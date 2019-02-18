DHA YURT BÜLTENİ -20

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız (2)

"BÜTÜN BU BÖLGELERE ELMALARI GÖNDERELİM, DEPOLARI BOŞALTALIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'daki mitingin ardından Isparta'da halka hitap etti. Ispartalılardan 31 Mart'ta tarihi bir zafer beklediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir haykırın ki milletin lokmasıyla oynayan fırsatçıların hesapları bozulsun. İşte bak burada elmalar depolarda yığın. Arkadaşlarıma da söyledim, hani şimdi tanzim satışlar, inşallah bunları uygun fiyattan vatandaşlarımıza ulaştıralım. Şimdi hemen hazine, maliye bakanımı, gıda tarımı, ticaret bakanımı arayacağım, süratle İstanbul, Ankara bütün bu bölgelere elmaları gönderelim, depoları boşaltalım" dedi.

'İLK IMF'YE KAPILARINI AÇAN CHP OLDU'

Geride bıraktıkları 17 yılda her biri diğerinden zorlu 14 seçim yaşadıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'a hamdolsun bu 14 seçimin hepsinden de alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Seçimlerle birlikte içeride ve dışarıda birçok badire atlattık. Son 17 yılda sizlerle beraber çok zahmetler çektik. Zorluklar karşısında sabrettik, sebat ettik, pes etmeyi aklımızın ucundan dahi geçirmedik. Göreve geldik, Türkiye'nin IMF'nin borcu neydi? 23.5 milyar dolar. Şimdi Bay Kemal çıkmış, utanmadan, sıkılmadan, 'Bu iktidar yine IMF'ye gidecek' diyor. IMF'ye giden biz olmadık ki, IMF'ye giden CHP zihniyeti oldu. İlk IMF'ye kapılarını açan CHP oldu. Biz geldik 23.5 milyar dolar IMF'ye borç var. Dedik ki bu borcu kaldıracağız. O zamanki IMF başkanıyla Davos'ta, ki son gidişimdir Davos'a, konuşuyoruz. Dedim ki 'Bak başkan Türkiye'nin başbakanı benim, sen değilsin. Dolayısıyla sen aydan aya veya her yıl taksidini alıyor musun, alıyorsun. Sen kalkıp da Türkiye'yi yönetemezsin. Türkiye'ye ben yönetirim.' Tabii biraz böyle sağa sola savruldu. Ne oldu, Mayıs 2013, 23.5 milyar dolar borcu ödedik, IMF ile işimiz bitti. O zaman Merkez Bankamızın döviz rezervi de neydi, 27.5 milyar dolar. Başbakanlığım döneminde bir ara 136 milyar dolara çıktı, sonra bir düşüş yaşadık. Şimdi 100 milyar dolara Merkez Bankamızın döviz rezervi ulaştı. Daha iyi olacak" diye konuştu.

2 MİLYAR 350 MİLYON DOLAR SAVUNMA SANAYİ İHRACATI

Savunma sanayiinde Türkiye tarihinin en büyük yenileşme hareketinin kendi dönemlerinde olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz göreve geldiğimizde savunma sanayinde yüzde 20 ne yazık ki yerliydi, yüzde 80 ithaldi. Ama şimdi dışa bağımlılığı yüzde 35'e kadar düşürdük. Bugün Türkiye kendi savaş gemisini, helikopterini, zırhlı araçlarını, insansız hava aracını, silahlı insansız hava aracını, füzelerini, bombalarını, silahlarını kendisi üretiyor. Üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bütün bunları, teçhizatı yurt dışına ihraç ediyor. 2018 yılında ihracatımız ne kadar biliyor musunuz savunma sanayinde, 2 milyar 350 milyon dolar ihracat yaptık" dedi.

'YENİ BİR HAMLENİN ARİFESİNDEYİZ'

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güney sınır boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna büyük bir darbe indirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yeni bir hamlenin arifesindeyiz. İnşallah güney sınırımızın tamamını terörden arındıracak, mültecilerin huzuru kalple dönebilecekleri güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, stratejilerimizi belirledik" diye konuştu.

