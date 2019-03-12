DHA YURT BÜLTENİ -20

YURT BÜLTENİ -20

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuva-i Milliye değil Kuva-i İnzibatiye'dir (2)

KIRIKKALE'DE KONUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap etti. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Diyor ki, 'Dünyanın hiçbir ülkesi kendi silah fabrikasını bir başka ülkenin ordusuna vermez. Silah fabrikasının satışına onay veren milliyetçi olmaz'. Şu yalana bakın, karşımızdaki yalancıyı iyi tanıyın. Ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz. Kılıçdaroğlu tek ayak üstünde bin yalan söylüyor. Zira yalan ruhuna işlemiş, zihni melekelerini istila etmiş. Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikası'nın satıldığını söylüyor, yalan. Ortada satış falan yokken 'var' diyor, yalan. Bir başka ülkenin ordusuna verildiğini söylüyor, yalan. Trump'a tepki göstermediğimizi söylüyor, yalan. Sandık ittifakından bahsediyor, demokrasi güçlerinden söz ediyor, tamamen uydurma, bütünüyle hayal mahsulü" dedi.

'CHP'DE GÜVEN KALMAMIŞTIR'

Tank-Palet Fabrikası satılmadığını, yalnızca işletme hakkının 25 yıllığına devredildiğini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Satış yokken 'var' diye çığlık atmak yalancılığın daniskasıdır. Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarına baksak, yabancıların eline avucuna mahkum olmamız kaçınılmazdır. Aziz Atatürk manda ve himayeye hasımdı. Bugünün CHP'si manda ve himaye hayranı. Aziz Atatürk tam bağımsızlık yanlısı idi. Bugünün CHP'si tutsaklığa meraklı. Aziz Atatürk emperyalizmin amansız düşmanıydı. Bugünün CHP'si emperyalizmin taşeronu. Şunu biliniz ki, aziz Atatürk yerinden kalksa bunların alayını müstevlilerle birlikte kovalar, yakaladığı yerde de denize dökerdi. CHP'ye oy veren kardeşlerime yazıktır, yapılanlar haksızlıktır. Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar. CHP Genel Başkanı'nın yüzü ise şimdiden simsiyahtır. Olan bitenler ayıptır, utanmazlıktır, aymazlıktır, kepazeliktir. İP aynı yolun yolcusudur. Bu CHP'de güven kalmamıştır. Bu CHP'de vatan ve millet sevgisi sıfırlanmıştır. Zillet İttifakı Türkiye'nin kuyusunu kazıyor; ama kazdıkları kuyuya kendileri düşecek."

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Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

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Temelli: Bu ülkede yaşayan herkes ezana saygılıdır

Batman'da partisinin yerel seçim mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Taksim'de ezanın ıslıklarla protesto edildiği iddialarıyla ilgili, "Bu ülkede yaşayan herkes ezana saygılıdır. Bütün dinlere saygılıdır. Tarih boyunca kimsenin böyle bir saygısızlık yaptığı görülmedi" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında partisince Batman'da düzenlenen mitinge katıldı. Otogar yakınlarında yapılan mitingde konuşan Sezai Temelli, Batman'da seçimi kazanacaklarını ifade ederek, "Yerellerde iktidara geleceğiz. Türkiye halkları seçeneksiz mi kalsın, bunlara mahkum mu kalsın? Bize düşen Türkiye halklarına seçenek sunmaktır. Biz de böyle yaptık. Barış ve demokrasi seçeneği yarattık" ifadelerini kullandı.

Temelli, İstanbul Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte ezanın ıslıklarla, sloganlarla protesto edildiği iddialarıyla ilgili de konuştu. Sezai Temelli, şunları söyledi:

"Binlerce yıldır bu topraklarda Kürtçe, Türkçe ile barışık, Türk- Kürt bir arada bir vatan kurmuşlar. Şimdi bu ortak vatanımızı demokratik ulus anlayışımızla demokratikleştireceğiz. Demokratik cumhuriyeti ne yaparlarsa yapsınlar inşa edeceğiz. Çoğulcu, demokratik, laik bir cumhuriyet için, eşit yurttaşlık temelinde bir gelecek için 31 Mart'ta HDP'yi yerellerde iktidara taşıyacağız. Baktılar olmuyor, bu ülkenin kutsalları üzerinde siyaset yapmaya başladılar. Bu ülkede yaşayan herkes ezana saygılıdır. Bütün dinlere saygılıdır. Tarih boyunca kimsenin böyle bir saygısızlık yaptığı görülmedi."

