşen ve ağır yaralanan Turgut K. hastaneye kaldırıldı.

Çerkezköy'de bugün saat 17.30 sıralarında Atatürk Viyadüğü'nün demir korkuluklarına çıkan Turgut K., viyadük yanında bulunan parktakilerin, 'Yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeden kendisini 15 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri Turgut K.'yi düştüğü dere yatağından güçlükle çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Turgut G., Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Emlakçılardan belediyeye protesto



TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesindeki Büyükyoncalı Mahallesi'nde, 1999 yılından sonra alınan arsaların imar izinlerinin kaldırılıp, tekrar tarla vasfına döneceği iddiası, emlakçılar ile Saray Belediyesi arasında anlaşmazlığa neden oldu. Bölgedeki bazı emlakçılar Saray Atatürk Meydanı'nda toplanarak, belediyeyi protesto etti.

Saray Belediyesi önünde toplanan onlarca esnaf, Büyükyoncalı Mahallesi'nde 1999 yılından sonra alınan arsaların imar izinlerinin kaldırılıp tekrar tarla vasfına döndürüleceği iddiası üzerine belediyeyi protesto etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı protesto öncesi geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, Kapaklı'dan Saray'a kadar tüm kontrol noktalarını kapatarak eyleme katılacak olan araçları tek tek durdurdu. Protesto öncesi polis ile emlakçılar arasında gerginlik yaşandı. İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Günhan, protestoda emlakçıları temsilen açıklama yapacak olan Ferhan Genç ile bir görüşme gerçekleştirerek protestonun kanunsuz olduğu yönünde uyarıda bulundu.

'BİRÇOK ESNAF VE YATIRIMCININ SATIŞ İŞLEMİ İPTAL OLDU'

Grup adına konuşan Ferhan Genç, gerekli izinleri aldıklarını belirterek, "Yapılan 31 Mart 2019 belediye başkanlığı seçimlerinden sonra, yeni seçilen belediye başkanımızın atamış olduğu imar müdürü ve personeli tarafından, Büyükyoncalı sınırları içerisinde yer alan imarlı ve ifrazlı arsaların alımı ve satımı için belediyeye bilgi amaçlı giden alıcı ve satıcılara, ilgili personel tarafından bu bölgede, 1999 yılından sonra yapılan ve günümüze kadar gelen bütün arsaların imar izninin bulunmadığı söylendi. Tarım arazisi niteliği taşıdığı, bu nedenle satın almasının uygun olmadığı, arsaların tekrar tarlaya dönüşeceği şeklinde bilgi verilmesi nedeniyle birçok esnaf ve yatırımcı arkadaşımızın satış işlemi iptal olmuştur" dedi.

'ANLAM VEREMİYORUZ'

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ile görüştüklerini dile getiren Ferhan Genç, "Haksız, anlamsız ve hukuksuz bir şekilde belediye tarafından yapılan bu uygulamanın, bu sözün yerine getirilmesini amaçladığını düşünmekte ve görmekteyiz. Yapılan bu haksız, hukuksuz davranışa karşı bölge esnafı ve yatırımcıları olarak bir araya gelip gerekli tepki ve hak arayışımızı göstermek zorunda bırakıldık. Bizler bölge esnafı ve yatırımcıları olarak ülkemize katma değer sağlarken bunun yanında bölgenin ve ilçenin de değerini artırdığımızı düşünüyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde ilçenin ve esnafın önemli gelir kaynaklarından olan gayrimenkul ticaretinin baltalanmasına gerçekten anlam veremiyoruz" diye konuştu.

TALEPLERİNİ İLETTİLER

Emlakçılar adına belediyeden talepte bulunan Genç, "Bu nedenlerle Saray Belediyesi tarafından hizmet ve işlemlerin yerine getirilmesi sürecinde kişilere hukuka uygun ve eşitlik ilkesine göre hizmet verilmesini istiyoruz. Esnaf ve yatırımcıyla arasında ciddi mesafe ve problemler olan imar müdürünün görevden alınarak halkın ve esnafın ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretebilecek yeni birinin görevlendirilmesini talep ediyoruz. Belediye personeli ve yöneticilerinin hukuka aykırı davranış ve söylemlerine son vermesini, belediye tarafından Büyükyoncalı Mahallesi imar sorununun ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak çözümlenmesini talep etmekteyiz" dedi.

