DHA YURT BÜLTENİ -20

Kılıçdaroğlu: Boğazımızdan haram lokma inmedikçe kimseden korkmayız (2)

İKİ LİDER MANİSA'DA BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Turgutlu'daki konuşmasından sonra yerel seçim öncesinde ittifak yaptığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ortak miting için Manisa'ya geldi. İki lider Manisa kent merkezinde kendi parti yöneticileri tarafından karşılandı.

ORTAK SELAMLADILAR

Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki ortak miting alanına CHP ve İYİ Parti'nin liderlerinin fotoğrafları, bayraklarının yanı sıra büyük boyutlardaki Türk bayrağı ile Atatürk posterleri asıldı. Yine bazı adayların fotoğraflı posterleri de alanda yer aldı. Liderlerin konuştuğu sahnenin arka bölümünde ise Türk bayrağı ve Atatürk posterinin yanında partilerin seçim sloganları olan 'Mart'ın sonu bahar' ile 'Hep birlikte iyi olalım' yazıları yer aldı. Alana beraber giriş yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, kürsüye de birlikte çıkıp alandakileri selamladı. İki lider ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Orkun Şıktaşlı'yı ortalarına aldıktan sonra ellerini havaya kaldırıp halkı selamladı. İki liderin selamlamasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mitingde ilk konuşmayı yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Orkun Şıktaşlı, projelerini anlattı, İzmir ve Aydın'daki tarımsal çalışmaları örnek gösterip zenginleşen bir Manisa inşa edeceklerini söyledi.

KÜRSÜYE İLK ÇIKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU OLDU

Mitingde ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. "Oy verin bahar olsun" sözleriyle anons edilen Kılıçdaroğlu konuşmasına, "Bizi, Millet İttifakı'nı, Cumhur İttifakı'ndan ayıran temel konu var. Belediye başkan adayımız Manisa için neler yapacağını anlattı. Aşkla örnekler verdi. Manisa'yı kırsalı da dahil olmak üzere kucaklayacağını yani neler yapacağını kendisi anlattı. Onlar da ise şöyle, Belediye başkanı konuşamaz, projelerini anlatamaz, bir kişi konuşur. Merak ediyorum. Manisa'yı, Manisa'dan mı yöneteceksin? Ankara'dan mı? Ankara'yı, Ankara'dan mı yöneteceksiniz? Saraydan mı? Bu adı üzerinde yerel seçim. Yerelde yönetim. O nedenle sakın unutmayın. Bizlerle onlar arasında temel farklılık var. Belediye başkanlarımız çıkıyor düşüncelerini, projelerini anlatıyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ELEŞTİRDİ

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Birinci konu şu, geçen gün beyefendi konuştu, sarayda oturan beyefendi. 'Ekonomiden sorumlu olan benim. Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim' diyor. 'Yerel yöneticilerin yapacağı bir şey yok' diyor. Yani diyor ki AK Parti'den usulen bir belediye başkanı olacak. Her şeyden sorumlu benim diyecek. Böyle bir anlayışa Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi vatandaş gidip evet diyecek. Belediyenin bütçesi, meclisi, imkanları var. Belediye nereye hizmet edecek, kırsalına da kentine de. Herkese hizmet edecek. Onlar gidiyorlar ağaçları, çiçekleri, samanı yurt dışından ithal ediyorlar. Bizim belediye başkanımız da diyor ki 'Kardeşim Türkiye'de bunların hepsi var. Kurun kooperatifi. Eti de sütü de çiçeği de sizden alacağım' CHP ve İYİ Parti'nin yarattığı belediyelerde, ekonomik kriz çok daha ağır kendisini hissettirmeyecek. Şöyle diyor 'Yatırıma, üretime, istihdama destek verecek. Ekonomik destek vermek için çok önemli adım atacağız.' 17 yıldır adım atmadı seçimden sonra adım atacak." diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE İKİ AYRI SINIF VAR'

