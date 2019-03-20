DHA YURT BÜLTENİ-20

ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN VURULAN LİSELİ MİNE KURTARILAMADI

TOKAT'ın Artova ilçesinde, erkek arkadaşı M.G(20) tarafından tabanca ile vurulan lise son sınıf öğrencisi Mine Topçu (18), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz genç kız toprağa verilirken, şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Artova'da yaşayan ve çiftçilik yapan M.G. ile Artova Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Mine Topçu, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.G. yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekerek, Topçu'yu başından ve kasığından vurdu. Ağır yaralanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mine Topçu, doktorların tüm çabalarına rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan M.G.'nin ise polisteki sorgusu devam ediyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Talihsiz lise öğrencisi Mine Topçu'nun cenazesi Tokat Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesi Artova ilçesine bağlı Aşağı Güçlü köyünde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Artova Kaymakamı Mustafa Karali, Artova Belediye Başkanı Lütfü Yalçın, Mine Topçu'nun yakınları, sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

KISKANDIĞI İÇİN VURMUŞ

Olaydan sonra gözaltına alınan M.G. ise Artova İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G. ilk ifadesinde, kız arkadaşını kıskandığı için vurduğunu söyledi. Savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan M.G., Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze namazından görüntüler

-Cenazenin uğurlanışı

-Öldürülen kızın fotosu

-Şüphelinin görüntüleri

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()

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Gasp şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldü (2)

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, gasp ve hırsızlık suçlarından aranan 36 yaşındaki Şükrü Polat, bir aracı gasp ederken Yunus polis ekiplerini görünce, tabancası ile polislerin üzerine ateş açtı. Polisin takibi sırasında Şükrü Polat, evinin bulunduğu Mimar Sinan Mahallesi'ne geldiğinde araçtan inerek başka bir otomobile yöneldi. Silahını 2 kişinin bulunduğu otomobile doğrultarak aracı gasp etmeye çalışan Şükrü Polat'a polis 'Dur' ihtarında bulundu. Polis, silahını doğrultan Şükrü Polat'ı vurdu. Şükrü Polat vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şükrü Polat'ın içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurması, silahını polislere doğrultması ve vurulma anı görüntülendi.

Şükrü Polat bugün Mimar Sinan Mahallesi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Olayla ilgili polislerin ifadeleri alınırken, soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Güvenlik kamerası görüntüleri

KOCAELİ ()

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Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (10)

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDILAR

Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem, Denizli'de yayın yapan bir yerel televizyon kanalının (DEHA TV) canlı yayınına saniye saniye yansıdı. Serhat Delikara'nın sunduğu ve Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk'ün konuk olarak katıldığı canlı yayınlanan 'Yazıyor Yazıyor' programında, organ bağışı konusu konuşulurken, deprem anı kameraya yansıdı. Şiddetli sarsıntının ardından programın sunucu Delikara, "Deprem oluyor sevgili seyirciler. Çok ciddi bir deprem oluyor. Yapacak bir şey yok canlı yayında depreme yakalandık" diyerek ekran başındaki seyircileri sakin olmaları yönünde uyardı.

Öztürk ise depremin şiddetli olduğunu kaydedip ardından masada duran bardaktan su içerek, sakin kalmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Canlı yayın sırasında meydana gelen sarsıntı nedeniyle yaşanan tedirginlik

-Programın sunucusu Serhat Delikara'nın izleyenleri sakin olmaları için uyarması

Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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ERSOY: NAMLULARIN ÜLKEMİZE ÇEVRİLDİĞİ DÖNEMDE, DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKESİ OLMAYI BAŞARDIK



İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, hiç bir terör örgütü ve yapıya izin vermeyeceklerini belirterek, "Terör ve terörden beslenen bütün kaynaklara karşı ülkemizin içinde ve dışında verdiğimiz ve vermeye devam edeceğimiz mücadelelerle her türlü kalleşliğin, namluların ülkemize çevrildiği bir dönemde, dünyanın en güvenli ülkesi olmayı başardık. Bundan sonra bunu, kimsenin bozmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Batman'da, otogar açılışına katıldı. Vali Hulusi Şahin, Batman Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ve protokolü üyeleri ile vatandaşların katıldığı otogar açılışında konuşan Bakan Ersoy, kayyum atanan belediyelerin kentleri değiştirdiğini kaydederek, "Değerli Batmanlılar, bizim gerçekten bir derdimiz var. Biz, bu topraklar içinde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Barış, kardeşlik ve refah içinde yaşamak istiyoruz. İşimiz de aşımız da olsun istiyoruz. Bu ülke sınırları içerisinde neyimiz varsa paylaşarak, mutlu olmak istiyoruz. Herkes işini yapsın istiyoruz. Eğer Batman’a bir belediye başkanı seçiyorsak, bu Belediye Başkanı işini yapsın. Kendisine, milletine ve halkına hizmet için gönderilen paraları, milletine hizmet için harcasın istiyoruz. Oy alan insanlara karşı sorumlu olsun istiyoruz. Desteği, oyu halkından, emri Kandil’den almasın istiyoruz. Emri başkalarından almasın istiyoruz. Bu milletin emanetine, şehrin emini olarak sahip çıksın istiyoruz" dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, terör ve terörden beslenen bütün kaynaklara karşı içeride ve dışarıda verilen mücadelenin devam edeceğini ifade ederek, "İki şeyde çok kararlıyız. Birincisi bölgemizde hizmet anlamında eksiğimiz neyse, yapılabilecek neler varsa, hepsinin yapılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ama ikinci olarak da bizim bu kaynaşmamıza, huzurumuza, güven ve mutlu ortamıza göz dikenler, bize bu rahat hayatı çok görenler ve bizim kardeşliğimizi bozmak için evlatlarımızın kanından beslenenler despot anlayışını devam etmeye çalışan hiçbir örgüte, hiçbir yapıya asla ve asla izin verilmeyecek. Terör ve terörden beslenen bütün kaynaklara karşı ülkemizin içinde ve dışında verdiğimiz ve vermeye devam edeceğimiz mücadelelerle her türlü kalleşliğin, namluların ülkemize çevrildiği bir dönemde, dünyanın en güvenli ülkesi olmayı başardık. Bundan sonra bunu, kimsenin bozmasına asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Ersoy, konuşmasından sonra beraberindekilerle otogarın açılışını yaptı.

