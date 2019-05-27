DHA YURT BÜLTENİ-20

Samsun'da kaybolan Ecrin'den acı haber geldi (2)- Yeniden

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde denetim yapan orman muhafaza memurları ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları buldu. Olay yerinde yapılan incelemede ceset parçalarının evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde bulunan ayakkabının da Ecrin'in kaybolduğu gün ayağındaki ayakkabıları olduğu belirtildi. Ceset parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs'ta evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, güvenlik güçleri tarafından da karadan karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü.

Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, küçük kıza ulaşamayınca geçen hafta arama çalışmaları durduruldu.

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BULDU

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı ile dere yatağına jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede bulunan ceset parçalarının evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde bulunan ayakkabının da Ecrin'in kaybolduğu gün ayağındaki ayakkabıları olduğu belirtildi. Ceset parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ceset parçalarının bulunduğu dere yatağı ile Ecrin'in kaybolduğu evin arasında 1 kilometre mesafe olduğu belirlendi.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de küçük kızın cansız bedeninin evlerinin uzağındaki ormanlık alandaki dere yatağında bulunduğunu belirterek üzgün olduklarını söyledi.

Görüntü takip ediliyor

SAMSUN ()

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2 yaşındaki Ali balkondan düşerek öldü

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı apartmanın 5’inci katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 2 yaşındaki Ali Çetin yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Uyuyan Güzel Sokak’ta meydana geldi. Annesi Sevgül Çetin (30) mutfakta olduğu sırada pencereden sarkan 2 yaşındaki Ali Çetin, 6 katlı apartmanın 5’inci katından beton zemine düştü. Çocuğu yerde yatarken görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük Ali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sevgül-Sunalp çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan Ali Çetin’in ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri çocuğun düştüğü alanda yaptığı çalışmanın ardından binadan ayrıldı. Cumhuriyet Savcılığı, Ali Çetin’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Cep telefonu görüntüsünde yerde yatan çocuk

-Küçük Ali’nin düştüğü yer

-Mahalle halkının balkonda oturması

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Detaylar

Süre: (1:42) Boyut: ( 311 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Hırsızlıktan aranan şüpheli, polisten Fırat Nehri'ne atlayarak kaçtı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan Vedat Ç., parkta denetim yapan polisleri görünce Fırat Nehri'ne atladı. Polislerin tekneyle yanına gittiği Vedat Ç. tekneye tutunarak kıyıya kadar geldikten sonra polisin elinden kaçmayı başardı.

Olay, akşam saatlerinde Birecik Sahil Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık suçundan hakkında arama kararı bulunan Vedat Ç., oturduğu parkta kimlik kontrolü yapan polisi görünce korkarak Fırat Nehri'ne atladı. Polis, yüzerek karşıya geçmeye çalışan Vedat Ç.’yi yakalamak için tekneye bindi. Vedat Ç., yanına gelerek teslim ol çağrısında bulunan polislerin bindiği tekneye tutunarak kıyıya kadar geldi. Sonra kendini suya bırakan Vedat Ç. tekne kıyıya yanaşana kadar yüzerek karaya çıktı ve kayıplara karıştı.

Polis, kaçan Vedat Ç.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis tekneyle nehirde arama yapması

- Tekneye tutunan sahşı ikna etmeye çalışan polisler

- Tekneyi bırakıp yüzerek karşı kıyıya geçen şahış

- Bölgede arama yapan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - )

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Bakan Gül: Ekonomi ve hukuku daha da tahkim edeceğimiz döneme giriyoruz

GAZİANTEP’te iş insanları ve STK temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekonomi ve hukuku daha da tahkim edeceğimiz döneme giriyoruz" dedi.

Otelde düzenlenen iftar programına Bakan Gül’ün yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı. İftar programında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ekonomik, hukuki ve demokratik adımların daha hızlı atılacağı ve hukukun daha da tahkim edileceği bir döneme girildiğini söyledi.

