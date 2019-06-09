DHA YURT BÜLTENİ - 20

METAL PARÇASINDAN ZEHİRLENEN 2 KİŞİ İÇİN 'ACİL SERVİS' KARANTİNAYA ALINDI



KIRKLARELİ'de, kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenerek Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kendi imkanları ile gelen biri Suriyeli 2 kişinin tedavisi için Acil Servis karantinaya alındı.

Lüleburgaz'a bağlı Ahmetbey beldesinde bir hurdacıda çalışan Y.E. ile Suriyeli olduğu belirtilen M.M., topladıkları atık malzemeleri götürdükleri depoda, bir metal parçasını kesmeye başladı. Kesim sırasında metalden sızan gazdan zehirlenen 2 kişi kendi imkanları ile Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktorlar 2 kişiye müdahale ettikleri sırada gazdan etkilenmeleri üzerine, hastanenin Acil Servisi karantinaya alınarak, hasta kabulü de durduruldu. Başvuran hastalar başka hastanelere yönlendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İstanbul İl Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, sızıntının meydana geldiği hurdacıda inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HASTALAR İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ, HASTANE NORMALE DÖNDÜ

Kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenerek Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne başvuran Y.E. ile Suriyeli M.M., ilk müdahalelerinin ardından özel kıyafetli ekipler tarafından ambulansa alınarak İstanbul Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hurdacıda yapılan incelemede ise herhangi olumsuz bir bulguya rastlamadı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, herhangi bir olumsuz bir durumun olmadığını söyledi. Hastanenin tedbir amaçlı bir süre hasta alımına kapatılmasının ardından izolasyon çalışmalarının tamamlamasıyla tekrar açıldığını belirten Cerit, "Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde izolasyon tedbir amaçlı geçici kısmı olarak tedbirlerimizi artırmıştık yoğun bir şekilde başka etkilenen kişi olmasın diye. 2 hastayı İstanbul'a ileri merkeze sevk ettik, şu an hastanemiz açıldı hastalarımızı bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastane tabelası

Hastane içinden detay

Dr. Çiğdem Cerit ile röp.

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / LÜLEBURGAZ,(Kırklareli),()

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4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZAYI SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLADI



MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası bir kişinin sosyal medyadan canlı yayın yapması ise dikkat çekti.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Yunusemre ilçesi Hozköy Caddesi ile Yeni Mahalle 4800 Sokak kesişimi üzerinde meydana geldi. İbrahim Şahin (34) yönetimindeki 20 RK 352 plakalı otomobil, Erhan Kızmaz (41) yönetimindeki 09 D 6484 otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü ile araçtaki P.S. (27), H.Y. (28) ve H.K. (29) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIP YAPTI

Öte yandan, kazayı gören çevredekiler bölgeye gelerek olay yerindeki çalışmaları izleyip, cep telefonlarıyla kazayı görüntüledi. Kazanın olduğu bölgedeki bir kişi ise kazanın ardından sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yapan araçlardan görüntü

Araçların çekiciye yüklenmesi

Kazayı sosyal medya hesabında canlı yayınlayan vatandaştan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,()

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OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

İZMİT'te otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza gece saatlerinde İzmit Milli İrade Meydanı mevkiinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı yönünden gelerek Ömer Türkçakal Bulvarı yönüne giden Muhammet Enes Malgin idaresindeki 34 BA 7080 plakalı otomobil kavşakta Kadir Kaçar idaresindeki 34 EN 4639 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Kadir Kaçar yola savrulurken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Ağır yaralanan Kadir Kaçar Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Muhammet Enes Malgin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntüler

- Sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi

- Yaralının ambulansa taşınması

- Kazaya karışan araçlar

- Otomobil sürücüsünün görüntüsü

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),()

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Tekirdağ'da en iyi 'kiraz' yarışması (2)

ŞARKICI BENGÜ, KARNI BURNUNDA SAHNE ALDI

Tekirdağ’da düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nde sahne alan hamile şarkıcı Bengü, "Bugün kızım ile birlikte burada sahnedeyim. Ve burada olmaktan son derece mutluyum" dedi.

