DHA YURT BÜLTENİ - 20

Bandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 35 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Kaza, Bandırma-Çanakkale karayolu Edincik kavşağında meydana geldi. Adana Müftülüğü'nün Çanakkale Şehitlik Abidesi'ne organize ettiği gezi için yola çıkan 33 YF 533 plakalı tur otobüsü, kavşakta 10 PJ 443 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrilirken, otomobil yol kenarına savruldu. Kazaya görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada otobüste bulunan Temel Gökçe, Ahmet Toprak, Hülya Seyhan ve Sümeyra Güller yaralı olarak kaldırıldıkları Bandırma Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, 1'i ağır 35 yaralı da tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TOKİ Başkanı Bulut: Sınır duvarı tamamlanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Abdurrahman Bilici ile yeğeni Mehmet Sait Bilici'nin cenaze törenine katılan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sınırda yapılan güvenlik duvarının bu yıl sonuna kadar bitirileceğini söyledi.

Şehit işçilerin toprağa verildiği törene katılan TOKİ Başkanı Bulut, daha sonra Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile birlikte, ilçeye 5 kilometre mesafedeki Gözütok Mahallesi'ne giderek, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Bulut, ardından da kaymakamlık binasına geçerek, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'ı kapsayan güvenlik duvarı ile ilgili bilgi verdi. Ağrı-Iğdır bölümü 140, Hakkari-Van bölümü 84 kilometre olan, jiletli telle birlikte yüksekliği 4 metreyi bulan güvenlik duvarının yıl sonu kadar bitirilmesinin hedeflendiğini anlatan Bulut, şunları söyledi;

"Iğdır'dan Hakkari'ye kadar bir sınır duvarı inşa ediyoruz. Bu sınır duvarı, buralardan gelecek terör saldırılarını ve kaçakçılık olaylarını önleyecek bir çalışma. Yüzde 75 seviyesine geldik. Yine bu bölgede Hakkari, Van ve Ağrı'da kalekol inşaatlarımız var. Onların da büyük çoğunluğunu bitirdik. Bunlarla birlikte ve sınır duvarı tamamlandığında güvenlik açısından çok önemli bir yol katedilecek.Terörü lanetliyorum ama biz bugün bu terör neticesinde şehit olan işçilerimiz ve aileleriyle birlikte nasıl kaynaşabildiğimizi, nasıl birbirimize sevgi duyduğumuzu gördük. Allah bu beraberliğimiz daim etsin. İşçilerimiz de tıpkı bu bölgede görev yapan güvenlik güçleri gibi anlamlı bir görev ifa ediyorlar. Yaptıkları bu görev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve devletinin birliğini, beraberliğinin teminatı oluyor. Şantiyelerimizde çalışanlardan Allah razı olsun."

TOKİ Başkanı Bulut'un zaman zaman duygulandığı gözlendi.

Tuzak kurdukları babayı öldürüp, oğlunu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı

Fransa'dan memleketleri Denizli'ye tatile gelen Osman Kurt'u (60) döverek öldüren, oğlu Özgür Kurt'u (40) da ağır yaralayan 4 saldırgan, Pamukkale'deki evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, baba ile oğlunun olaydan bir gün önce, ziyaret için gittikleri özel yaşlı bakımevinde çıkan tartışmada darp ettikleri görevli kadının yakınları olduğu ortaya çıktı. Kendilerini jandarma olarak tanıtan şüphelilerin, baba ile oğlunu karakola çağırıp, yollarını kestiği belirlendi.

Fransa'nın Lille şehrinde yaşayan Osman Kurt, bir süre önce tatil için ailesiyle birlikte memleketi Denizli'nin Bekilli ilçesine geldi. Osman Kurt, 6 Haziran günü saat 10.00 sıralarında, yakınlarına jandarma karakoluna ifadeye çağrıldıklarını söyleyip, oğlu Özgür Kurt'un kullandığı otomobille yola çıktı. Ancak Kırsal Çamköy Mahallesi çıkışına geldikleri sırada otomobilin yolu, bir grup tarafından kesildi. Baba ve oğlu, otomobilden indirilip, öldüresiye dövüldü.

