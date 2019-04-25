DHA YURT BÜLTENİ-20

Fethiye'de paraşüt kazasında ABD'li turist öldü

ABD'den yamaç paraşütü uçuşu yapmak için arkadaş grubu ile Fethiye-Ölüdeniz'e gelen 61 yaşındaki Henk Greg Alan, Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden tek başına (single) atlayış yaptı. ABD'li turist yaklaşık 500 metre alçaldıktan sonra sarp kayalıklara çarparak hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Babadağı'nda meydana geldi. Ölüdenize tatile gelen ABD uyruklu 61 yaşındaki Henk Greng Alan (tekli) uçuş için Ölüdeniz'den Babadağına çıktı. Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden uçuş yapan Henk Greng Alan, hızlı bir şekilde irtifa kaybederek yaklaşık 500 metre alçaldıktan sonra belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştü. Paraşütçünün düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Alan'ın cesedi, yaklaşık 3 saat taşınarak Kozağaç Mahallesi'nde hazır bekleyen cenaze nakil aracına ulaştırıldı. Alan'ın cansız bedeni otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Alan'ın Babadağ'ın ilk kez uçuş yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-UMKE ve AFAD taşıma görüntüsü

-Cenazenin araca bindirilişi

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE, (Muğla), ()

==============

14 gündür aranan Liseli Emel'in denizde cesedi bulundu



TRABZON’un Sürmene ilçesinde, 14 gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisi Emel Aktaş'ın(17) denizde cansız bedeni bulundu.

Sürmene Sağlık Meslek Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Emel Aktaş, 11 Nisan günü Sürmene'deki evlerinden çıktı. Kimliğini, cüzdanını ve cep telefonunu evde bırakan Aktaş, akşam eve dönmedi. Aile kızlarına ulaşamayınca polis ve jandarmaya başvurdu. Emel Aktaş'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Ancak liseli Aktaş, tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Balıklı Mahallesi sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, öğle saatlerinde denizde bir ceset olduğunu fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin kayıp olarak aranan Emel Aktaş'a ait olduğu belirlendi.

Aktaş'ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sahildeki çalışmadan detaylar

- Cesedin cenaze aracına taşınması

- Emel Aktaş'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN/SÜRMENE (Trabzon), ()

========================

Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

AMASYA'da bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Kağan (17) ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Merzifon İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Kağan ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kağan, ambulans ile Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kaza anını gösteren güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/MERZİFON,(Amasya), ()

========================

Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi



CUMHURİYET Gazetesi davasında, istinaf mahkemesinin cezaları onamasının ardından, 5 yılın altında ceza alan Cumhuriyet Gazetesi eski 6 çalışanı cezalarının infazı için Kocaeli Adliyesi'ne gelerek, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından Cumhuriyet Gazetesi davasında verilen cezaların onanmasının ardından, Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz, Önder Çelik ile karikatürist Musa Kart ve muhasebe çalışanı Emre İper cezalarının infazı için Kocaeli Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarına CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Atalay destek verdi.

Kocaeli Adliyesi önünde bir konuşma yapan Sezgin Tanrıkulu, "Soruşturmanın başlatılması, iddianamenin kendisi, yargılama süreci, istinafın onaylaması, tümü hukuka aykırı. Adil ve dürüst olmayan bir yargılama sürecinde maalesef bu hüküm kesinleşti. Bağımsız ve tarafsız bir yargı ortamı yok. 8 Cumhuriyet çalışanı ile ilgili olarak, yazar ve avukat arkadaşlarımızla ilgili olarak tamamen hukuka aykırı bir biçimde hükümler kesinleşti ve Yargıtay'a gitmeden kesinleşti. Diğer, 5 yıldan fazla ceza alan gazetecilerin ve Cumhuriyet Vakfı yöneticilerinin dosyası şu anda Yargıtay'da. Yargıtay'ın hangi kararı vereceği belli değil. Bozma kararı da verebilir. Dolayısıyla, bu süreç beklenmeden, maalesef infaza verilmiş oldu. Bu durumun kendisi de adil ve dürüst yargılama ilkelerine aykırı, çünkü aynı yargılamada mahkum oldular. Bir kısmının hükmü kesinleşti, bir kısmı kesinleşmedi. Yargıtay sürecinin kesinleşmeden infaza verilmiş olması da Ceza Muhakemesi Yasası'ndaki başka bir hukuka aykırılık. Ama bütün bu süreçlerin Anayasa Mahkemesi'nden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döneceğinden emin olabilirsiniz. Olan Türkiye'de hukuk ortamına, yargının bağımsız ve tarafsız tutumuna olmaktadır. Tabii ki arkadaşlarımızın özgürlüklerinden mahrum olmaları da en büyük ihlaldir. Türkiye'de basının, medyanın hangi baskı ortamında olduğunu da dünyaya göstermiştir bu karar." dedi.

