DHA YURT BÜLTENİ - 20

Trabzon'da taşkın: 1 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı (GENİŞ HABER)

Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak sonrası hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu meydana gelen taşkında; 4 ev yıkıldı, 2 kişi sel sularına kapılarak kayboldu, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Valilik bünyesinde kriz merkezi oluşturulan bölgede, kaybolan 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede kaybolan kişi ve mahsur kalanlar için de kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Yoğun su akışı nedeniyle mahallede taşkın meydana geldi. Meydana gelen taşkın, Yeşilyurt Mahallesi’ni su altında bıraktı. Bölgede etkili olan yağışta, 2 kişi sulara kapılarak kayboldu, belediyeye ait kamyonun sürücüsü de yaralı kurtarıldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taşkın nedeniyle sulara kapılarak kaybolan 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Dere yatağında bulunan cenazenin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor.

HELİKOPTER DE İSTENDİ

Bölgede suya kapılan araç ve iş makineleri sürüklenirken, ilçede okul ve iş yerleri ile evler sular altında kaldı, 4 ev ise yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazında kalanlar olabileceği belirtilirken, kurtarma ekiplerinin havadan bölgeye ulaşabilmesi için askeri helikopterler talep edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu yönünde ihbar üzerine, karadan bölgeye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Bu arada Trabzon Valiliği bünyesinde de Araklı Kaymakamlığı'nda kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon ve çevre illerden bölgeye takviye AFAD ve diğer kurtarma birlikleri istendi. Yaşanan taşkınla ilgili Trabzon Valiliği de yazılı açıklamada bulundu. Bölgede 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Araklı İlçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle oluşan sel felaketi sonrası Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Araklı Kaymakamlığı'nda kriz masası oluşturulmuştur. Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yeri yıkılmış, 1 vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmalarımız devam etmektedir."

'SIKINTIMIZ BÜYÜK'

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bilgilendirmesi ile ilçede vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını belirterek daha önce de sel afeti yaşanan mahallede yeni bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Çebi, "Daha önce de aynı bölgede sel felaketi olmuştu. Yine aynı alana yoğun şekilde yağmur yağdı ve HES borusunda da arıza olunca bölgede felaket oldu. Araçlarımız da daha önceden burada çalışıyorlardı. Onlar da sular altında kaldı. Helikopter çağırdık orada bulunanları kurtarsınlar diye. Bir vatandaşımızdan haber alamadık hala. Sıkıntımız büyük. Bütün birimler burada acil eylem planı oluşturuldu. Helikopter takviye edildi. Orada mahsur kalan vatandaşlarımızı da alacağız. Vatandaşlarımız yeni yağışlara hazırlıklı olsunlar, dikkatli olsunlar diye uyarılarda bulunuyoruzö dedi.

Öte yandan, Trabzon’un Araklı ve çevre ilçelerdeki hastanelere doktor, sağlık çalışanı ve ambulans takviyesi de yapıldı. Kentteki diğer hastanelerde görevliler de ilçeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM-Mehmet Can PEÇE / TRABZON,()

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Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı (3)

YILDIRIM DÜŞEN EV YANDI

Ordu'nun Ünye ilçesi Denizbükü Merkez Mahallesi'nde Neslihan Şen'e ait eve, bu sabah etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet etti. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Çamaş, Gölköy, Kumru ve Korgan ilçelerinde de derelerin taşmasıyla birlikte, sel sularının sürüklediği molozlar birçok mahallede yolu kapattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Birçok yerde küçük çaplı heyelanların meydana geldiği, fındık bahçelerinin zarar gördüğü, zarar tespit çalışmalarının da başlatıldığı belirtildi.

'GÖK GÜRLEDİ ÇOK KORKTUK'

Çamaş ilçesi Sakargeriş Mahallesi'nde oturan Mürsel Sarıtiken, sabah gök gürültüsüyle uyandıklarını ve çok korktuklarını belirterek, "Sabah erkenden yağmur başladı, sanki gök yarılacak gibi şimşekler çaktı, gök gürledi. Çok felaket oldu, korktuk. Dereler taştı, ahırlarımıza, evlerimize su girdi, bahçelerimizde zarar var. Küçük toprak kaymaları oldu. Yağmurda fındık çotanakları döküldü, çok aşırı vurdu. Rüzgarla birlikte fındık zarar gördü" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anonsu

-İş makineleriyle yol açma çalışmasından görüntü

-Derelerde makine ile temizlikten görüntü

-Kapanan yollardan görüntü

-Zarar gören fındık bahçelerinden görüntü

-Zarar gören yollardan görüntü

-Derelerde taşkın görüntüsü

-Vatandaşlarla röportaj

-Diğer detaylar

Süre: 4.16 DK Boyut: 635 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU,()

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İzmir'de dolu yağışı etkili oldu

İzmir'de aniden başlayan dolu ile karışık gök gürültülü sağanak yağmurun saat 21.00'e kadar devam etmesini beklediklerini belirten İzmir Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçabilir, ağaç devrilebilir, sel ve su baskınları olabilir. Bu süre içerisinde vatandaşların dışarı çıkmamasında fayda var" dedi.

