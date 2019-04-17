DHA YURT BÜLTENİ -20

Suriye sınırına askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere Türkiye’nin çeşitli birliklerinden yola çıkan mühimmat yüklü askeri araçlar, zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar konvoy halinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti.

Geniş güvenlik önlemleri altında geçiş yapan konvoydaki mühimmat, ZPT ve komandoların Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Askeri araçların konvoy halinde Kırıkhan ilçe merkezinden geçişi

SÜRE: 02'06" BOYUT: 234 MB

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), ()

==============

Kamyon kahvehaneye daldı: 2 ölü, 6 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, frenleri boşalan kum yüklü hafriyat kamyonu, kahvehaneye girdi. Olayda, 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Eğimli olan 7399/17 sokaktan inen 06 EB 499 plakalı kum yüklü kamyonun frenleri boşaldı. İsmi öğrenilemeyen şoförün kontrolünden çıkan kamyon, 7371 sokaktaki kahvehaneye girdi. Gürültüyü duyan ve olay yerine koşan mahallelinin ihbarıyla, olay yerine sağlık, polis ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. AKS ekiplerinin kahvehaneden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada, akraba oldukları öğrenilen Haki Küçükdemir ile Hasan Küçükdemir hayatını kaybederken, aralarında şoföründe bulunduğu 6 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mahalle sakinlerinin caddeye dolması nedeniyle, araç trafiği de aksadı, yaklaşık 1.5 saat sonra normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Mahalle sakinlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

============================

Gaziantep'teki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden İbrahim Duman (59) eşi Emine Duman (55) ve kızı Sevgi Ekici (32) Hasanlök Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi. Emine Duman'ın kız kardeşi Meryem Uçar (50) ise Yeşilyurt Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye-Hassa karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yakınlarının emekli olması nedeniyle düzenlediği yemeğe gitmek için yola çıkan Duman ve Uçar ailesinin içinde bulunduğu Tarık Ekici yönetimindeki 06 BF 310 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi üzümlü kavşağında karşı yönde gelen Serdar Subaşı yönetimindeki 67 YE 057 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Emine Duman, kızı Sevgi Ekici ve kız kardeşi Meryem Uçar olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan İbrahim Duman da tedavi gördüğü Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden İbrahim, Emine Duman çifti ve kızları Sevgi Eskici'nin cenazesi, bugün akrabaları tarafından Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından teslim alındı. Duman ailesi için İslahiye’ye bağlı Hasanlök Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Duman ailesinin yakınları ile mahalleliler katıldı. Cenaze aracından sırasıyla alınan tabutlar, burada kılınan cenaze namazının ardında mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Aynı Kazada hayatını kaybeden Emine Duman’ın kız kardeşi Meryem Uçar ise Yeşilyurt Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardında gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Hasanlök Mahallesi

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazelerin sırasıyla cenaze aracında alınması

- Cenaze namazları

- Cenazelerin omuzlarda taşınması

- Yan yana toprağa verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

==========================

Benzin deposu olarak kullanılan konteyner alev alev yandı



KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, bir ATV kiralama firmasının benzin deposu olarak kullanıldığı konteyner, alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde, Kartepe Maşukiye bölgesinde meydana geldi. Bir ATV kiralama firmasının benzin depoladığı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, alev alev yanan konteyneri söndürdü. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Konteynerin alev alev yanması

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Detaylar

HABER: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,()

======================

Tutuklu ve hükümlülerin yaptığı eserler Malatya'da görücüye çıktı

Malatya'da, 58 farklı kentteki cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlüler tarafından yapılan el işi eşyaları açılan fuarda görücüye çıktı.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl Türkiye genelindeki farklı kentlerde düzenlenen, 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın İlki Malatya'da açıldı. 58 kapalı ve açık cezaevinde tutuklu ve hükümlüler tarafından üretilen, yiyecekten giyeceğe, el sanatlarından, ev eşyalarına kadar çok sayıda ürünün satışa sunulduğu fuarın açılışına, Malatya Valisi Aydın Baruş, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, HSK 2'nci Daire Üyesi Mehmet Ademoğlu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Malatya eski Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nu minnetle andığını belirterek, ceza infaz kurumlarında gerçekleşen mesleki eğitim çalışmalarının tahliye olan hükümlülerin toplumsal hayata tutunarak sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağladığını anlattı. Menteş, meslek edindirme kurslarında verilen eğitimle tutuklu ve hükümlülerin ekip çalışmasıyla zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kurulduğunda sayısı 156 olan İşyurtları Kurumu'nunda 3 bin 214 tutuklu ve hükümlü çalışıyordu. 2018 sonu itibariyle sayısı 302'ye ulaşan işyurtlarında toplam 58 bin 595 tutuklu ve hükümlü çalışmakta. Meslek kursları ile sanayi ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını gideren, kullandığı teknolojiyle özel sektöre örnek olan. Organik tarım ve hayvancılık çalışmalarıyla bu çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlayan İşyurtları Kurumumuz günümüz Türkiye'sinde çalışma hayatına destek sağlayan katma değeri yüksek bir kurum olmuştur. Bu kapsamda suça sürüklenen tutuklu ve hükümlülerin eğitim ve iyileştirme faaliyetleriyle topluma kazandırılması amacını güden, insan odaklı infaz sistemimiz modern ve gelişmiş ülkelerdeki infaz sistemlerine örnek gösterilebilecek durumdadır. Malatya'da açtığımız fuarda 58 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nda ürettiğimiz ürünler, kurumlarımızda görev yapan 195 personel ile cezaları infaz edilen hükümlüler tarafından sergilenecektir."

Konuşmaların ardından katılanlar tarafından, fuarın açılış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi. Açılışı gerçekleşen fuar 23 Nisan'a kadar gezilebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Fuarın tabelasından görüntü

- Açılışa katılanlardan detay

- Fuarda sergilenenler

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

- Selahaddin Menteş'in konuşması

- Fuarın açılış kurdelası

- Stantların gezilmesi

- El sanatlarından geniş detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-