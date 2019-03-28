DHA YURT BÜLTENİ-20

İNTİHARA KALKIŞAN İKİZİNİ KURTARMAK İSTERKEN BOĞULDU



SAMSUN'da, denize atlayarak intihara kalkışan bedensel engelli Murat Ü. (28) ile onu kurtarmak için peşinden atlayan ikiz kardeşi Yunus Ü. (28) dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Yunus Ü. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 18:00 sıralarında Atakum ilçesi Halk İskelesi'nde meydana geldi. Yunus Ü., bedensel engelli ikiz kardeşi Murat Ü.'den haber alamayınca polise başvurdu. Bu sırada Murat Ü., kardeşini arayarak canına kıyacağını söyledi. Yunus Ü. de Halk İskelesi'nde olduğunu öğrendiği kardeşi Murat Ü.'nün yanına gitti. İddiaya göre, kardeşinin denize atladığı gören Yunus Ü. de peşinden suya atladı. İkiz kardeşler suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adam ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, boğulmak üzere olan kardeşleri sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan iki kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kalbi duran Murat Ü., yapılan müdahale ile hayata döndürülürken, Yunus Ü. ise tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sudan çıkarılışı (cep telefonu kamerası)

Engelli aracından detaylar

İskeleden detaylar

Hastaneden detay

Haber-Kamera: Tayfur KARA SAMSUN-

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TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti(2)

'RECEP GÜRKAN ANLAYIŞINI LANETLİYORUM'

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Eğitim-Bir-Sen'in Tekirdağ 1 Nolu Şube Teşkilat buluşmasına katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesiyle ilgili ortaya çıkan görüntüsüne değinen Şentop, şunları söyledi:

"Trakya'da, maalesef Edirne'de Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz gecesi darbecilerin şerefine kaldırdığı bir konuşma ve görüntü düştü. Çok üzücü bir davranış yapmıştır. Bu darbe parti meselesi değildir. 15 Temmuz, Türkiye'ye karşı yapılan ciddi işgal teşebbüsüdür. Türkiye'yi dışarıda operasyonlara açık bir ülke haline getirmek için teşebbüstür. FETÖ'cü hainlerin bir işgal teşebbüsüdür. 15 Temmuz'u kadeh kaldırarak karşılayan anlayışın Türkiye'de bu milletin değerlerine saygılı olduğu, bu milletin içinde yaşayan bir unsur olduğu tartışmadır. Böyle bir anlayışı ve zihniyeti özellikle Trakya topraklarından çıkmış olmasını üzüntü ile karşılıyorum ve lanetliyorum. Bu topraklarda istiklal meselesini yaşamış ve bu şuuru bilen gelenek içinden gelen insanların yaşadığı toprakta böyle bir anlayışın bize yabancı olduğunu söylemek istiyorum. Türkiye'yi yeniden büyük Türkiye yapmak, Trakya'nın bu yürüyüşte en ön sıralarda olacağına inanıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıya katılanlar

Şentop'un konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-

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HAPİS CEZASI KARARINI ÖĞRENİNCE GASP YAPTIĞI MARKETE ATEŞ AÇTI



BOLU'da, 2015 yılında bir marketten gasp yaptığı iddiasıyla gıyabinda yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını öğrenen 'Çatlak' lakaplı Emre Coşkun, kararı öğrendikten sonra aynı markete pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, kaçan Coşkun'un yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi üzerinde bulunan Emin Özdemir'in işlettiği markette meydana geldi. İddiaya göre 2015 yılında aynı marketten gasp yaptığı iddiasıyla açılan davada 'Çatlak' lakabı ile bilinen Emre Coşkun gıyabında yargılandı. Bugünkü karar duruşmasında mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezası kararı verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Emre Coşkun kararı öğrenince, cezaevine girecek olmasından sorumlu tuttuğu Emin Özdemir'in işlettiği markete geldi. Emre Coşkun, içeride Emin Özdemir'in de bulunduğu marketin önüne gelerek, 'Beni yaktın' diye bağırdıktan sonra pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Emre Coşkun, olayın ardından tüfeği de bırakıp kaçtı.

Saldırıda yaralanan olmazken, markette hasar oluştu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Polisin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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CEZAEVİ HÜKÜMLÜSÜ HASTANENİN 4'ÜNCÜ KATINDAN ATLADI



MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören cezaevi hükümlüsü Mehmet O. (55), 4'üncü kattan atladı. Ağır yaralanan hükümlü, aynı hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.15 sıralarında Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan hükümlü Mehmet O., sabah saatlerinde rahatsızlığı nedeniyle cezaevi aracıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Doktor muaye ettikten sonra yatışına karar verdiği evli ve 2 çocuk babası Mehmet O., jandarma nezaretinde hastanenin 4'üncü katındaki odasına götürüldü.

AÇIK PENCEDEN ATLADI

Mehmet O. görevli jandarmanın bir anlık boşluğundan yararlanarak açık olan pencereden atladı. Binanın ikinci katında bulunan balkona düşen Mehmet O., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi sürdüğü öğrenilen Mehmet O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Merkez Efendi Hastanesi'nden görüntü

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Cemil SEVAL/MANİSA,()

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FALEZLERDEN DÜŞEN GENÇ KADIN ÖLDÜ



ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek 40 metre yükseklikteki falezlerden düşen Suzan Hazer (26), hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Teknesiyle seyir halindeki bir balıkçı, Atatürk Parkı altında kayalıkların üzerinde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, falezlerden düştüğünü tahmin ettikleri kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede cesedin Suzan Hazer'e ait olduğu belirlendi. Botla Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarılan Hazer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından, Antalya Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Hazer'in yıllar önce anne-babasını kaybettiği ve onlara duyduğu özlemi sosyal paylaşım sitesinden üzerinden yazdığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sahil güvenlik ve polisin inceleme yapması

-Üzerinden çıkan çantayı polisin araştırması

-Ceset üzerinde polisin incelemesi

-Olayla ilgili genel görüntü

-Ölen Suzan Hazer'in opak fotoğrafı

-Detaylar

'92 MB// 52 SN'

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()-