Hakan Kara, Türkiye'de adalet konusunda ciddi bir sıkıntı olduğunu ifade ederek, "Her alanda hukuksuzluklar yaşandı bu davada. Son süreçte de, biliyorsunuz ki bir grup arkadaşımız 5 yılın altında ceza aldı. Diğer bir grup da daha yüksek cezalara çarptırıldılar. Şimdi daha az ceza alan arkadaşlar cezaevine gidiyor. Diğer arkadaşlarımız Yargıtay'a başvuruyor. Burada da çok basit bir sorun çıkıyor ortaya. Yargıtay'da bu dava bozulursa ve arkadaşlarımız beraat ederlerse, cezaevinde yatmış olan bizlerin durumu ne olacak? Ne yazık ki Türkiye'de adalet konusunda ciddi bir sıkıntı var. Bunların çözülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Musa Kart ise yumruk atanın serbest, gazetecilerin ise cezaevinde bulunduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki, bu dava halkın vicdanında görülmeye devam edecek. Birkaç gündür iyi kalpli ve duyarlı insanlar yaşadıklarımızı özetliyor. Yumruk atan serbest, karikatürist ve gazeteciler cezaevinde. Gazetecilerin cezaevi kapılarında açıklama yapmadığı günlerde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın." dedi.

Mustafa Kemal Güngör, Cumhuriyet gazetesinin FETÖ’nün yarattığı tehlikeyi anlattığını ifade ederek, "Maalesef hukuku katleden bir karar ile mahkum olduk ve bugün de hapse girmek üzereyiz. Aslında Fethullah Gülen'i ve cemaatini, FETÖ gerçeğini Türkiye'ye 35-40 senedir anlatan yayın organı Cumhuriyet Gazetesi'dir, Hikmet Çetinkaya'dır. Onun yazılarından, Cumhuriyet'in yazılarından öğrendik biz bu gerçeği. Fethullah Gülen ve cemaatini, yarattıkları tehlikeyi Türkiye'ye Cumhuriyet Gazetesi anlattı. Fakat ne gariptir ki, Cumhuriyet Gazetesi ve bizler, Hikmet Çetinkaya da dahil, FETÖ'ye yardımdan mahkum edildik ve hapse giriyoruz. Herhalde bunu hiç kimse kabul edemez. Kamu vicdanı da bundan çok rahatsız olacaktır. Çarpıcı bir şeyi de söyleyeyim. Biz bu davada epeyce bir arkadaş yargılandık. 14 kişi mahkum durumdayız. Yerel mahkeme bir kısmımıza 5 yıl ceza verdi, diğer arkadaşlarımıza 5 yılın altında ceza verdi. Diğer arkadaşlarımıza ise 5 yılın üzerinde cezalar verdi. Şimdi yerel mahkemenin kararı İstinaf Mahkemesi'nde onanınca bizim cezamız kesinleşmiş oldu ve biz hapse gidiyoruz. Ama 5 yılın üzerinde ceza alan arkadaşlarımız yönünden temyiz hakkı var ve dosya Yargıtay'a gidiyor. İşin ilginci, Yargıtay bu dosyayı incelediğinde ki, inanıyorum Yargıtay'da dürüst, bağımsız yargıçlar var. Bu dosyayı inceleyecekler ve bu kararla ilgili, 'Burada bir suç yoktur. Beraat etmeleri gerekir' diye bir bozma kararı verdiği takdirde, otomatik olarak şu anda içeri girmekte olan bizler de bu karardan yararlanıyoruz. Kanun böyle diyor. Ama aylar geçtikten sonra bu ortaya çıkabilir ve biz de bu mağduriyeti yaşamış olacağız. Devlet de bize 'Pardon' diyecek. Böyle bir hukuk anlayışı olmaz. Böyle bir yasa maddesi olmaz. Bunu hep dillendirdik. İstinaf Mahkemesi önünde de anayasaya aykırılık itirazında bulunduk avukatlarımız aracılığıyla. Fakat bir tek kelime bile yanıt verilmedi ve kararımız kesinleşti. Böyle bir hukuk garabetiyle karşı karşıyayız. Ben 34 yıllık bir avukat olarak gerçekten bu karar karşısında son derece üzgünüm. Bir yandan üzülüyorum, bir yandan kızıyorum, bir yandan öfkeleniyorum. Ama galiba en çok da üzülüyorum. Hani usta sinemacımız Nuri Bilge Ceylan'ın bir lafı var ya, 'Zavallı güzel ülkem' diye. Ülkem adına üzülüyorum. Gerçekten bunca yılın hukukçusu olarak içim acıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 5 yılın altında ceza alan Cumhuriyet Gazetesi eski yazarları Kocaeli Adliyesi'ne girerek cezalarının infazı için Cumhuriyet Savcılığına teslim oldu. İşlemleri yapılan eski çalışanlar, daha sonra polis eşliğinde Kandıra 1 No'lu T Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının adliye önünde aileleri ile birlikte oturmaları