Türkiye'de iki ayrı sınıf olduğunu söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İki ayrı sınıf var. Bir sosyete sarayı ve onun çevresi, iki Türkiye'deki vatandaşlar. Sosyete sarayında, işsizlik, yoksulluk, dolmuş parası, doğalgaz parası yok. Yani her şey bedava. Çift dikiş maaş alıyorsun. Birde onun dışarıdakilere bakalım. Yani bizlere, sizlere bakalım. İşsizlik var, yoksulluk var. Anne, baba, evlat işsiz. Artı her türlü masraf var. Artı mutfaklarda yangın var. Ben mutfaklarda yangın var, işsizlik var diye söylediğim zaman isyan ediyor. 'Bay Kemal yine konuşuyor' diyor. Bay Kemal konuşacak, ağzına fermuar mı çeksin. Bay Kemal dile getirecek. Bay Kemal olmak öyle kolay değil. Önce namuslu, dürüst adam olacaksın. Oğlunu bedelli askerliğe göndermeyeceksin. Bayrağına, vatanına sahip çıkacaksın. Kul hakkı yemeyeceksin. Bunları söylemeye devam edeceğiz. Tabii bu ülkede huzur sağlanıncaya kadar. Memleketimizde huzur adalet işsizlik olmasın istiyoruz. Ne istiyoruz hiçbir çocuk yatağına aç girmesin istiyoruz. Her evde huzur, bereket olsun istiyoruz. Adalet, hak, hukuk, istiyoruz."

AK PARTİLİ VE ÜLKÜCÜ SEÇMENE SESLENDİ

AK Parti'li ve ülkücü seçmenlere de seslendiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

17 yıl bunları omuzlarınızda taşıdınız. Dediler ki tek başına iktidar olmak istiyoruz. Tek başına iktidar oldular. Hiçbir bahanenin arkasına sığınamazlar. Başbakan dediler. İstedikleri oldu. Vali dediler istedikleri oldu. Ne dedilerse istedikleri oldu. 'Efendim ben başbakanım ama cumhurbaşkanı olayım' dedi, oldu. Sonra 'Nereden çıktı bu başbakan, tek başıma olayım' dedi o da oldu. 'Ben cumhurbaşkanı olayım bakın dolar nasıl inecek, faizler düşecek' dedi. 'Memleket nasıl uçacak' dedi. E doğru memleket uçuyor, yokuş aşağı iniyor. 17 yıldır ne istedilerse yaptılar. İki trilyon dolardan fazla vergi topladılar. 70 milyar dolardan fazla özelleştirme yaptılar. Ayrıca 500 milyar dolarlık devleti borca soktular. AK Parti'li kardeşlerimin vicdanına sorması gereken soru şu; Ne istedilerse yaptı. '17 yıl sonra beni neden getirdin soğan kuyruğuna muhtaç ettin' diye sorun kardeşim. Bu soruyu sor sonra git oyunu kullan. Binlerce çocuk yatağa aç giriyor ben bunu biliyorum. Birde ülkücü, milliyetçi kardeşlerime seslenmek isterim. Bizim altı okumuzdan birisi zaten milliyetçilik, vatanını, bayrağını, ülkesini sevmektir. İnsanların arasında ayrımcılık yapmamaktır. Gözünü kırpmadan canını feda etmek demektir. Milliyetçilik aynı zamanda kendi ülkesinin silahlarını başka ülkelere peşkeş çektirmek demek değildir. Beni üzen kendisine milliyetçi diyen kişinin ağzına fermuar çekmesi, Sarayın sözcülüğünü yapmasıdır."