Görüntü Dökümü:

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- HDP mitinginden görüntü

- Sezai Temelli'nin sahneye çıkması

- Sezai Temelli konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUT: 136MB

Haber-Kamera: Arif ARSLAN - Reşat YİĞİZ/BATMAN,()

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Bakan Dönmez: Elektrik ihracatımız, ithalatımızın üstüne geçti (2)

'YETERİ KADAR ARAMADIKLARI İÇİN BULAMADILAR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki seçim bürosu ziyaretinin ardından Afşin- Elbistan B Termik Santrali'ne geçti. Bakan Dönmez, burada bir süre önce özelleştirilen Afşin- Elbistan A Termik Santrali ile Afşin- Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü'ndeki personelden bir grup ve sendika temsilcileri ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu. Dönmez, daha sonra Elbistan'a geçerek, AK Parti İlçe Seçim Bürosu önünde toplananlara seslendi. 'Güçlü Türkiye' için bağımsız enerjiye sahip olmak gerektiğini kaydeden Bakan Dönmez, bu kapsamda yaptıkları çalışmada, son olarak Trakya'da 3 milyar metreküp doğal gaz bulduklarını söyledi.

Rezervin, 300 bin haneli şehrin 10 yıl süreyle doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte, piyasa değerinin de 5 milyar lira olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Petrol ve doğal gaz kaynakları açısından ülkemiz maalesef çok büyük zenginliklere sahip değil; ama bugüne kadar yeteri kadar aramadıkları için bulamadılar. Şimdi biz araştırmalarımızı, araştırmalarımızı artırdık hem karada hem de denizde. Bir gemimiz vardı, Antalya açıklarında sondaj yapıyorduk, doğal gaz için. O sondajına devam ediyor, kısa sürede netice alacağız. Var mı, yok mu henüz belli değil inşallah buluruz. Bazıları bize diyor ki 'Niye arıyorsunuz?' Bir muhalefet milletvekili çıkmış, bakanlığıma soru önergesi vermiş. 'Akdeniz'de ne işiniz var, bu kadar parayı niye harcıyorsunuz?' Bir yerlerden üfürmüşler o rakamı. Yalan dolan. Maliyetler çıkınca kendisiyle ve kamuoyuyla da paylaşacağız. Ama beni asıl üzen şu oldu; o milletvekilimizin soru önergesi, Yunanistan'ın gazetelerinde manşet oldu. Ben üzüldüm, bilmiyorum o sayın milletvekili üzüldü mü, sevindi mi? Şimdi bize diyor ki 'Niye arıyorsunuz?' Bu işin doğasında var; ancak arayanlar bulabiliyor. Biz arayacağız, buluncaya kadar da aramaya kararlıyız. Sizin de duanıza ihtiyacımız var. İnşallah başkası buldu biz de bulacağız. Sadece denizde değil, karada da aramalarımızı çoğalttık."

'ÇÖLLOLAR'I TEKRAR İŞLETMEYE AÇACAĞIZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, konuşmasının devamında, B Termik Santrali'nde yapılan görüşmenin sonucunu da açıklayarak, EÜAŞ Genel Müdürü'ne işçileri mağdur etmeyecek formül bulması için talimat verdiğini söyledi. Bakan Dönmez, 6- 11 Şubat 2011'de, 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2 ayrı göçüğün meydana geldiği Çöllolar Kömür Sahası'yla ilgili firma tarafından kendilerine müracaat olduğunu da belirterek, şunları kaydetti:

"Çöllolar'da maalesef elim bir kaza geçirdik. Ölen kardeşlerimize rahmet diliyorum ondan dolayı da hukuken o saha kapatıldı mahkeme kararlarıyla. Şimdi konu, son çıkan yasayla birlikte tekrar önümüze geldi. Firmanın yazılı bir müracaatı var, EÜAŞ'a tasfiye etmek istiyorlar. Tasfiye sürecini tamamladıktan sonra Çölloları da tekrar işletmeye açacağız inşallah."