Saldırganların kaçmasının ardından Özgür Kurt, cep telefonundan 112 Acil'i arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Özgür Kurt ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından baba ve oğlunun ifadeye çağrılmadığı, saldırganlar tarafından tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı. Çok yönlü araştırma başlatan jandarma ekipleri, öldürülen Osman Kurt ile oğlunun, olaydan 1 gün önce ziyaret için gittikleri özel yaşlı bakımevinde bir kadın görevliyi darp ettiklerini belirledi. Saldırganların da darp edilen kadının yakınları olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, bugün Pamukkale ilçesindeki evlerine jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, telefonla aradıkları baba ve oğlunu, kendilerini jandarma gibi tanıtarak, ifade için karakola çağırdıkları, plakaları sökülmüş 3 ayrı otomobil ile yollarını kesip, olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. 4 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor.

TÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke olmalıyız

Denizli'de toplantıya katılan TÜRKONFED Başkanı Osman Turhan, hayatın her alanında hız ve verimlilik esaslı büyük bir devrim yaşandığını, dijital yeni bir dünyanın kurulduğunu belirterek, "Teknolojiyi tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız. Yüksek teknolojili üretim yaparak, yüksek verimlilikle yüksek katma değer yaratmak ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşme aradığımız kaldıraçtır" dedi.

Anadolu'da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla Türkiye İş Bankası iş birliğiyle 2018'de harekete geçen Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED), 'Dijital Anadolu Projesi', 5 kentte 1500 KOBİ'ye ulaştı. Projenin 2019 yılı ilk toplantısı, Denizli'deki bir otelde yapıldı. Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turhan, GESİFED Başkanı Aysun Nalbant, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, oda başkanları ve iş adamları katıldı.

'DİJİTALLEŞME ARADIĞIMIZ KALDIRAÇTIR'

Toplantıda konuşan TÜRKONFED Başkanı Turhan, hayatın her alanında hız ve verimlilik esaslı büyük bir devrim yaşandığını ve dijital yeni bir dünyanın kurulduğunu vurguladı. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için ekonominin rekabetçilik gücünü artırmak gerektiğini ifade eden Turhan, "Tüm sektörlerimiz, işletmelerimiz ve özellikle ekonominin can damarı olan KOBİ'lerimizin, rekabetçilik gücünü geliştirmeye odaklanmak gerekiyor. KOBİ'lerin, teknoloji odağında, değişen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri, nitelikli insan kaynağından üretim ve ihracata, kendi değer zincirlerini dönüştürmeleri önem kazanıyor. Teknolojiyi tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız. Yüksek teknolojili üretim yaparak, yüksek verimlilikle yüksek katma değer yaratmak ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşme aradığımız kaldıraçtır" dedi. Turhan, yüksek teknolojiyi kullanarak ekonomik kalkınmanın mümkün olduğunu ifade etti.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise, dijital yatırımların sadece bir seferlik yapılmasının yeterli olmayacağını ve süreklilik gerektirdiğini ifade ederek, "Önemli olan şirketinizin ihtiyaçlarına hangi teknolojinin uygun olduğunu tam anlamıyla seçebilmektir. Bu noktada da KOBİ'lerimizin AR-GE için bütçe ayırmalarının yanında, doğru teknolojik yatırımları yapmaları uzun vadeli katma değer yaratması açısından önemli" diye konuştu.

Papağan 'Ciguli', komşunun balkonuna kaçtı

Bursa'nın iznik ilçesinde, evden kaçarak başka bir evin balkonuna giren 'Ciguli' adındaki papağan için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Papağan, ekiplerin bir saatlik çabasına rağmen yakalanamadı.

Bursa'nın İznik ilçesi Beyler Mahallesi'nde Uslu Er'in, sultan cinsi 'Ciguli' ismindeki papağanı, evden kaçıp, kimsenin bulunmadığı bir evin balkonuna girdi. Uslu Er, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla balkona çıktı. Polis de olay yerine gelerek,

itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. Ancak bir saat süren çalışmalar rağmen papağan yakalanamadı.

Manisa'da çiftlikteki cinayete 1 tutuklama (2)

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ DAHA TUTUKLANDI

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral'ın (43), 3 gün önce darbedilip, el ve ayakları bağlandıktan sonra başından av tüfeğiyle vurularak, öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen, Alaşehir ilçesinde saklandıkları dağlık alandaki evde yakalanan şüphelilerden bugün adliyeye sevk edilen A.Ç. ve S.D. tutuklandı. Böylelikle tutuklananların sayısı 3'e yükselmiş oldu. Diğer şüpheli K.C.Y. (23) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MANİSA,()