Reformlar ile Türkiye’nin demokrasi standartlarını daha yukarı çıkarma zamanının geldiğini belirten Bakan Gül, "Seçimler geride kaldı. Şimdi Türkiye’nin ekonomisini büyütme zamanıdır. Şimdi reformlar ile ülkemizin demokrasi standartlarını daha yukarı çıkarma zamanıdır. Artık özgürlükleri artırma adaleti daha da tahkim etme zamanıdır. Bütün eksikliklerin farkındayız. Özellikle darbe girişiminin ardından ekonomik, hukuki ve demokratik adımları daha hızlı atacağımız ve ekonomi ve hukuku daha da tahkim edeceğimiz bir döneme hep birlikte giriyoruz" dedi.

'UYGULAMALARDA AKSAKLIKLARI GİDERİCİ ÇALIŞMALARI İNŞA EDECEĞİZ'

Adalet Bakanı Gül, yeni yargı reformunun 30 Mayıs’ta açıklanacağını belirterek şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız bir tarağın eşit dişleri gibidir. Vatandaşlarımızın hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmayacağı uygulamalarda eksiklik aksaklıkları giderici çalışmaları inşa edeceğiz. Çok önemli mevzuat değişiklikleri oldu. Ama uygulamalardaki eksiklikleri ya da mevzuattaki geldiğimiz süreç itibariyle yapılacak adımları hep birlikte atacağız. Bu çerçevede cumhurbaşkanımız 30 Mayıs günü 2023’e kadar olan yargı reformunu kamuoyu ile paylaşacak. Bugün 27 Mayıs. Rahmetli başvekil Adnan Menderes ve arkadaşlarına seçilmiş iradeye karşı yapılan darbenin yıldönümü. Bu ülkede ne zaman milletin adamları bir şeyler yapsa bu millet ne zaman başını kaldırsa vesayetçiler hep devreye girmiştir. Bugün bu millet vesayetçi anlayışı tarihin çöp tenekesine, tarihin tozlu raflarına gömmüştür"

Bakan Gül iftar yemek sonrası katılımcılarla sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Pograma katılanlar

- Abdulhamit Gül'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

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Kızılay Başkanı Kınık: Geçen yıl 23 milyon insana ulaştık

DİYARBAKIR’ın fethi dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, geçen yıl 23 milyon insana ulaştıklarını belirterek, “Amacımız geride bir tek muhtaç insan bırakmamak, bütün insanlarımızın onurlu, şerefli bir şekilde kendi geçimini sağlayan, yardıma muhtaç olmadığı bir onurlu vatandaşlık yaşamasını sağlamak” dedi.

Diyarbakır’ın fethinin 1380’inci yılı dolayısıyla Yenişehir ilçesinde bir düğün salonunda Kızılay tarafından iftar programı düzenlendi. Programa Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan programda konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ettiklerini belirterek, “Geçen yıl 23 milyona ulaşabildik. Bu yıl ki hedefimiz daha yukarıda. Sadece bu yıl Ramazan ayında hedefimiz 14 buçuk milyon insana ulaşmak. Bugün dünya 5’ten büyüktür diyen bir liderin yönettiği ülkenin vatandaşlarıyız. Bugün 150 yıldır kesintisiz iyiliği yaygınlaştıran Kızılay gibi bir milletin, ümmetin evlatlarıyız. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Kızılay sizlerle anlamlı sizlerle büyük. Desteklerinizi esirgemeyin” diye konuştu.

‘DİYARBAKIR’A YAPACAĞIMIZ ÇOK HİZMETLER VAR”

Diyarbakır’a yapacaklar çok hizmetler olacağını vurgulayan Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“En kısa zamanda kapasitesi 5 bin civarında olan bir aş evimizi burada faaliyete sokacağız. Onun dışında Diyarbakır’da sosyal yardım merkezi, afet lojistik merkezi, kan operasyon merkezi ve bunların yanında özellikle bölgedeki işsizliğin yok edilmesine, toplumun güçlendirilmesine yönelik mikro katılım ve mikro finans modeliyle sosyal girişimcilik programını da inşallah en yakın zamanda faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Amacımız geride bir tek muhtaç insan bırakmamak, bütün insanlarımızın onurlu, şerefli bir şekilde kendi geçimini sağlayan, yardıma muhtaç olmadığı bir onurlu vatandaşlık yaşamasını sağlamak. Bu konuda devletimize yardım etmek için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.”

Görüntü Dökümü

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-Programa katılanlar

-Kuran-ı Kerim tilaveti

-Kızılay Genel Başkanı Kınık’ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