Görüntü Dökümü

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- Bakan Fatih Dönmez'in adaylarla halkı selamlaması

- Kalabalıktan detay

- Dönmez'in konuşması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 517 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-)

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Bakan Kasapoğlu: Yol yapması gerekenler çukur kazarak halka ihanet etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin'de AK Parti seçim bürosunda yaptığı konuşmada, "Sadece yollarınıza çukur kazanlar değil, gönüllerinizi delik deşik edenler bu coğrafyaya, insanına, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına ihanet ettiler. Hepiniz de bunu tecrübe ettiniz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Mardin Havalimanı'nda Vali Mustafa Yaman tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Yeşilli ilçesine hareket etti.

AK Parti Yeşilli Belediye Başkan adayı Hayrettin Demir'in seçim bürosunu ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada partililere seslendi. AK Parti iktidarları döneminde spor alanında önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Kasapoğlu, "Ülkemizde son 17 yılda spor anlamında çok güzel tesisler oldu. Bunun bir kısmını siz Yeşilli'de tecrübe ettiniz, bir kısmını Mardin'de gördünüz. Ülkemizde 2002 yılında 1500 adet spor tesisi varken şimdi 5 bine yakın tesis var. Çok basit bir rakam bu, çok somut bir örnek. 2002'de 200 bine yakın yurt kapasitesi varken şimdi 700 bine yakın yatak kapasitemiz var. Bunları inşallah hep birlikte artıracağız. Bunun için elbette 31 Mart'a güçlü destekleriniz çok önemlidir" diye konuştu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yol yapması gerekenlerin çukur kazarak bu halka ihanet ettiklerini belirterek, "Sadece yollarınıza çukur kazanlar değil, gönüllerinizi delik deşik edenler bu coğrafyaya, insanına, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına ihanet ettiler. Hepiniz de bunu tecrübe ettiniz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, buradaki konuşmasının ardından Midyat ilçesine hareket etti.

Görüntü Dökümü:

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- Seçim bürosudan görüntü

- Bakan Kasapoğlu'nun konuşmaları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 600 MB

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()

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Otomobilin üzerine apartmandan beton parçası düştü

Sivas'ta 6 katlı bir apartmanın yüzeyinden kopan beton parçası, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.

Olay saat 17.30 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi, Saraybosna Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın en üst katından kopan beton sıva parçası, apartmanın önünde park halinde olan Çetin Çakmak'a ait 58 AAF 382 plakalı otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana gelirken, içerisinde kimsenin olmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Beton parçasının düştüğü sırada kaldırımdan geçen ve panik atak problemi bulunan Altun K.(62) ise rahatsızlanınca ambulansla tedbir amaçlı Numune Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Otomobilin görüntüsü

-Düşen beton parçaları

-Parçanın koptuğu binanın görüntüleri

-Ekiplerin çalışmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,()

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Sağanak yağmur Turgutlu'da olumsuzluk yarattı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğle saatlerinde sonra etkili olan sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Turgutlu'da bugün saat 14.00'ten sonra sağanak yağmur aralıklarla etkili oldu. Yağmur nedeniyle alçak kesimlerdeki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Sabah evden tedbirsiz çıkan kimi vatandaşlar, ıslandı. Kimi vatandaşlar ıslanmamak için çareyi saçak altlarına ve tentelerin altına sığınmakta buldu. Evinde su baskını olan vatandaşlardan Dağıl Sokak'taki yaşayan Emin Taş, "Bir halimize bakın. Oy zamanında kapımızdalar. Oyları alıyorlar ve bir daha arkalarına bakmıyorlar. Pisliğin içinde kaldık" diyerek yetkililere tepkisini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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- Sağanak yağmur ve evi su basması

Haber- Kamera; Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