29 MECLİS ÜYESİ ADAYINA SAHİP ÇIKTI

Mitingde daha sonra kürsüye, "Kararlı lider, korkusuz lider, haksızlıklar karşısında susmayan, her türlü tehdide meydan okuyan lider geliyor" sözleriyle anons edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıktı. Akşener de konuşmasına "Şehzadeler şehrinin iyi ve cesur insanları" sözleriyle başladı. "Cumhur İttifakı'nın başı görünen Sayın Erdoğan'ın, bu seçimler boyunca Türkiye'nin gündeminde yer alan, insanları ayrıştıran sözleri hepimizi derinden yaraladı ve incitti" diyen Meral Akşener şöyle devam etti:

"Bize, bana 'PKK'lı' dediler. Meral Akşener'e PKK'lı dediler. Bir İçişleri Bakanı dedi, Kandil'le sözleşme imzaladığımı söyledi. Bunlara o kadar üzülmedim. Ben onlara gereken cevabı verebilirim. Ama bir başka şey yaptılar. Bizzat sayın Erdoğan yaptı. O kadar üzüldüm ki, 29 belediye meclis üyesinin 29'unun PKK'lı olduğunu, ... isimli gazete isimleriyle, soyadlarıyla, vatandaşlık numaralarıyla tek tek ilan ettiler. Bursa'da, Muş doğumlu, askerliğini yapmış, PKK ile mücadele etmiş sonra da Kocaeli'ye yerleşmiş Abdullah Uçar kardeşim çıktı dedi ki 'Ben kürdüm PKK'lı değilim. PKK ile mücadele ettiğimi dünya alem bilir' dedi. Ve 29 kişinin içinde 2 kardeşim benim, şehit yakını. Zannettiler ki korkacağız. Şehit yakınlarını ortada bırakacağız. Üzerimize gelinmesin diye bu kardeşlerimize sırtımızı döneceğiz. Bizi hiç tanımamışlar. 29 kardeşimin tek bir ortak özelliği var. Kürt kökenli olmaları, PKK'ya karşı mücadele etmeleri. Ailelerinde şehit olması. İYİ Parti'den aday olmaları. Ayıptır be ayıptır. Bir Cumhurbaşkanı meydanlarda bunu söyleyemez. Ama buna gereken ikazı, kulak çekmeyi 31'inde yerine getirecekler inşallah."

ÇANTAYI GÖSTERDİ, 'BURADAYIM' DEDİ

Bu sırada yanında bulunan siyah renkli çantayı gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu çanta sayın Erdoğan'ın, 'Meral Akşener'i tutuklatacağım, 1 Nisan'dan itibaren tutuklatacağım' demesine bir cevabıdır. Bu çanta var ya bu çanta. Yassıada'ya giderken rahmetli Menderes'in elindeydi. Bu çanta Zincirbozan'a giderken rahmetli Demirel'in, rahmetli Ecevit'in elindeydi. Bu çanta var ya bu çanta, Mamak'a giderken rahmetli Başbuğumuz Alpaslan Türkeş'in elindeydi. Ve kadere bakın kadere. Bu çanta Pınarhisar'a giderken Erdoğan'ın elindeydi. Ve bugün o elinde çantayla Pınarhisar'a giderken muktedirlere karşı başını eğmeyeceğini söyleyen Sayın Erdoğan, bugün bu çantayı benim elime verdi. Elhammdülüllah. Bu ülkede her zaman muktedirler olmuştur. Her zamana muktedirler, zalim olmuştur ama her zaman bu çantanın sahipleri muktedirlere ve zalimlere karşı demokrasiyi savunmuşlar, üzerine düşen her bedeli ödemişlerdir. Türk Milleti için, Manisalılar için eğer bu çantayı elime vermişse sayın Erdoğan, hapsettirecekse can baş üzerine canım gözüm üzerine. Buradan huzurunuzda sesleniyorum. 1 Nisan'ı beklemeye gerek yok. Manisa'dayım, Manisalı kardeşlerimin, kadınların karşısındayım. Gel beni alda göreyim bakayım. Öyle bir gelenekten geliyoruz ki, hapis nedir bu millet için demokrasi için hak hukuk ve adalet için özgürlük için hürriyet için. Eğer o çantayla gideceksem Mamak'a gitmek isterim. Gideceksem can baş üzerine onurla, şerefle bu bedeli öderim. Bu nedir ki bu çantayla darağacına dimdik gidenlerin hürmetine gerekirse ölüme giderim. Bütün bunlar niye oluyor biliyor musunuz? Ekonomiyi konuşturmamak için oluyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasının sonunda ise hükümet üyelerinin ve AK Parti milletvekillerinin vatandaşlara hakaret ettiğini söyleyip "Mansur Yavaş seçilecek. Ekrem İmamoğlu seçilecek. Haydi gel de al göreyim seni" dedi. Mitingin ardından iki lider bu kez platforma davet edilen belediye başkan adaylarıyla birlikte halkı selamladı. Mitingin sonunda Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çilek hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Alandan görüntü.

