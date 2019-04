DHA YURT BÜLTENİ-20

Bursa'da 8 defineci, kazdıkları kuyuda mahsur kaldı



BURSA'nın İznik ilçesinde, kaçak kazı yapan 8 defineci, kuyuda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda Jandarma, AFAD, AKUT, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde saat 20.00 sıralarında bir mağarada 30 metre derinlikte 8 definecinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgenin dağlık olması nedeniyle mahsur kalan definecilere yürüyerek ulaşmaya çalışıyor. Ayrıca, kuyuda bulunan 8 definecinin metan gazından zehirlendiği ögrenilirken, jandarma ve kurtarma ekiplerinin mağarada mahsur kalan definecileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

13 yaşındaki kız çocuğunun intiharında Mavi Balina şüphesi

İZMİR'in Buca ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğu Zehra D., boynunda iple asılı halde ölü bulundu. Polis, olayın Mavi Balina adlı oyundan kaynaklanmış olabileceği şüphesiyle, genç kızın tablet bilgisayarını incelemeye aldı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Menderes Mahallesi 152 sokaktaki Özçelik Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı evin üst katına çıkan annesi, Zehra D.'yi boynunda iple asılı halde buldu. Şoke olan annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üç kardeşin ortancası olan genç Zehra D., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kız çocuğunu intihara motive eden faktörün 'Mavi Balina' isimli sanal oyunla ilgili olabileceğinden şüphelenen polis ekipleri, Zehra D.'nin tablet bilgisayarını incelemeye aldı.

Talihsiz kızın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. soruşturma sürdürülüyor.

Tokat'ta, çay kenarında yanmış insan kemikleri bulundu

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişiye ait yanmış kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçe merkezi yakınlarındaki Kelkit Çayı kenarında yaşandı. Bölgede hayvan otlatan bir çoban, çay kenarında bir insana ait yanmış kafatası ve kemik parçaları gördü. Çobanın ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kemiklerin bulunduğu bölgede Cumhuriyet Savcısı eşliğinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından kemikler polisler tarafından elek yardımıyla toplanarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kemik parçalarından alınacak örneklerle cesedin kimliğinin tespitine çalışılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta 'tefeci' operasyonu: 2 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, kredi kartından komisyon alarak tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada ise başkalarına ait 78 kredi kartı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapıldığı öne sürülen İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Adreste arama yapan ekipler, tefecilikte kullanılan 3 pos cihazı ile başkalarına ait 78 kredi kartı ve 3 bin 445 TL ele geçirdi. Operasyonda, tefecilik yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da avukatlardan 'sessiz yürüyüş'



ANTALYA Barosu’na kayıtlı avukatlar, ekonomik ve mesleki sorunlarının çözülmesi için cübbelerini giyerek 'sessiz yürüyüş' yaptı.

Antalya Müzesi önünde toplanan avukatlar, 'Avukatlık can çekişiyor' ve 'Çözüm istiyoruz, hemen şimdi' yazılı pankartlarla, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Slogansız yürüyüşte, vatandaşlar da alkışlarla avukatlara destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda avukatlar adına açıklama yapan Baro Başkanı Polat Balkan, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden, yurttaşların hak arama özgürlüğünün güvencesi olan, adil yargılanma, hukuk güvenliği gibi kavramlara işlerlik kazandırmak için mücadele eden avukatların sorunlarının katlanılamaz ve taşınamaz bir boyuta geldiğini söyledi.

'AVUKATLAR TEHLİKE ALTINDA'

Polat Balkan, "Yıllardır ekonomik ve mesleki sorunlarımıza ciddi ve gerçekçi hiçbir çözüm üretilmediği gibi, her geçen gün onurumuz ve saygınlığımız zedelenmekte, iş alanlarımız daraltılmaktadır. Yalnızca son iki yıla baktığımızda bile durumun ne kadar ağır, ciddi ve vahim olduğunu görüyoruz. Bursa Barosu avukatlarından Özgür Aksoy ve Kocaeli Barosu avukatlarından Mehmet Samim Geredeli, mesleklerini icra ettikleri için katledilmişlerdir. İstanbul Barosu avukatlarından Gökhan Vural Arı ve Zonguldak Barosu avukatlarından Emir Said İnam ise yaşadıkları sorunlar nedeniyle yaşamlarına son vermişlerdir. Sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan meslektaşlarımızın sayısının da fazla olduğunu biliyoruz. Avukatlar tehlike altındadır" açıklamasında bulundu.

'AVUKATLIK CAN ÇEKİŞİYOR'

Yüzlerce sorun karşısında avukatlığın artık can çekiştiğini belirten Balkan, "Hukuk fakültelerinin sayısı, hukuk eğitiminin niteliği ve seviyesi, adli yardım ve CMK görevlendirmelerine ilişkin ücretler, uzlaştırma düzenlemeleri, noterlere devredilen yargısal işler, zorunlu avukatlığın yaygınlaştırılması yerine zorunlu arabuluculuğun yaygınlaştırılması, iş alanlarımızın daraltılması, on binlerce avukatın asgari ücrete ya da asgari ücrete çok yakın paralarla, güvencesiz olarak çalışmak zorunda kalması, avukatların bilerek ve isteyerek açlığa ve yoksulluğa terk edilmesi, adliye girişlerinde yaşanan sorunlardan dosyalara erişimlere, kısıtlı alan uygulamasından kalemlerde karşılaşılan tutum ve davranışlara varıncaya dek yüzlerce sorun karşısında avukatlık artık can çekişiyor. Ekmeğimizin ve yarınlarımızın tehlikede olduğunu bir kez daha vurguluyor ve çözüm istiyoruz, hemen şimdi" diye konuştu.

Antalya Barosu avukatları, konuşmanın ardından alkışlar eşliğinde olaysız dağıldı.