İzmir'de saat 17.00'de başlayan dolu ile karışık gök gürültülü sağanak yağmur, bazı ağaçların kırılmasına bazı arabaların zarar görmesine neden oldu. Sağanak yağmur ve doluya yazlık kıyafetlerle yakalanan İzmirliler zor anlar yaşadı. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, saat 21.00'e kadar vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı. Kuvvetli yağışın bekledikleri bir durum olduğunu ve sağanak ile ilgili uyarıları öncesinden yaptıklarını anlatan Gültekin, "Bugün akşam saatlerine kadar bu yağışın devam etmesini bekliyoruz. Akşam saatlerinde hava açacak. Kuvvetli yağış saat 21.00'den itibaren kesilecek. Şuan sıcak havanın yükselmesiyle birlikte gök gürültülü sağanak yağış var İzmir üzerinde. Bu yağışlarla ilgili bölgemizin tamamı, yani Manisa, Aydın ve Muğla için bu uyarıları vermiştik. Şiddetini kaybederek dağılmasını bekliyoruz" dedi. Yarın (çarşamba) için kıyı hariç iç kesimlerde yağış beklediklerini vurgulayan Gültekin şunları söyledi:

"Yarın Manisa ve Aydın'ın doğusunda yağış bekliyoruz. Gök gürültülü sağanak yağışta lokal dolu ve rüzgarlar görülebilir. Sağanak yağışa karşı vatandaşların tedbirli olmasında fayda var. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçabilir, ağaç devrilebilir, sel ve su baskınları olabilir. Bu süre içerisinde vatandaşların dışarı çıkmamasında fayda var. Bu durum bekleniyordu, uyarılarımızı yapmıştık."

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yağıştan önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa ile İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

İzmir'de dolu yağışı sırasında Alsancak'ta bulunan bir eve yıldırım düştü. Evde yangın çıkarken, evde kimse olup olmadığı bilgisine henüz ulaşılamadı.

Görüntü Dökümü

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- Dolu yağışından görüntü

- Kent merkezinde zor anlar yaşayanlardan genel ve detay görüntü

- Anons

- Su basan iş yerlerinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Davut CAN- Tekin GÜRBULAK / İZMİR,()

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Çorum'da kadınlardan çocuğa cinsel istismar tepkisi

Çorum'da 4 yaşındaki bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığını iddia eden Çorum Kadın Meclisi üyeleri basın açıklaması yayıp, adalet istedi.

Çorum Kadın Meclisi üyeleri bir araya gelerek kentte 4 yaşındaki bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığını iddia ederek basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Sema Nur Çetintaş, 30 Mayıs 2019’da Gülabibey Mahallesi Ekin Caddesi üzerinde bulunan bir parkta B.B. isimli erkek çocuğun kaçırılarak, 2 erkek ve 2 kadın tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü. Çorum Kadın Meclisi üyeleri olarak, cinsel istismara uğrayan B.B. ve ailesi için adalet istediklerini dile getiren Çetintaş, "Şüpheliler derhal tutuklanmalı, çocuğun üstün yararı esas alınarak adil, tarafsız ve etkin yargılama süreci başlatılmalıdır. Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen şüphelilerin ifadelerinin dahi alınmadığını biliyoruz. İstismarcıların sokaklarımızda, parklarımızda serbestçe dolaşmasını kabul etmiyoruz. Devlet, çocukların korunması, istismarın önlenmesi ve istismarcıların cezalandırılmasıyla mükelleftir. Burada bir kez daha hatırlatıyoruz. Çocuk Koruma Kanunu ve Lanzarote Sözleşmesi eksizsiz ve etkin uygulanmalıdır. Kadın Meclisleri olarak B.B. ve ailesinin adalet mücadelesinde yanlarındayız. Çocuk istismarına sessiz kalmıyoruz. Çocukların güldüğü, kadınların yaşadığı bir dünya için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklamısı yapılması

-Katılanlardan detaylar

Haber-Kamera:Serkan BARIŞ/ÇORUM, ()

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İzolasyon malzemeleri yandı: 5 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 3 katlı bir binanın alt katında bulunan izolasyon malzemelerin tutuşması sonucu üst katlardaki dairelerde oturan 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Öğle saatlerinde, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fıstık Ağacı Sokak’ta 3 katlı binanın depo olarak kullanılan alt katında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kısa sürede söndürürken, binanın üst dairelerinde oturan Zeynep Toksöz (1), Züleyha Toksöz (2), Dilara Toksöz (8), Minadiye Toksöz (60) ve Anahanım Duran (90) dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 5 kişi Darıca'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Yangının çıktığı binadan görüntüler

Yangının başladığı depo olarak kullanılan bölüm

İtfaiyenin soğutma çalışmaları

Dumandan etkilanenlere ambulansta ilk müdahale yapılması

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

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Rize'de yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu Osman Özdem (65) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Sulak köyünde meydana geldi. Osman Özdem, evinin bahçesindeki ilkel teleferikle yüklerini taşırken yıldırım düştü. Olayda Osman Özdem ve yanındaki akrabası Gürsu Özdem yaralandı. Yıldırım düştüğünü fark eden çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Fındıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Özdem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralı Gürsü Özdem’in ise tedavisinin sürdüdüğü belirtildi.

Haber: Aytekin KALENDER/FINDIKLI (Rize), ()-