DHA YURT BÜLTENİ - 20

Sivas’ta yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi

SİVAS’ta merkeze bağlı Gazi köyünde evinin yakınında yıldırım isabet eden Fadik Köse (74) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze 39 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi köyünde meydana geldi. Evli ve üç çocuk annesi Fadik Köse evinin yakınlarındaki bahçeye gitti. Bu sırada Köse'ye bahçeye düşen yıldırım isabet etti. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Köse'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntü

-Cenazenin morga konulması

Haber-Kamera: Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS ()-

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Yolun karşısına geçmek isterken otobüse çarptı, yaşamını yitirdi

KARABÜK’te, ikindi namazını kılmak için camiye giden Kamil Susoy(76), yolun karşısına geçmek isterken hareket halindeki otobüse çarptı. Hastaneye kaldırılan Kamil Susoy yaşamını yitirdi.

Kaza öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi 33 Nolu Caddede meydana geldi. İkindi namazını kılmak için camiye giden memur emeklisi Kamil Susoy, yolun karşısına geçmek istediği sırada Sercan Y. yönetimindeki 78 BZ 636 plakalı halk otobüsüne yandan çarptı. Sercan Y., otobüsü durdurup yolcularla birlikte yerde kanlar içinde kalan yaşlı adamın yardımına koştu. Kamil Susoy, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kamil Susoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaşlı adamın kazanın saniyeler öncesinde halk otobüsüne yaklaşırken görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüs ilerlerken araca yandan yanaşan Kamil Susoy'a araç çarparken, yolcuların kazanın farkına varması ve sürücünün aracı durdurması güvenlik kamerasına yansıdı. Sercan Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Balık tutmak isterken kayaların arasına düştü



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, balık tutmak için kayalıklara inen Hayri Onay (75) oltasını salladığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Onay, denizden botla yanaşan ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak, sağlık ekibinin beklediği limana götürüldü.

Olay akşam saatlerinde Kırmacı Mahallesi Fener Mevkii'nde meydana geldi. Ormanlık alandan deniz kenarındaki kayalıklara balık tutmak için inen Hayri Onay, oltasını denize salladığı sırada dengesini kaybederek, kayaların arasına düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören diğer amatör balıkçılar yardıma koştu. Yaşlı adamı kayaların arasından çıkaran vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaklaşık 3 kilometre yürüdükten sonra yaralı Hayri Onay’ın yanına ulaşan ekipler, yaralıyı patika yoldan çıkarılamayacağına karar vererek, Sahil Güvenlik ve Ereğli Belediyesi Su Altı Kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, vatandaşların da yardımı ile Hayri Onay’ı bota aldı. Botta hazır bekleyen 112 Acil ekipleri, yaşlı adama ilk müdahalede bulundu. Yaralanan Hayri Onay, Bozahane Limanı'na götürülerek ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan Hayri Onay’ın başına darbe aldığı, müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekiplerin toplanması

Ormanlık alanda ekiplerin yürümesi

Vatandaşların olay yerini bulması için kayalıklarda olanlara seslenmesi

Olay yerine ulaşılması

Ekiplerin yaralının yanına gelmesi

Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin botla gelmesi

Yaralının sedyeye ardından bota alınması

Botta sağlık ekiplerinin yaralı Hayri Onay’a müdahale etmesi

Botların ayrılması

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, ()

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Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı

MALATYA'da, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Miraç E., H.B.'nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan H.B. ile Miraç E. bir iş hanında karşılaştı, tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle H.B.'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar Miraç E.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan H.B.'yi av tüfeğiyle yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden detaylar

- Ambulans

- Polis ekipleri

- Yaralının ambulansa konulması

- İş hanından görüntüler

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Dicle Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi'nde 5 bin 120 öğrenci, düzenlenen törenle mezun oldu. Törenin ardından rektör Prof.Dr. Talip Gül, öğrencilerle davul- zurna eşliğinde halay çekti.

Dicle Üniversitesi 2018- 2019 akademik yılı mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Üniversitenin kongre merkezinde düzenlenen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Rektör Prof.Dr. Talip Gül, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, öğretim üyeleri ve görevlileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Dicle Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu'nun, Türkçe ve Kürtçe yöresel danslardan oluşan gösterisiyle devam etti.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, mezun olan öğrencilerin her birinin ayrı bir değer olduğunu belirtti. Vali Güzeloğlu, "Ülkemizin en köklü ve güçlü üniversitelerinden biri olan Dicle üniversitemiz, bugün ilimiz ve ülkemiz adına her biri ayrı bir değer olan, mezun oldukları fakülteleri sonrasında ülkemizin gelişme, kalkınma ve ilerlemesine çok büyük katkılar sunacak olan 5 bin 120 gencimizi mezun ediyoruz. Ülkelerin en büyük zenginliği ve gücü, yetişmiş, bilgili, ahlaklı insan gücüdür, eğitilmiş genç nüfusudur. Eminim ve inanıyorum ki, biz üniversitemizde bugün mezun olan bütün gençlerimiz, bu amacı ve ideali taşıyan, bunu özümseyen ve bu doğrultuda kendisinin gelecek yolculuğunda ülkesinin kalkınma ve gelişme beklentilerini karşılayabilecek olan bireylerdir. Hayat hepinize güzellikler taşısın, beklediklerinizle sizi buluştursun. Önce iman, sonra sağlık ve başarı hep sizlerle olsun. Sizleri seviyor, güveniyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Rektör Prof.Dr. Talip Gül ise Dicle Üniversitesi'nin son yıllarda Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasına girmeyi başardığını ifade ederek, "Yine Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden birisi olması, bize mutluluk vermiştir. Bugün sizin için çok farklı bir anlam taşıyor. Yaşamınızın bir dönemi kapanıyor, başka bir döneme başlangıç yapıyorsunuz. Mezun olmanın ve meslek sahibi olmanın gururunu ve sevincini yaşıyorsunuz. Bundan sonraki dönemde, mesleklerinizde daha iyi yerlere gelmeye çalışmalısınız. Mezuniyetinizin sizlere, ailenize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" diye konuştu.

Bölümlerini dereceyle bitirenlere ödül verilen törende, öğrenciler hep birlikte keplerini havaya attı. Törenin ardından Rektör Prof.Dr. Talip Gül, öğrencilerle birlikte davul-zurna eşliğinde halay çekti.

Görüntü Dökümü

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- Halk oyunları gösterisi

- Rektör Talip Gül ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşmaları

- Öğrencilere diploma ve hediyelerinin verilmesi

- Öğrencilerin keplerini havaya fırlatmaları

- Rektör Talip Gül'ün öğrencilerle davul zurna eşliğinde halay çekmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()