Görüntü Dökümü:

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- İçişleri Bakan Yardımcının karşılanması

-Törenden görüntü

- Ersoy'un konuşması

- İlçe otogarın açılışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,()

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ESKİ HASTANE BİNASINDA YANGIN

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde yaklaşık bir yıl önce boşaltılan eski hastane binasının borum katındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, öğleden sonra Meydan Mahallesi'ndeki eski hastane binasında meydana geldi. Binanın kazan dairesinde kağıt ve plastik malzemelerin tutuşmasıyla çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla binaya gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane borum katında yükselen dumanlar

- İtfaiye ekipleri çalışma yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - )

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MAHSUR KALAN KEDİYİ VATANDAŞLAR KURTARDI

ORDU'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın en üst katında penceresinde mahsur kalan kedi, esnaf ve vatandaşların çabaları sonucu kurtarıldı.

Kaledere Mahallesi, Orta Çarşı Caddesi'nde sahibinin bir anlık dalgınlığını fırsat bilerek kaçan kedi, yan binanın en üst katında bulunan pencerede mahsur kaldı. Mahsur kalan kediyi gören esnaf ve vatandaşlar, korkan hayvanı kurtarmaya çalıştı. Kedinin bulunduğu camın açılmaması üzerine yan binadan kediye ulaşmak isteyen vatandaşlar, sonuç alamadı. Uzun uğraşlar sonucunda karşı bina ile cam arasına yerleştirilen tahta yardımıyla 'Şanlı' adlı kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mahsur kalan kedinin kurtarılması

HABER KAMERA: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), () –

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KİLİS'TE 800 ÇOCUĞA BİSİKLET DAĞITILDI

KİLİS Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında, 800 çocuğa daha bisikletleri törenle dağıtıldı.

7 Aralık Stadında düzenlenen Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Zawawi, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, küçük çocuklar ile ailelerinin katıldığı törende konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, öğrencilere yarıyıl tatili hediyesi olarak 15 bin bisiklet dağıtma kararı aldıklarını söyledi. Daha önce de gruplar halinde öğrencilere hediyelerini verdiklerini belirten Kara, bugün yapılan törende de 800 bisikleti öğrencilere hediye edeceklerini kaydetti.

Kentteki tüm çocukları bisiklet sahibi yapmayı amaçladıklarını ifade eden Kara, öğrencilerden spor yapmalarını ve derslerine çok çalışmalarını istedi.

Yapılan konuşmaların ardından tribünü dolduran çocuklar, koşarak bisikletlerini aldı ve evlerinin yolunu tuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Stadı dolduran ailelerden görüntü

- Protokolün gelişi

- Büyük elçinin konuşması

- Belediye Başkanı Hasan karan, ın konuşması

- Türbinden atlayanlar

- Bisikletlerini almaya koşanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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EĞİTİM SEVDALISI MUHTAR SAYESİNDE DAHA İYİ ŞARTLARDA OKUYACAKLAR

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinin Kızılçukur Mahallesi Muhtarı Saim Yurttaş öncülüğünde mahalleye 6 derslikli ilkokul binası yapıldı.

Kızılçukur Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş, aynı binada eğitim gören Şehit Ahmet Şılak İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin daha rahat eğitim alması için harekete geçti. Özellikle binanın zemin katında okuyan ilkokul öğrencilerini düşünen Yurttaş, kurumun bahçesine ilkokul binası yaptırmak için yola çıktı. Muhtar Yurttaş, ilkokul yaptırmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne müracaat etti. Yapılan protokol sonrası 250 bin TL harcamayı kendisi karşılayan Muhtar Yurttaş, binanın kaba inşaatını tamamladı. Devlet desteğiyle ince inşaatta tamamlanan okul, eğitime hazır hale getirilerek, 'Saim Yurttaş İlkokulu' ismi verildi. Okul binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, şube müdürleri, İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, CHP Sarıgöl Belediye Başkan adayı Emrah Eroğlu ve mahalle halkı törene katıldı. Mehter takımı tören boyunca marşlar çaldı. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kulunç, Kızılçukur Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş ve Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç'ın konuşmaları sonrası, kurdele kesilerek açılış yapıldı. Protokol üyeleri birlikte sınıfları gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sarıgöl kaymakamı çetin Kılınç konuşması

- Hayırsever Saim yurttaş konuşması

- İlçe milli eğitim müdürü Mustafa kılıç konuşması

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()