'MARKET VE PAZARDAKİ ETİKETLER YARI YARIYA DÜŞTÜ'

Tanzim satış noktalarının kurulmasıyla market ve pazardaki etiketlerin yarı yarıya düştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız yeniden makul fiyatlardan sebze meyveye ulaşmaya başladı. Bu hamlemizle kazanan milletimiz, kaybeden ise farsatçılar oldu. Bu adımımızla kazançlı çıkan insanımız, kaybeden ise domates, patlıcan, biber fiyatına bel bağlamış Bay Kemal gibi siyaset simsamları oldu. Tanzim satış müessesesini bir süre daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse bu yöntemi sona erdiririz. Şayet fırsatçılar direnmeye devam ederse sistemi sürdüreceğiz. Fahiş fiyat artışları tespit ettiğimiz diğer alanlarda da benzer yollara başvuracağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çocuklardan ve kalabalıktan detay görüntü

- Çatılardaki güvenlik görevlilerinden detay görüntü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detay görüntü

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Haber:Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN- Kamera: Emrah GÜL/ISPARTA,()

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Ayvalık'ta 59 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dün 59 kaçak göçmen yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 14'ü kadın, 34'ü çocuk 59 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, TCG Karşıyaka karakol gemisi tarafından tespit edilen göçmenlerin, işlemlerinin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığınca teslim alındığı belirtildi.

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-Tespit edilen göçmenler

-Detaylar

Haber: AYVALIK,()

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Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'da kent merkezi ve şehirler arası yollardaki buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ardahan-Posof-Türkgözü karayolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin karayolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Ardahan-Göle karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik durdu. Ardahan'dan Göle istikametine giden sürücüler görüş mesafesi düşen yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Tipi nedeniyle araçlarından dışarıya çıkamayan sürücüler yolun açılmasını beklerken, araçları kara saplanan sürücüler ise araçlarını iterek çıkarmaya çalıştılar.

Görüntü Dökümü

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-Ardahan-Göle yolunda mahsur kalan araçlardan görüntü

-Araçlarının iten sürücülerden görünt

-Fırtınadan dolayı uçamayan kuşlardan görüntü

-Tipi ve fırtınadan görüntü

Süre:3 dakika 14 saniye

Boyut : 194 MB

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN ()

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Başkan Bozbey, BUTTİM yönetimini ziyaret etti

Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi’ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BUTTİM’in marka değerini yükselten bir anlayış ortaya koyacaklarını belirterek “BUTTİM hak ettiği değere kavuşacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi’ni (BUTTİM) ziyaret etti. BUTTİM’de bulunan showroom ve ofisleri gezen Bozbey, çalışanlara kolaylıklar diledi. BUTTİM esnafından 31 Mart yerel seçimleri için destek isteyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BUTTİM Yönetim Kurulu ile de bir araya geldi. BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri’yle görüşen Mustafa Bozbey, yaşanan sorunları dinledi. BUTTİM’in, içinde bulunduğu işletmeleriyle birlikte marka değerinin artması gerektiğini vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “BUTTİM, Bursa ve tekstil ticareti için son derece önemli. BUTTİM’in, tanınırlık ve işlevsellik anlamında eksikleri olduğunu görüyoruz. BUTTİM’i, çevresiyle bir bütün halinde ele alarak, marka değerini artıracak bir planlamayla öne çıkarmamız lazım. Bunun yanında ulaşım sorunu yaşandığını da biliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu konulara destek verip BUTTİM’i, içinde bulunan işletmeleriyle birlikte marka değerini yükselten bir anlayış ortaya koyacağız. BUTTİM, hak ettiği değere kavuşacak. Esnaf burada daha mutlu ve huzurlu olmak istiyor. 31 Mart’tan sonra BUTTİM yönetimiyle bir araya gelip, sorunları çözeceğiz" şeklinde konuştu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’e başarı dileklerini ileten BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül de, "Burada yapacağımız komite çalışmalarıyla birlikte, Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle çok daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Ziyaret

-Bozbey konuşma

2 dk 40 sn 140 mb

Haber:Tahsin AYDIN/Kamera: BURSA,()

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Kaynak ustası 10 metre yükseklikten düşerek öldü

Bartın'da, fabrikadaki ek binanın inşaatında kaynak yaparken dengesini kaybeden Recep Kul (25) 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Olay öğlen saatlerinde, Gölbucağı Mahallesi'ndeki çimento fabrikasında meydana geldi. Fabrika sahasında yeni yapılan ek binanın inşaatında kaynak yapan Recep Kul, iddiaya göre dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Recep Kul'un kanlar içerisinde yerde yattığını gören çalışma arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Fabrikaya gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kaynak ustası Recep Kul'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Recep Kul'un cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, ()-