DHA YURT BÜLTENİ - 20

İntikal sırasında dereye düşen Uzman Çavuş şehit oldu



TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken dengesini kaybedip, suya düşen Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk (29) şehit oldu.

Olay, akşam saatlerinde Pülümür'ün Çatan Köyü kırsalında meydana geldi. Bingöl'ün Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca, Cumartesi günü terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eme Sarıtaş-16' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında akşam saatlerinde intikal sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken, dengesini kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk suya düştü. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bingöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün naaşı, morga kaldırıldı. Bekar olan şehit Öztürk'ün cenazesinin, yapılacak otopsi sonrası memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gönderileceği belirtildi.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit vadisinde PKK terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda dereden geçmeye çalışırken düşüp boğularak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün (29) acı haber memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ailesine verildi. Oğullarının şehit haberini alan baba Halil ile anne Hesna Öztürk gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağı olan Tavşanlı ilçesi Çırçır Çeşme Mahallesi, Kaynarca sokak üzerindeki evinin bulunduğu binaya büyük Türk bayrağı asıldı.

Nişanlı olduğu ve Ekim ayında evlilik planı yaptığı öğrenilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün geçen hafta iznini tamamladıktan sonra görevli olduğu Bingöl'ün Kığı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na döndüğü ve PKK terör örgütüne yönelik operasyonlara katıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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TUNCELİ

- Hastane acil servisi

- Genel ve detay görütüler

- Şehidin fotoğrafı

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL / PÜLÜMÜR(Tunceli),()

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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KÜTAHYA

-Şehit ailesinin evi

-Eve asılan Türk bayrağı

-Jandarma ve ambulans araçları

-Evin önünde toplananlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / TAVŞANLI(Kütahya),()

GEÇİLDİ

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Çorum'da 11 ev yandı



ÇORUM’un Kargı İlçesine bağlı Çal köyünde çıkan yangında, 11 kerpiç ve ahşap ev tamamen yandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kargı ilçesi Çal köyünde iddiaya göre Nuri Kaçmaz’a ait kerpiç ve ahşap evde elektrik kontağından çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı ev tamamen yandı. Alevler bitişikteki diğer evlere de sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Kargı, Tosya ve Osmancık belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen 11 ev tamamen yandı. Yangında, can kaybı ve yaralanan olmadı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan evden detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,()

GEÇİLDİ

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Kaçkarlarda düşen dağcı yaralandı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nda zirv e tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalıklara düşen dağcı Esra Emek yaralandı. Yaralı dağcı, 5 saatlik bir operasyon sonucu ekiplerce alımarak hastaneye ulaştırıldı.

Çamlıhemşin ilçesinden Kaçkar Dağları'na tırmanış gerçekleştiren bir grup dağcı, zirve dönüşüne geçti. Bu sırada Altıparmak mevkiinde ekipteki Esra Emek dengesini kaybederek kayalıklara düşüp yaralandı. Ekipteki arkadaşlarından bazıları kamp alanına inerek yardım çağrısında bulundu. Bölgeye AFAD, AKUT, İDAK VE UMKE ekipleri sevk edildi.

Dağcı Esra Emek, 25 kişilik ekip tarafından bulunduğu yerden alınarak Kaçkar Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Emek, tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının ambulansa konulması

Haber: Yalçın ŞAHİN / RİZE,()

GEÇİLDİ

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Mantar toplarken kayalıktan düşen yaşlı adam mahsur kaldı



KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde mantar toplamak için kardeşi ve yeğeniyle birlikte Aladağlar Delikkaya mevkiine giden Mustafa Aydoğan (86), ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlanarak, kayalık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, vücudunda kırıklar oluşan Aydoğan'ın sabah mahsur kaldığı bölgeden helikopterle kurtarılacağı bilgisini verdi.

Olay, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Aladağlar Delikkaya mevkii Ağsu Yaylası'nda meydana geldi. Çiftçi Mustafa Aydoğan, mantar toplamak için kardeşi Ahmet Aydoğan ve yeğeni Selman Aydoğan ile sabah 07.00 sıralarında Ağsu yaylasına çıktı. Saat 11.00 sıralarında Mustafa Aydoğan, dağda yürüyüş yaptığı sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Sarp kayalık alanda mahsur kalan yaşlı adamın yeğeni, bölgede telefonun çekmemesi üzerine 2 saat yürüyerek ilçeye gitti. Durum güvenlik güçlerine bildirildikten sonra olay yerine AFAD, UMKE, 112 ve 156 ekipleri sevk edildi.

Uzun süren çalışmanın ardından olayın yaşandığı bölgeye yaklaşan kurtarma ekipleri dağın dik yamaç olması nedeniyle Aydoğan'a ulaşamadı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Aydoğan, havanın kararması ve doğul koşullar nedeniyle bölgeden çıkarılamadı. Ekipler, Aydoğan'ın yarın sabah erken saatlerde olay yerine gelecek helikopterle kurtarılacağı bilgisini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerine yakın bölgeden cep telefonu görüntüsü

Haber: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,()

GEÇİLDİ

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Nizip’te zincirleme kazası: 1 ölü, 5 yaralı



GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde, 2 otomibil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza geç saatlerde Dutlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Müfit Çağlayan (50) yönetimindeki 27 ACY 103 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Mehmet Tıraş (19) idaresindeki 27 NC 619 plakalı motosiklete çarptıktan sonra savrularak, karşı yönden gelen Mehmet Doğanoğlu’nun kullandığı 46 LL 064 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Müfit Çağlayan, otomobilde bulunan eşi Güler (45), çocukları İsmail (11) ve Mehmethan Çağlayan (15) ile motosiklet sürücüsü Mehmet Traş ve motosiklette bulunan Mikail Sinikçi (10) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güler Çağlayan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Metin İLİKSOY / NİZİP(Gaziantep),()

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