- Konuşmalardan görüntü.

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / MANİSA ()

GÖRÜNTÜLERİN TAMAMINI, AŞAĞIDA BİLGİLERİ BULUNAN FTP ADRESİNDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

FTP adresi: 178.211.55.226

Kullanıcı adı: dhaabone

Şifre: dha

==================================

Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında (4-EK)

ZANLI CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Zeynep Esin'in öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Esin'in dün saat 22.00 sıralarında kaybolduğunun ailesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne bildirilmesi üzerine arama çalışmalarının başladığı, ayrıca zanlı K.S.'nin Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firari durumda olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Maktülün ailesi tarafından son olarak 1993 doğumlu şüpheli K.S. isimli şahıs ile beraber görüldüğünün ve aynı şahsın Zeynep Esin'e zarar vermiş olabileceğinin bildirildiği, aynı saatlerde ise şüpheli K.S.'nin üç farklı nitelikli hırsızlık suçundan yakalanıp gözaltına alındığının ve aynı zamanda şüpheli K.S.'nin Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firari durumda bulunduğunun anlaşıldığı, saat 00.30 sıralarında ise Kırklareli Cumhuriyet Mahallesi Eski Poloz Yolu Sokak üzerinde metruk durumda bulunan bir binanın önünde maktül Zeynep Esin'e ait cesedin bulunduğunun polis merkezine ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerine intikal edilip soruşturmaya esas tüm incelemeler icraya konuldu."

Açıklamanın devamında, Zeynep Esin'in cesedi üzerinde otopsi işlemlerinin yapıldığı belirtilerek, "Adli Tıp Uzmanı ve Bilirkişi Doktor nezaretinde yürütülen ölü muayene ve otopsi işlemleri sonucunda ilk belirlemelere göre maktulun kafa ve yüz travmasına bağlı minimal subaraknoidal beyin kanaması, yüz kemiklerinde ağız boşluğuyla irtibatlı çok parçalı kırık ve kan aspirasyonu sonucu solunum yetmezliğinden ölmüş olduğunun belirlendi. Bu aşamada ilk belirlemelere göre maktülün herhangi bir cinsel istismara maruz kaldığına ilişkin bir tespit yapılamadığı, ancak cesedin genital bölgesinde sperm bulaşığı bulunup bulunmadığı, sperm bulaşığı bulunması halinde, yapılacak olan DNA incelemesi için otopsi sırasında maktülden alınan sürüntü örnekleri ile karşılaştırılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca tespitinin yapılabileceğinin mütalaa edilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinden, maktulden, şüpheliden ve şüphelinin ikametinden elde edilen tüm bulgu ve örnekler üzerinde inceleme yaptırılmak üzere aldırılan mahkeme kararlarına istinaden söz konusu örneklerin İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Cumhuriyet Başsavcılığımızca görevlendirilen polis memurlarınca elden sevkinin sağlandı. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın ivedilikle ve titizlikle yürütüldüğü, kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde soruşturma süresince ortaya çıkacak

yeni bilgi ve deliller neticesinde basın açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

KIRKLARELİ ()

============================

Adana'da başörtülü genç kızlara hakaret iddiasına soruşturma (2)

GENÇ KIZLAR KONUŞTU

Yolda karşılaştığı bir kadın tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan başörtülü Yaren Demir ve Caziye Öztekin konuştu. Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarına söyleyen Demir, "Olay günü, Caziye ile bir arkadaşımızı ziyaretten dönüyorduk. Yoldan geçen bir kadın, bize hakaret etti. Bende ne olduğunu sordum, küfür ederek üzerimize yürüdü, peçemi açıp suratımı çizdi. Daha sonra çevredeki esnaf bizi ayırdı, kadın ise olay yerinden kaçtı. Bizde polise giderek şikayetçi olduk" dedi.

