DHA YURT BÜLTENİ - 20

Batman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı



BATMAN'da, iddiaya göre aşırı hız olan otomobilin karşı yönden gelen hafif ticari araç ile çarpışması sonucu Veysel Günce (18) hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Batman-Kozluk yolunda meydana geldi. Bıçakçı köyünden Batman istikametine giden Cemal Çetin yönetimindeki 72 AP 926 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle refüjü aşarak, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 PU 232 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobildeki Veysel Günce hayatını kaybederken, hurdaya otomobil ve hafif ticari araçtaki 9 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Kazaya karışan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN - Reşat YİĞİZ / BATMAN,()

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Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı



TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Bünyamin Başak (48) iş dönüşü plakasız motosikletiyle ilçe merkezine doğru yola çıktı. Akaryakıt istasyonundan yaklaşık 200 metre uzaklıkta Başak'ın kullandığı motosiklete, Orhan Karabulut yönetimindeki 66 DV 321 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bünyamin Başak metrelerce sürüklenerek kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Karabulut ile yanında bulunan Cemal Karabulut ve Gürkan Yılmaz ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Başak'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Karabulut hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Genel Detay

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat),()

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Giresun'da müdahale edilemeyen orman yangını yayılıyor (2)

KAYMAKAMI BAŞTÜRK: SÖNMEZSE SABAH HAVADAN MÜDAHALE EDİLECEK

Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili bilgi veren Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, çok küçük alanda başlayan yangının büyümeye başladığını ancak yol olmadığı için müdahalede bulunamadığını söyledi. Mesmun mahale sıçramaması için önlemlerin alındığını belirten Kaymakam Baştürk, 9 hektarlık ekonomik ömrü olmayan bitki türünün zarar gördüğünü söyledi. Baştürk, şöyle konuştu:

"Belediyemizin ve orman işletmemizin araçları bölgeye intikal etti ancak yol olmadığı için müdahale edemedik. Rüzgarın etkisiyle yangın genişledi. Yanan yer bozuk orman dediğimiz bir alan. Şu anda ekiplerimiz yangının meskun mahallelere yönelmesi durumunda tedbir almış durumda. İtfaiye ve arozözlerimiz hazır bekliyor. Şu ana kadar müdahale edeceğimiz bir noktaya gelmedi, ancak böyle bir durumda ekiplerimiz müdahaleye hazır. İnşallah can ve mal kaybı olmadan sönecek. Eğer sabaha kadar sönmezse havadan müdahale imkanı doğacak. Deniz burada zaten kısa sürede söndüreceğimizi tahmin ediyoruz. Sabaha kadar takip edeceğiz. 9 hektarlık ekonomik ömrü olmayan bir bitki zararı var. Ekonomik anlamda bir kayıp yok biz evlere sıçramaması için hazır bekliyoruz."

Yangını ilk farkeden ve yetkililere bilgi veren Hayrettin Abanoz ise "Öğleden sonra çıktı yangın. Büyük ihtimalle yüksek gerilim hattından kıvılcım oluşması sonucu çıktı. Kaymakamlığa ve orman işletmeye haber verildi. İtfaiye geldi ama yol olmadığı için müdahale edilemedi. Ancak havadan müdahale ile söndürülebilir. Her taraf ağaç, tehlike sürüyor." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın detayları

Kaymakam açıklaması

Detaylar

Drone görüntüleri

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,()

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