- Teslim olacak eski çalışanların adliye önünde bir araya gelmesi

- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun konuşması

- Cumhuriyet Gazetesi eski yazarı Hakan Kara'nın konuşması

- Cumhuriyet Gazetesi eski yazarı Mustafa Kemal Güngör'ün konuşması

- Eski çalışanların adliyeye girişi

- İşlemleri tamamlanan eski çalışanların polis eşliğinde götürülmeleri

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

===========================

Forktliftin altında kalan işçi yaralandı

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde bir geri dönüşüm firmasında çalışan Tolga A. kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı.



Kaza öğle saatlerinde, Dilovası Tavşanlı Köyü Beyçayırı mevkinde bulunan bir geri dönüşüm firmasında meydana geldi. Forklift ile yokuş aşağı inerken kontrolü kaybeden Tolga A., devrilen iş makinesinin altında kaldı. İtfaiye ekipleri, Tolga A.'yı forkliftin altından çıkardı. 112 Acil ekibi yaralanan Tolga A.'yı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar bulunan Tolga A. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Forklift altında kalan işçi

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalişmaları

-Sağlık ekiplerinin müdahelesi

-Ambulans ile hastaneye sevk edilmesi

HABER: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, ()

================

Bar sokağı işletmecilerinden istismara afişli tepki



MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Barlar Sokağı'nın işletmecileri, çocuk istismarlarıyla ilgili farkındalık yaratmak için işletmelerinin giriş duvarlarına 'Çocuk susar sen susma, istismara sessiz kalma' yazılı afiş astı.

Marmaris'teki Barlar Sokağı'nda işletmeciler, farkındalık yaratmak için dikkat çeken bir eyleme imza attı. Azmak Deresi girişinden itibaren sokakta yer alan restoran, kafeterya, disko ve barların giriş duvarlarına Türk bayrağı ile birlikte 'Çocuk susar sen susma, istismara sessiz kalma' yazılı afiş asıldı. Sokaktan geçenler, mekanların dış duvarlarına asılan afişlerin fotoğrafını cep telefonuyla çekerek sosyal medyada 'Tek yürek olma' çağrısı yaptı.

Girişimini başlatan eğlence mekanı sahibi Aykut Mertel, "Biz sadece farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yetkililerin gereken cezaları vermesi ve bu cezaların artırılmasını istiyoruz. Son zamanlarda hayvanlara, çocuklara ve kadınlara yapılan işkenceyle istismar cezaları artırılmalıdır. Televizyon seyredemez hale geldik. Televizyonu açıp, haber izlediğimizde psikolojimiz bozuluyor. Benim gibi vicdan sahibi birçok eğlence mekanı işletmeci dostumuz diskolarının dış duvarlarına afişleri astı. İnanın hepimiz çok üzülüyoruz, sabır taşı olsa bu yaşanılanlara çatlardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eğlence mekanlarının dış duvarlarına asılan afişlerin genel- ayrıntılı görüntü

- Barlar Sokağı'nın genel görüntüsü

- Afişleri asarken genel görüntü

- Farkındalık girişimini başlatan 2 eğlence mekânı işletmecisi Aykut Mertel ile röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

======================

