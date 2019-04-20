DHA YURT BÜLTENİ - 20

HAKKARİ'DE, IRAK SINIRINDA ÇATIŞMA: 2 ŞEHİT, 7 YARALI

HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 7 asker yaraladı.

Çukurca ile Yüksekova arasındaki Seriveri bölgesinde meydana gelen saldırının hemen ardından Hakkari'de de askeri hareketlilik yaşandı. Bölgede uçak ve helikopter hareketliliği de yaşanırken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.

2 ŞEHİT, 7 YARALI

Hakkari'nin Irak sınır hattında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 7 asker yaraladı. Çukurca ile Yüksekova arasındaki Seriveri bölgesinde meydana çatışmayla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 7 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Teröristler hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera: HAKKARİ,()

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Birecik'te iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı



ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Birecik-Nizip karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Suat Bozkan yönetimindeki 27 BKD 51 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Öztürk’ün kullandığı 27 ND 468 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile Abdullah, Medine, Enes, Sena Öztürk ile Veysel, Saniye Bozkan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre çift yönlü kapanan yol, otomobillerin çekiciyle kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazada yaralanan şahıslar yol ortasında sağlık ekiplerini beklemesi

- Kazada hurdaya dönen otomobiller

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

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YOZGAT’TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

YOZGAT’ta akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Soğuk ve yağışlı hava Yozgat'ta da etkisini gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, çiçek açan meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI KARSLIOĞLU, TUZLAMA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Cadde ve sokaklarda buzlanma kontrolü yapan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, “Şuan yollarımızı kontrol ediyoruz. Yollarımız açık bir sıkıntı yokö dedi. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Yozgat için hafif ve orta kuvvette zirai don uyarısında bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kar yağışından görüntü

-Yol görüntüsü

- Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu açıklaması

-Çiçek açan meyve ağacı

-Detay

Haber-Kamera: Mehmet Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,()

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Hatay'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kütüklere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı



HATAY'da, sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki kütüklere çarpması sonucu iş adamı Yusuf Girişken ile Kamil Sağ hayatını kaybetti, Mehmet S. ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya-Samandağ Karayolu Hüseyinli mevkiinde meydana geldi. Yusuf Girişken yönetimindeki 31 FP 212 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki kütüklere çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iş adamı Yusuf Girişken ile Kamil Sağ ve Mehmet S., Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Girişken ve Sağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, tedavisi devam eden Mehmet S.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Hüseyin BOZOK / HATAY,()

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Gebze'de eyleme müdahale eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı



KOCAELİ Valiliği, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda açlık grevinde bulunan mahkumlara destek olmak için cezaevi çevresinde eylem yapmak isteyenlere müdahale edilmesiyle ilgili olarak, yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda açlık grevinde bulunan mahkumlara destek olmak için bir süredir cezaevinin çevresinde eylemde bulunan kişiler, dün yine eylemde bulundu. Polis, eylemin sonlandırılmasını istedi. Polis eyleme devam edenlere müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. HDP İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından bir polisin, iddiaya göre eylemde bulunan kadınları copla itekleyerek bölgeden uzaklaştırdığı görüntüleri paylaştı.

Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği'nde yapılan açıklamada, cezaevleri çevresinde eylem yapmanın yasak olduğu belirterek, şöyle denildi:

"Kandıra ilçesinde bulunan T ve F Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Gebze ilçesinde bulunan Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ ve DHKP-C terör örgütü mensupları bulunmaktadır. Bu bölgelerde stant açma, toplantı ve gösteri yürüyüşü veya basın açıklaması adı altında provokatif eylemler yapılabileceği, yönünde ciddi istihbari bilgiler alınması sebebiyle Kandıra T ve F Tipi Ceza İnfaz Kurumları merkez olmak üzere 5 kilometre yarıçapındaki alan ile Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun bulunduğu alan merkez olmak üzere 1 kilometre yarıçaplı alan içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 22. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine istinaden her türlü 'Açık ve kapalı toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı dağıtma' eylem ve etkinlikler 18 Ekim 2018 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır."

Valilik, yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işleminin başlatıldığını ifade ederek, şu açıklamada bulundu:

"Gebze ilçesinde bulunan M Tipi Kadın Kapalı İnfaz Kurumunda PKK/KCK terör örgütü sözde lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan sözde tecridin kaldırılması amacıyla cezaevlerinde başlatılan açlık grevi eylemlerine yapmış oldukları açlık grevi ile destek veren tutuklu ve hükümlülere destek amacıyla 9 Nisan 2019 tarihinden itibaren terör örgütü müzahir kitlesi tarafından cezaevleri önlerinde eylemler gerçekleştirilmeye başlanılmıştır. 9 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar eylem amacıyla gelenlere yazılı ve sözlü olarak defaten Valiliğimizin 18 Ekim 2018 tarihli yasaklama kararı tebliğ edilmiş, bir kısım eylemci yasaklanan alandan çıkmış, çıkmamakta ısrar edenler alan dışına çıkartılarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmış, bugüne kadar bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 19 Nisan 2019 tarihinde yapılan eylemlere müdahale sırasında yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır."

Haber: İZMİT(Kocaeli),()

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