'SİYASET MALZEMESİ OLMASINI İSTEMİYORUZ'

Yaren Demir'in babası Ahmet Demir ise, "Toplumumuz malesef kutuplaştı, biz bu olayın farklı bir yöne çekilmesini, siyaset malzemesi olmasını istemiyoruz " dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Kızlar ve Ahmet Demir'den genel, detaylar

- Caziye Öztekin ile röportaj

- Ahmet Demir ile röportaj

SÜRE: 2'31" BOYUT: 279 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Nuri PİR/ADANA, ()

=======================

Bakanlar Kasapoğlu ve Varank Akhisar'da (2)

BAKAN VARANK, "AKHİSAR'DA YENİLİKÇİ KURUTMA MERKEZİ KURMAYI PLANLIYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akhisar'daki eski stadyumun millet bahçesine dönüştürülme projesinin tanıtımına katıldı. Tanıtımın yapıldığı eski Akhisar Şehir Stadyumu'nda inceleme yapan Bakan Kasapoğlu ve Bakan Varank, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Akhisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Eryüksel'in projesini destekleyeceklerini söyledi.

'AKHİSAR'IMIZA TÜM İMKANLARI SEFERBER EDECEĞİZ'

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Akhisar'ın en önem verdikleri ilçelerden biri olduğunu belirtip, "Ege'mizin incisi topraklarıyla, üretken sanayisi ile çok önemli bir ilçe. Akhisar'a hizmet etmek bizim için önemli bir ayrıcalık ve mutluluk kaynağı. Geçtiğimiz sene büyük bir hızla Akhisar'ımızın güzel bir stadyum kazandırdık. Bundan sonrada daha güzel bir şekilde hizmetlere devam edeceğiz. Biz bu anlamda Akhisar'ı spor konusunda bir marka şehir haline getirmek için çalışacağız. Sadece futbolda değil, basketbol, voleybolda, 60 yakın branşta çok ciddi başarılarımız var. Bunlardan bazılarını Akhisar'da öncü takımlar konumunda marka haline getirmek konusunda da Hüseyin Eryüksel başkanımla da çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. 31 Mart sonrası bu çalışmalarımızı hızlı bir şekilde bitireceğiz" dedi.

Türkiye'deki spor tesislerinin en yeni ve kaliteli olması bakımından dünyanın en iddialı tesisleri arasında olduğunu vurgulayan Bakan kasapoğlu, "Bu anlamda Akhisar, bu tesislerden bir tanesine stadyum olarak sahip. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de hem Akhisarspor ile hem diğer kulüplerimizle öncü bir marka olmaya devam edecek. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ülkemize, tüm ilçelerimize hizmet ettiğimiz gibi inşallah Akhisar'a da tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" diye konuştu.

"MİLLET BAHÇESİNİ AKHİSAR'IMIZA KAZANDIRACAĞIZ"