Emlakçılar, açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağılırken, Saray Belediyesi'nden ise protestoya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

'Da Vinci İcatları' sergisi, Kuşadası'nda açıldı

LEONARDO da Vinci'nin izlerine tanıklık eden 'Da Vinci İcatları' sergisi İzmir'den sonra Kuşadası ilçesinde açıldı.

Tales Matematik Müzesi'nin katkıları ile düzenlenen 'Da Vinci İcatları' sergisi, İzmir'den sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda açıldı. Daha önce Roma ve Milano gibi kentlerde açılan ve toplam 30 eserin yer aldığı serginin açılış törenine Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Aydın Rehberler Odası Başkanı Ozan Sayın ile davetliler katıldı.

Açılışıta konuşan, sergi düzenleyicisi ve Başak Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Metin Akyol, "Burada çok değerli bir sergi var. Eskizlerden alıntılanarak yapılan eserler, Da Vincinin 500 yılı aşkın süredir var olmuş fikirleri, hayal ettiklerini yansıtıyor. Da Vinci, o zaman helikopteri, suyun üzerinde yürümeyi hayal etmiş vizyona sahip biri. İçinde bulunduğumuz Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nın yapıldığı tarih ile Da Vinci'nin yaşamı arasında 100 yıllık bir süre var' diye konuştu.

'HEYECAN VERİCİ'

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer de konuşmasında aradan yüzyıllar geçmesine karşın isminden söz ettiren ünlü bir düşünürün fikirlerini, somutlaşmış halde ilçede görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Özer, "Bu eserler, 500 yıl önce yaşama veda etmesine rağmen, çok yönlü düşünür, matematikçi, ressam, müzisyen ve mucit olarak adından hala söz ettiren Leonardo Da Vinci'nin icatları. Bu icatların önemli dünya kentlerinden sonra Kuşadası'nda sergilenmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Böylesine önemli bir sergiye Türkiye'de İzmir'den sonra ikinci ev sahipliği yapmak, en önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası açısından heyecan verici" dedi.

1 eylül tarihine kadar sürecek olan sergiyi öğrenciler 25, yetişkinler ise 30 TL karşılığında gezebilecek.

Van Gölü için pedal çevirip, çöp topladılar

VAN Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ilan edilen 'Van Gölü Havzası Farkındalık Günleri' etkinlikleri kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın da aralarında bulunduğu onlarca kişi, bisikletle tur attı, sahil kenarında çöp topladı.

'Van Gölü Havzası Farkındalık Günleri' etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Erkan Akın, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Cemil Komi, Daire Başkanları, Vangölü Aktivistleri ve Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri katıldı. Kent Merkezi'ndeki Cumhuriyet Caddesi'nde biraraya gelen onlarca kişi, 'Van Gölü Nefesimizdir' yazılı tişört ve şapkalarla bisikletlere binerek, İskele Caddesi’nden İskele sahiline kadar pedal çevirdi. Sahilde son bulan bisiklet turunun ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan, kampanyaya katılanlarla birlikte sahilde çöp topladı. Toplanan çöpler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarla çöp toplama merkezine götürüldü.

VAN GÖLÜNÜN 25 YILLIK ÖMRÜNÜN KALDIĞINI SÖYLENİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan, Van Gölü'nün yaşatılması için hafta boyunca çeşitli etkinlik ve çalıştay düzenlendiğini hatırlattı. Bilim insanlarının Van Gölü'nün 25 yıllık ömrü kaldığına dair tespitleri olduğunu belirten Ertan şöyle konuştu:

"Van Gölü’nün yaşatılması için arıtma tesisinin bir an önce hayata geçirilmesi, mevcut olan arıtma tesislerinin de gözden geçirilip tam kapasiteyle çalıştırılması gerekiyor. Van Büyükşehir Belediyesi olarak, biz üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ancak, bu anlamda çok ciddi sıkıntılar da yaşıyoruz. Özellikle mevcut ileri biyolojik arıtma tesisi yapımı işi bu konunun en baş aktörlerinden birisidir. Tüm kamuoyunun bu anlamda duyarlı olmasını bekliyoruz ve çağrıda bulunuyoruz. Bu anlamda farkındalık yaratmak, halkımızı ve kamuoyunu harekete geçirmek için ‘Van Gölü Havzası Farkındalık Günleri’ kapsamında Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bugün de temizlik kampanyası ve ‘Van Gölü İçin Pedalla’ sloganıyla etkinlikler düzenlendi. Kamuoyunun bilmesi gerekir ki; Van Gölü kirlenmiş ise hepimizin el birliği ile kirlenmiştir. Bu anlamda sorumluluk hepimize aittir. Van Gölü’nün temizliği, doğamızın korunması siyaset üstü bir meseledir. Biz bugün bir öncelik yapmaya gayret ederek, bir öncü olmaya çalışarak ‘Van Gölü Nefesimizdir’ sloganıyla Van Gölü için bir seferberlik başlattık. İlk günden beri kampanyamızın gerek sosyal medyada gerekse de kamuoyunda yarattığı etkiden oldukça mutluyuz ve umutluyuz. Çok önemli tepkiler aldık. Çok güzel sözler işittik ve ciddi destekler aldık. Bu anlamda düzenlediğimiz etkinliklerimizin yanında bir de Van Gölü çalıştayı düzenledik. Bu çalıştaya Van’daki STK ve kurum temsilcilerini de davet ederek, Van Gölü için ne yapmamız gerektiğini detaylı olarak irdeledik. Çalıştayın sonuç bildirgesini kampanyanın son günü kamuoyuna deklare edeceğiz. Ayrıca bu bildirgeyi basın aracılığıyla imzaya da açıyoruz. Biz özellikle Van Gölü’ne kıyısı olan bütün belediyelerin de bir eylem planı hazırlanması için aktif rol almasının sağlanacağı bir yapı oluşturmak istiyoruz."

VAN GÖLÜ'NDEKİ KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇMELİYİZ

Van Gölü'ndeki kirliliğin önüne geçilmesi gerektiğini anlatan Ertan, "Bu anlamda bizim acelemiz var, kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Her an, her saniye Van Gölü kirlenmeye devam ediyor. Van Gölü ölüyor. Bunu açıkça belirtmemiz gerekir. Van Gölü ölürse, hayat durur. Burada coğrafyamız ölür, doğamız ölür ve geriye dönüşü de yoktur. Bu tehlike konusunda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, kendi üzerimize düşen sorumluluğu üstleniyor ve adım atmak için herkesi elbirliği ile dayanışmaya ve bir seferberlik ruhuyla gayret etmeye davet ediyoruz. Bu çağrımız herkesedir. Bütün canlılar için, hayatımız için, geleceğimiz için 600 yıllık geçmişimizden miras olarak devraldığımız bu güzelliği çocuklarımızın da görmesi için, geleceğimizi yaşatmak için hepimiz sorumluyuz" diye konuştu.

Ormanlıkta çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulundu



ANTALYA'da, ormanlık alanda gezen iki kişi, çuval içerisinde iki köpek buldu. Köpeklerden birinin öldüğünü, diğerinin ise ölmek üzere olduğunu fark eden iki kişi, hayvana su ve ekmek verdi. Yetkililer, iki köpeği ölüme terk eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatırken, köpeği bakıma aldı.

Olay, öğle saatlerinde Demre ilçesindeki Çayağzı mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda gezintiye çıkan iki kişi, ağacın dibindeki çuvalın hareket ettiğini gördü. Çuvalın yanına giden iki kişi, içinden sesler geldiğini duydu. İkili, çuvalı açtıklarında iki köpeğin yattığını gördü. Köpeklerden biri yavaş yavaş hareket ederken, diğeri hareketsiz halde yatmaya devam etti. Bunun üzerine yatan köpeğin nefesini kontrol eden iki kişi, öldüğünü belirledi. Diğer köpeğin ise açlık ve susuzluktan ölmek üzere olduğunu anlayan ikili, hayvana su içirdi, yanlarında bulunan ekmekten yedirdi. İkili çuval içinde buldukları köpeğin görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarında da paylaşarak olaya tepki gösterdi.

İhbar üzerine gelerek bölgede inceleme yapan yetkililer, köpekleri çuval içinde ölüme terk eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Kurtarılan köpek ise Demre Belediyesi ekiplerince alınarak tedavisi ve bakımı için veterinere götürüldü.

