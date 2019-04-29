DHA YURT BÜLTENİ - 20

3 yaşındaki İlayda çayda ölü bulundu



DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan İlayda Peldanur Atlı'nın (3), evlerinin yakınındaki çayda cansız bedeni bulundu.

Çınar ilçesinin kırsal Bellitaş mahallesinde oturan Atlı ailesinin kızları İlayda Peldanur, evlerinin önünde oynarken akşam saatlerinde aniden gözden kayboldu. Aile, aramayla İlayda Peldanur'u bulamayınca jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, mahalle sakinleriyle birlikte arama çalışması başlattı. Mahallelinin el fenerleriyle yaptığı aramayla İlayda Peldanur, evlerinin yakınlarından geçen çayda hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kız çocuğunun cesedi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çaya düşüp boğulduğu tahmin edilen kızın ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

MUHTAR ÇİÇEK: TALİHSİZ BİR KAZA YAŞANDI

Mahalle Muhtarı Zeki Çiçek, talihsiz bir kazanın yaşandığını belirterek, "Maalesef böyle talihsiz bir kaza yaşandı. 3 yaşındaki kızımız kaybolunca, köylülerin de yardımıyla fenerlerle akşam karanlığında aramaya başladık. Kızımızın cansız bedenini çayda bulduk. Morga kaldırdık. Allah ailesine sabır versin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi

- Hastane morgundan detaylar

- Yakınlarının morg önünde beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Mesut BUDRAÇ / DİYARBAKIR,()

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Kayısı bahçesinde intihar etti



MALATYA'da, kayısı bahçesinde Yusuf Kaya (22), av tüfeği ile intihar etti.

Olay, gece yarısı Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Kaya, kayısı bahçesine giderek bir ağacın altına oturdu. Askerden yeni geldiği öğrenilen Yusuf Kaya, yanındaki av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yusuf Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaya’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis arabaları

- Ambulans

- Hastanden detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

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