Tekirdağ’da merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi’nin bu yıl 55’ncisini düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali, bu gece konser ve gösterilerle sürdü. Festival alanında düzenlenen konserde hamile şarkıcı Bengü, karnın burnunda sahne aldı. Sahneye görevlilerin yardımı ile çıkan Bengü, söylediği şarkılarla izleyenlerini coşturdu. Hamileliğine vurgu yapan Bengü, "Bugün kızım ile birlikte burada sahnedeyim. Ve burada olmaktan son derece mutluyum. Tekirdağ'ı seviyorum. Kirazını da ayrı seviyorum" dedi.

Festival kapsamında Flyboard Hero Show Team 2015-2018 Türkiye ve 2019 Rusya Şampiyonu milli sporcu Kahraman Aktaş, sahilde toplanan binlerce kişiye deniz üzerinde geceye özel hazırlanan ledlerle donatılmış ışıklı elbisesi ile sunduğu akrobatik gösteri ilgiyle izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Falboard gösterisi ve kalabalık izleyiciler

-Konser alanını dolduran binlerce vatandaş

-Bengü’nün güvenlikçilerin yardımı ile sahneye çıkması

-Bengü’nün konuşmaları

-Bengü’nün konserinden detaylar

-Bengü’ye eşlik eden izleyiciler

-Havai fişek gösterileri

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,()

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Havan saldırısında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA

Hakkari'de üs bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırıda yaralanan ve Ankara GATA'da süren tedavisi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar'ın taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Silah arkadaşımız 4 Mayıs tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanmış, 8 Haziran tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Haber: Muhammed KILIÇ / İSTANBUL,()

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Kastamonu'da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü, 1 yaralı



KASTANONU'nun İhsangazi ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Bozarmut köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan köy muhtarı Hüseyin Gideroğlu, eski muhtar ve amcası Kadir Gideroğlu ile tartışmaya başladı. Akrabaların da katılmasıyla silahlı kavgaya dönen olayda Hüseyin ve eşi Merve Gideroğlu ile Kadir Gideroğlu, Mehmet Gideroğlu ve Gülşen Gideroğlu silahla yaralandı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İhsangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir, Merve, Hüseyin ve Mehmet Gideroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Gülşen Gideroğlu'nun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,()

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Yol kenarında oturan arkadaş grubuna otomobilden ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı



KASTAMONU'da, yol kenarında alkol alan arkadaş grubuna, seyir halindeki bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği üç kişiden Cevat Ahatoğlu (28) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde kent merkezindeki Saat Kulesi mevkiindeki Kuleli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında oturup alkol alan Cevat Ahatoğlu, Mert G. ve Seda D.’ye, seyir halindeki bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan 3 arkadaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olarak Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cevat Ahatoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mert G. ve Seda D.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,()

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4 kişinin yandığı fabrika yangınında 4 kişi adliyede (2)

FABRİKA SAHİBİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yangın çıkan fabrikada 4 işçinin ölmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen tekstil fabrikasının sahibi Fatih Akpınar ile aynı fabrikada bulunan başka bir firmanın sahibi Mahmut Genç tutuklanırken, Mahmoud Adulal ve Fırat Akbaş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: Haluk TURGUT / KOCAELİ,()

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Lastiği patlayan taksi tarlaya uçtu



MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde, lastiği patlayan taksi tarlaya uçtu, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Menduh K. (40), 45 T 0171 plakalı taksisiyle Muradiye Mahallesi’ne müşterisini bıraktıktan sonra Manisa’nın Yunusemre ilçesi istikametine dönüşe geçti. Taksinin sol ön lastiğinin patlaması üzerine sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği taksi, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabilen taksinin sürücüsü Menduh K. kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Cemil SEVAL / MANİSA,()

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