Bakan Kasapoğlu, Akhisarspor'a uzun yıllar hizmet eden eski stadyumunun bulunduğu alanın bundan sonraki süreçte Belediye ile birlikte; halkın çocuklarıyla, eşiyle, dostuyla birlikte vakit geçireceği çok güzel donatım alanlarıyla pek çok branşa içinde barındıran sportif imkanlarıyla dolu bir projeyi 'Millet Bahçesi' olarak ilçe kazandıracaklarını kaydetti. Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Elbette sayın Cumhurbaşkanımız'ın çok özgün projelerinden biri Millet Bahçesi ve bu alanı biz çok hızlı bir şekilde Akhisar'ımıza kazanacağız. Stadyumu nasıl Akhisarspor'a kazandırdıysak burayı da Akhisar halkına 31 Mart sürecinden sonra Hüseyin başkanımla kazandıracağız. Elbette biz birçok branşı önemsiyoruz. Avcılık ve atıcılık ile ilgili önemli bir çalışmamız var. Çağlak Boğazı'nın bulunduğu alanı en hızlı bir şekilde Akhisar'ımıza kazandıracağız. Bununla birlikte semtlerimizde tüm vatandaşlarımızın gece-gündüz kullanacağı, içerisinde voleybolun, basketbolun ve futbolun olduğu bir semt sahasını Akhisar'a kazandıracağız. Amacımız genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle engelli, engelsiz ayrımı gözetmeksizin herkesin kolayca spora erişimini sağlamak. Hüseyin başkanda bu enerjiyi bu isteği görüyorum onunla birlikte düzenli bir şekilde çalışınca inşallah hepsini Akhisar'a kazandıracağız. Akhisar'dan dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular çıkarmak istiyoruz."

'AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DESTEK VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Amatör spor kulüp camialarının kendileri için önemli bir çalışma ortağı olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bu manada biz amatör spor kulüplerinin desteklenmesi istiyoruz. Gerek tesis noktasında gerekse finanssal konularda amatör spor kulüplerine destek vermeye çalışıyoruz. Hüseyin başkan ile Akhisar'ın amatör kulüplerinin tesisleşme konusunu analiz ettik. Onlara tesisler kazandırmak istiyoruz" dedi.

"ŞEHRİMİZİ TOPTAN KALKINDIRMAK İSTİYORUZ"

Bakan Mustafa Varank da Akhisar'ın zeytinciliğin başkenti olduğunu belirtip, "Tarımsal anlamda Akhisarımız'ı destekleyeceğiz. Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme alanıyla ilgili projelerimiz var. Onları en kısa zamanda tamamlayacağız. Burada bir tarım ürünleri ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması planımız var. Hayvancılık organize sanayi bölgesi konusunu Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte ele alacağız. Orada da bizim katkılarımız olacak. Akhisar'daki sanayinin her gün gelişmesinden çok mutluyum. Burası bir gıda şehri olmasının yanında oldukça önemli bir sanayi ilçesi. İnşallah burada katma değerli üretimle, yerlilik oranı yüksek ürünleri üreten bir sanayi ile burayı Ege Bölgesi'nin önemli üretim üstlerinden birisi haline getirmek istiyoruz. Bu konuda da inşallah başkanımızla birlikte çalışacağız. Her zaman söylüyoruz; bir şehirde bir ilçede başarılı olabilmek için uyum çok önemli. Genel ile yerelin uyumu yakalanırsa orada verim almak daha iyi oluyor. Bu uyumu yakalayamazsak, orada verim almak, başarı elde etmek mümkün olmuyor. İnşallah biz Manisamız ve Akhisarımız ile beraber bütün ilçelerimizde Cumhur İttifakı ile tam bir uyum içerisinde genel ve merkezi hükümetle yerelin uyumunu sağlamak istiyoruz. Şehrimizin toptan kalkındırmak istiyoruz. Burada tam bir uyumu yakalayarak Cumhur İttifakı ile güzel bir belediyecilik, güzel bir kalkınma örneği göstereceğiz. Bu mana da bütün Akhisarlı hemşehrilerimizin, Manisalı hemşehrilerimizin desteğine talibiz. 31 Mart'ta inşallah vatandaşlarımız doğru tercih yapacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından geçtikleri Gölmarmara ilçesinde Belediyeyi ziyaret eden Bakan Varank ve Kasapoğlu daha sonra Kula'ya gitmek üzere buradan da ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Kasapoğlu açıklamaları

-Bakan Varank açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Cemil SEVAL - Kamera: Barış GEZİCİ / MANİSA, ()

GÖRÜNTÜLERİN TAMAMINI, AŞAĞIDA BİLGİLERİ BULUNAN FTP ADRESİNDEN İNDİREBİLİRSİNİZ

FTP adresi: 178.211.55.226

Kullanıcı adı: dhaabone

Şifre: dha

=================================