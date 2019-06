DHA YURT BÜLTENİ - 20

Magazin gazetecileri ölümden döndü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, görev başındaki gazetecileri taşıyan tekneye, bölgede bulunan Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesi çarparak batırdı. O sırada tatilcilerle ilgili haber çalışması yapmak üzere teknede bulunan 3 gazeteci ile tekne kaptanı ölümden döndü. Gazeteciler kazayı sıyrıklarla atlatırken, ayağı kesilen ve çok kan kaybettiği belirlenen kaptan ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen binlerce kişi, Ege ve Akdeniz'deki turistik yerleri tercih etti. Sahil kesimindeki tatilcilerle ilgili haber çalışması yapmak üzere Bodrum'a giden Hürriyet Gazetesinden Cenker Tezel, Tv 100 Muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Bloomberg Tv Muhabiri Onur Aydın, kiraladıkları tekne ile denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Cennet Koyu'nda haber çalışması yapan gazetecilerinin bulunduğu tekneye, yakında bulunan maça Kızı Oteli'ne ait sürat motoru hızla çarptı. Çarpışma sırasında 3 gazeteci dineze atlarken, kaptan Osman Demirkoz ise tekneden çıkamadı.

TUR TEKNELERİ YARALILARI LİMANA GÖTÜRDÜ

Gazetecilerin teknesine çarpan, Maça Kızı Oteli'ne ait tekne hızla bölgeden uzaklaşırken, denize düşen 3 kişi ile olayda büyük hasar gören balıkçı teknesinde yaralanan kaptan Demirkoz, çevredeki bir tur teknesi tarafından Gündoğan Limanı'na götürüldü. Ayağından yaralanan tekne kaptanı ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ayağından yarnalanan ve çok kan kaybettiği öğrenilen kaptan Osman Demirkoz hemen ameliyata alındı. Hürriyet Gazetesinden Cenker Tezel, Tv 100 Muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Blomberg Tv Muhabiri Onur Aydın, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Ölümden dönen gazeteciler, daha sonra Yalıkavak Marina'da bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na giderek, Maça Kızı Oteli'ne ait tekneyi kullanan kişiden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili polis tarafından tutulan raporda şu ifadelere yer verildi:

"04 Haziran 2019 Salı gün saat 16.52'de 112 AÇM tarafından muğla ili Bodrum ilçesi Göltürkbükü mevkiinde Maça Kızı isimli motor yatın, yörük Ağası isimli balık avlama teknesine çarptığı bildirilmiştir.

İhbarın alınmasına müteakip SG Güney Ege Grup K.'lığına bağlı 3 SG Botu olay yerine sevk edilmiştir. Yapılan inceleme ve alınan ifadeler neticesinde Maça Kızı isimli motor yatın içerisinde 4 kişinin bulunduğu Yörük Ağası isimlli balık avlama teknesine çarptığı, çarpma esnasında balık avlama teknesinde bulunan kişilerden üçünün denize atlayarak kurtulduğu, 1973 doğumlu tekne kaptanı Osman Demirkoz'un ise çarpışma sonucu yaralandığı, çevreden geçen bir teknenin yardımıyla hemen karaya çıkarılarak, ambulansa teslim edildiği öğrenilmiştir."

Raporun son bölümünde ise yaralı tekne kaptanı Demirkoz'un kaldırıldığı özel bir hastanede ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu ifadesi yer aldı.

Bakan Soylu: CHP'liler bana 'akıllı ol' diye seslendi, kınıyorum (2)

O SÖZLER KAMERADA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Trabzon Havalimanı'nda, Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan "akıllı ol" diye seslenildiği anlar kameraya yansıdı. Kalabalık içindeki bu kişiye Bakan Soylu'nun "artistlik yapma" dediği duyuldu. Daha sonra Soylu'yu karşılayanlar, "Trabzon'un yiğit, yağız delikanlı evladı, Fatih'in torunu, Soylu Süleyman, hoş geldiniz" sloganları attı. Bakan Soylu, makam aracına binerek havalimanından ayrıldı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

DÜZCE'de, TEM Otoyolunda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Öznur Emanetoğlu (26) idaresindeki 34 RD 160 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayarak refüjde duran otomobili motoru, çarpmanın etkisiyle yerinden çıkarak 10 metre uzağa fırladı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Öznur Emanetoğlu ile araçta bulunan Murat Emanetoğlu'nun (39) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine saçılmış çocuk eşyalarının olduğunu fark eden ekipler, otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı aracın kaldırılması için olay yerine vinç gelmesini istedi. Ekipler vincin olay yerine gelmesini bekliyor.

Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı (3)

'BİNALİ YILDIRIM'I İSTANBUL'DA 23 HAZİRAN'DA BAŞKAN YAPACAĞIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'daki programında AK Parti İl Başkanlığı tarafından parti binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Partililerle tek tek bayramlaşan Bakan Kurum, konuşmasında Ramazan ayında İstanbul'da Konyalı hemşehrileriyle buluşup 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için destek istediklerini belirtti. Zeytinburnu Belediyesi'nin AK Parti tarafından kazanılmasında oradaki Konyalıların etkisi olduğunu ifade eden Bakan Kurum şunları söyledi:

"Hemşehrilerimiz Zeytinburnu Belediyesinin alınmasına öncelik etti. İnşallah aynı kararlılıkla Binali Başkanı da, Binali Yıldırım'ı da İstanbul'da 23 Haziran'da başkan yapacağız. Çünkü biz, İstanbul'a 234 milyar liralık iş yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 92 milyarlık işimiz var. 20 milyarlık işimizde devam ediyor. Biz hep icraat yaptık. Çünkü milletimize verdiğimiz sözleri tutma yoluna gittik."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, "Eğer bu davada yanlış yapıp ayrılanlar varsa, sapanlar varsa, umudunu kaybedip gidenler varsa, ben küstüm gidiyorum diyenler elbetteki gidebilir. Ama bu demek değildir ki, dava bitmiştir. Asla. Dava aynı şekilde gidenlerin yerine gelen davasını samimiyetle sahip çıkan çalışanlarla devam edecektir. Sayın liderimiz, Cumhurbaşkanımızın da bunu samimiyetle ifade ettiği gibi, bu trenden inenler, inip gitmiştir, onlara eyvallah diyoruz. Kimsenin arkasından eyvahlanıp, vahvahlanıp umutsuzluğa asla düşmüyoruz. Biz inanan insanlarız. Umutluyuz. Bayramlarımız bizim umudumuzun en çok yeşerdiği günlerimiz. Neden? Küskünlerin barıştığı, ailelerin bir araya iç içe geçtiği, böylesine büyük aile dediğimiz teşkilatımızla bir araya geldiğimiz en mutlu ,en umutlu günlerimiz" diye konuştu.

Bursa'da AK Parti teşkilatı bayramlaştı



AK Parti Bursa İl Teşkilatı bayramlaşma programına katılan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Türkiye bir zihniyet ile mücadele ediyor. Kişilerle bizim alıp veremediğimiz yok. Bazen doğru yerde yanlış kişiler olabilir. Ancak doğru adam asla yanlış yerde bulunmaz" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törene Eski Başbakan Yardımcısı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve partililer katıldı. Törende konuşma yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, bayramların küslerin barıştığı, kardeşliğin pekiştiği, akrabalar ve komşular arası hoşgörünün artarak devam ettiği zamanlar olduğunu belirterek, "Birileri her ne kadar bu kardeşliği bozmak istese de, biz her zaman birlik ve beraberliğin tarafında yer almaya devam edeceğiz. 82 milyonun her ferdini Türkiye'nin ortak noktasında buluşturmanın mücadelesini AK Parti teşkilatları olarak vereceğiz. Bunun için teşkilat mensuplarıyla selamı yaygınlaştırıp, muhabbeti güçlendireceğiz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin üzerine titremeye devam edeceğiz. Türkiye olarak ileri adımlar ataya devam ederken, bir taraftan da tek devlet, tek bayrak, tek millet şiarımızı da tekrarlamaya devam edeceğiz" dedi.

'İSTANBUL SEÇİMLERİNE FEDAKARLIK GÖSTEREREK GAYRET ETMEMİZ GEREKİYOR'

23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul seçimleri ile ilgili olarak partililerden fedakarlık yapmaları konusunda ricada bulunan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "İstanbul bizim için çok önemli. Bizim medeniyetimizin dinamiklerinden bir tanesi. İstanbul seçimleri teşkilatlarımız olarak milletvekili arkadaşlarımızla bakanlarımızla, merkez teşkilatındaki genel başkan yardımcılarımızla çok yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Bu çerçevede biz teşkilat mensupları olarak İstanbul'a ulaşmadan da bulunduğumuz yerde yapabileceğimiz çok kıymetli çalışmalar var. Çok kıymetli değerler var. Bu bakımdan sizleri bunları yapmaktan içtinap etmemenizi, bu noktada fedakarlık göstererek gidebildiklerinize giderek, gidemediklerinize de telefonla ulaşarak bir selam vererek, bir hatır sorarak ulaşmanızı özellikle istirham ediyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE BÜYÜK MEYDAN OKUMALARLA KARŞI KARŞIYADIR'

Hakan Çavuşoğlu'nun ardından konuşma yapan İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, "Türkiye bir zihniyet ile mücadele ediyor. Kişilerle bizim alıp veremediğimiz yok. Bazen doğru yerde yanlış kişiler olabilir. Ancak doğru adam asla yanlış yerde bulunmaz. 1994'ten bu yana İstanbul'u 2002'den bu yana Türkiye'yi dünyaya örnek olacak biçimde yöneten AK Parti'nin tekrar yönetmesi için herkesin seferber olması gerekiyor. Türkiye büyük meydan okumalarla karşı karşıyadır. Allah'a şükür bu meydan okumalara karşı üretecek cevabı bu parti üretmektedir. Bugüne kadar önümüze çıkarılan bütün problemleri bütün krizleri sorunları çözerek yolumuza devam ettik. Bundan sonra da çözerek yolumuza devam edeceğiz. Başarıyı yönetmek bazen krizleri ve problemleri yönetmekten daha zordur. Onun için hiçbir zaman rahata erdik cümlesini kullanmamalıyız. Milleti daha fazla nasıl rahat ettirmenin gayretinde olmalıyız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri törene katılan herkes ile tek tek bayramlaştı.

