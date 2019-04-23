DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kılıçdaroğlu, saldırı ile ilgili şikayette bulundu (4)

OSMAN SARIGÜN, YENİDEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde düzenlenen şehidin cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ve ek gözaltı süresi alınan Osman Sarıgün, Çubuk Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek yeniden adliyeye sevk edildi. Jandarma ekiplerince adliyenin arka kapısından içeri alınan Sarıgün, savcılık sorgusuna alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma araçlarının gelişi

-Çubuk adliyesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Haluk KARAASLAN / ANKARA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Diyarbakır’da aileler arasında bahçe kavgası: 4 yaralı

DİYARBAKIR’da 2 aile arasında bahçe sınırı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Şemsiler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Mardin yolu üzerindeki 1’nci Sokak'ta Baran ile Kaya ailesi arasında iddiaya göre bahçe sınırı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki ailenin fertlerinden 4 kişi silahla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavganın yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karıştığı tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zırhlı araçlar

- Olayın yaşandığı sokak

- Yaralı yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL / DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İttifakı da Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye İttifakı da Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. 82 milyonu bir bir ittifak içinde tek millet, tek bayrak, tek devlet olarak topluyoruz, kastımız budur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 99'uncu yıl dönümü nedeniyle TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girişinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Erdoğan 'Türkiye İttifakı' sözü ile ilgili, " 'Türkiye İttifakı'ndan kastım; 'cumhur'dan kastım nedir? Tüm Türkiye'dir. Türkiye İttifakı da Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. Şu anda 82 milyonu farklı farklı şehirlere ayırarak konuşamayız. Ama 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde tek millet, tek bayrak, tek devlet olarak topluyoruz, kastımız da budur" dedi.

'SİPARİŞ ÜZERİNE KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEDİM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine revizyonu olacak mı?" sorusuna, "Ben hiç bir zaman bununla ilgili bir açıklama yapmadım. Anayasa değişikliğini yaptıktan sonra kurmuş olduğumuz bu hükümette, medya istedi diye veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. İstikrar ve güven, bir ülkenin kalkınmasında en önemli iki başlıktır. Bugüne kadar hiçbir zaman bu yola tevessül etmedik. Eğer bir değişme gerekiyorsa, gerektiği zaman yaparız; ama birilerinin sipariş üzerine kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmedim, böyle bir adetim yok" diye cevap verdi.

'PARTİ YÖNETİMİNDE YERİ GELDİKÇE DEĞİŞİKLİKLER YAPIYORUZ'

Erdoğan, "Parti ve teşkilatlarda değişim olacak mı?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Parti yönetiminde yeri geldikçe başkanlarımızda veya farklı yerlerde değişiklikler yapıyoruz. Bu farklı bir şey; ama, kabine çok daha farklı bir şey. Nitekim şu anda ilk işimiz bu hafta sonu bizim seçilmiş belediye başkanlarıyla, Kızılcahamam'da geniş bir toplantı yapacağız. Nasip olursa Ramazan öncesi olmaz; ama sonra da aynı şekilde teşkilat toplantısı yapacağım. İl başkanları, ilçe başkanları onlarla beraber daha sonra da kadın kolları, gençlik kolları ile yapacağım. Bunları arka arkaya yetiştirerek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çok daha sıkı toplantılarla bu gayretleri pekiştireceğiz."

ABD BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Başkanı ile bir görüşmeniz ya da kendisinin Türkiye'ye bir ziyareti olabilir mi?" sorusuna da "Olabilir, şu anda randevu planımız kendisinden oldu. Bu günlerde olabilir" diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Haber: Besti KARALAR / Kamera: ANKARA,()

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Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması: Herkes birbirinin niyetini okumaya çalışıyor



MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı sırasında yöre halkına yönelik yaptığı konuşmanın eleştirilmesiyle ilgili, "Bizim o gün yaptığımız faaliyetlerle ilgili herkes birbirinin niyetini okumaya çalışıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesindeki saldırı sırasında yöre halkına yönelik yaptığı konuşmanın sosyal medyada eleştirilmesiyle ilgili, "Bizim o gün yaptığımız faaliyetlerle ilgili herkes birbirinin niyetini okumaya çalışıyor" dedi.

Yeni askerlik sistemiyle ilgili değerlendirme yapan Akar, yasanın çok kısa sürede meclise geleceğini belirterek, "Askerlik sistemiyle ilgili tüm ayrıntılar Web sayfamızda duruyor. Merak eden oraya bakar. Milletimiz okumayı sevmiyor pek. Bunlar, Milli Savunma Bakanlığı’nın Web sitesinde detaylı ve şematik bir şekilde var" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRESİZ DEVAM EDİYOR'

Akar, Emniyet eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un gözaltına alınmasıyla ilgili soruya, "Milli Savunma Bakanlığı'nın alanına girmiyor" diye cevap verdi. Bakan Akar, "Bakanlıkta da bununla ilgili operasyonların süreceği söyleniyor. Bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Bunlar yeni bir şey değil arkadaşlar. Bizim bu FETÖ, DEAŞ, PKK ve YPG ile mücadelemiz süresiz ve sınırsız devam ediyor. Yeni bilgi, yeni belge çıktıkça da bunlar gerçekleşiyor" diye cevap verdi.

SRİ LANKA SALDIRISI

Sri Lanka’daki saldırının DEAŞ tarafından üstlendiği hatırlatılan Akar, "Acı bir şey, üzücü bir şey. Hiçbir şekilde hiçbir şiddet tasvip edilemez, hoş görülemez. Her zaman her yerde DEAŞ'a karşıyız. Açık, net. Yeni Zelenda'ya da karşıyız, Sri Lanka'ya da karşıyız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA,()

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Antalya'da 23 Nisan fener alayı ile kutladı



ANTALYA'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99'uncu yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 99'uncu yıldönümü, Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Antalya'da her 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı ilk kez 23 Nisan'da da düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğündeki 150'yi aşkın sivil toplum örgütünden oluşan Cumhuriyet İçin El Ele Platformu tarafından düzenlenen fener alayı, binlerce kişiyi buluşturdu. Konyaaltı varyantta başlayan yürüyüşte, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Rafet Zeybek ile CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkanları grubun önünde kol kola yürüdü.

Metrelerce uzunluktaki Türk bayrağını taşıyan kalabalık, yaktıkları meşalelerle varyanta güzel görüntüler oluşturdu. Birçok kişi bu renkli görüntüyü çekmek için adeta birbiri ile yarıştı. Türk bayrakları, Atatürk posterleri taşıyan kalabalığın en önünde ise 'Cumhuriyet İçin El Ele' pankartı taşındı. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Ne Mutlu Türküm diyene' sloganlarıyla vatandaşlar, Konyaaltı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Coşkulu kalabalığı izleyen balkonlardaki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşte kalabalık meydana sığmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fener alayında görüntü,

- Kalabalık detay

- Pankart detay

- Protokol detay

- Yürüyüş detay

- Bayrak detay

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ - Emrah GÜL / ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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