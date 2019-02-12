DHA YURT BÜLTENİ -20

ÇANKIRI 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI



ÇANKIRI'da bu akşam Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çankırı'da endişe yaratan deprem, Ankara ve çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 20.14'te merkez üssü Çankırı'nın Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem merkez üssü Çankırı'da endişeye neden oldu. Bazı mahallelerde insanlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Deprem, Çankırı'nın yanı sıra Ankara ile çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremde yıkım olup olmadığı konusunda henüz bir bilgiye ulaşılamazken, belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Çankırı merkezli depremin büyüklüğünü kendi sitesinden 4.9 olarak açıkladı.

ÇANKIRI'DA ARTÇI ŞOK

Çankırı'da bu akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.23'te merkez üssü Orta ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden artçı şokun büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent merkezinden görüntüler

Haber: ORTA(Çankırı),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KİLİS'TE SOBADAN ZEHİRLENEN 2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ



KİLİS’in Musabeyli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i Suriyeli 2 kişi ise tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zeytinbağı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Tunç ailesinden haber alamayan komşuları eve gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan komşular camdan baktıklarında aile fertlerinin yerde hareketsiz yattığını görerek durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma, kapısını açarak girdikleri evde Beşir (2), Nazmiye (3), Şahinaz Tunç'un (70) yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Gazdan etkilenen Büşra Tunç (5) ile Suriye uyruklu Fatma Bekir (37) ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evin önünde bekleyenler

- Soba zeherlenmesinin olduğu evin görüntüsü

- Ölenlerin yakınları ile yapılan röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bakan Soylu: İstanbul'da 2 ton esrar yakalandı (EK)

KARŞIMIZDA 'ŞER İTTİFAKI' VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili, şöyle konuştu:

"Eğer bu seçim birilerinin iddia ettiği gibi sadece bir yerel seçim olsaydı, başka bir anlamı olmasaydı, karşımızda böyle bir itifak kurulmazdı. Eğer biz buradan bir adım geri basarsak, boşalttığımız yeri hiç de hayırlı adamlar doldurmayacaktır. Karşımızda bir ittifak var. Ben kısaca 'şer ittifakı' diyorum, PKK ile FETÖ ile kol kola yürüyen, hatta onların klavuzluğunda yürüyen bir ittifak. PKK ile kol kola yürümekten rahatsız olmayanlar buyursunlar bu ittifakta yer alsınlar. Ama biz rahatsız oluruz arkadaş. Ben; askerime, polisime, gencecik öğretmenime kurşun sıkan adamla aynı safta olmaktan rahatsız olurum. Yolda yürümekten rahatsız olurum. Terörist cenazesine giden adamdan, DHKP-C'lileri hapiste ziyarete giden, onların gönlünü yapan, moral veren partiden de vekilinden rahatsız olurum. 15 Temmuz'a tiyatro diyen adamlarla kolkola yürümekten ben rahatsız olurum. Yenildiği her seçimde devlete de millete de iftira atan adamlardan ben rahatsız olurum. 'Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye yaslıyoruz' diyen bir partiyle yol yürümekten ben rahatsız olurum. Vatanını teröristlerden temizlemek için canını ortaya askerime, jandarmama, polisime mecliste 'işgalci' diyen, 'işgal askeri' diyen adamlarla yol yürümekten, ben rahatsız olurum. O ittifakın içinde bulunanlara söylüyorum. Siz bu ittifaktan rahatsız olmuyor musunuz ?"

'ÖYLE BİR İCAT ETTİK Kİ'

Daha sonra terörle mücadeleye değinen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Öyle bir şey icat ettik ki. Teröristlerin değil adım atması, kafalarını bir yerden bir yere çıkarmaları mümkün değil. Hele şu havalar bir güzelleşsin, İHA'larla onlara ne numaralar çekeceğiz. Türkiye ne yaptığını çok iyi biliyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Soylu'nun konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN - Özgür ALTIN / KALECİK(Ankara),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çavuşoğlu: Tanzim yerleri çiftçilere alternatif değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, meyve sebzelerin satıldığı tanzim yerlerinin çiftçilere alternatif olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, "Çiftçinin hakkını kimseye yedirmeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AK Parti'nin Aksu ilçesindeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'in, Aksu'ya pozitif ayrımcılık yaptığını söyledi. Aksu için iki kanun çıkarıldığını belirten Çavuşoğlu, kanunların mülkiyet sorununu ortadan kaldırdığını aktardı. Expo alanını değerlendireceklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu halde kalamaz, ilgili bakanlarla görüşüyoruz, birlikte karar vereceğiz. Burası cazibe alanı olarak devam edecek" dedi. Aksu'da son bulan raylı sistemin Serik'e kadar devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, Aksu'nun ulaşım merkezi olacağını söyledi. Aksu'ya fakülte açacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, liseler açısından ilçenin şanslı olduğunu aktardı.

TARSİM SİGORTASININ KOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Çiftçi üzerinden son zamanlarda bir demagoji, kara propaganda yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kabinemiz, çiftçilerin ürettiği ürünü hak ettiği fiyat üzerinden satılması için çalışıyor. Gübre, ilaç gibi girdilerin de indirilmesi konusunda bakanlarımız çalışmalar yapıyor. Doğal afetlerde yaraları sarıyoruz. Tarsim sigortasının kolaylaştırılması için çalışma yapıyoruz. Çiftçinin Antalya'da sattığı ürün örnek 2 lira ise İstanbul'da tüketici bunu 8-9 liraya satın alıyor. Aradaki parayı kim kazanıyor, simsarlar kazanıyor" diye konuştu.

ÇİFTÇİNİN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ

Tanzim satış yerlerinin çiftçiye alternatif olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, amaçlarının bu satış yerleriyle tüketicinin ödediği ücreti düşürmek olduğunu söyledi. Tüketimin artacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Çiftçinin ürünü daha iyi satılacak. Bu sistemde herkes kazanacak. Tüketici de çiftçi de kazanacak, rantçılar kazanamayacak. Gönlünüz rahat olsun, muhalefetin iftiralarına prim vermeyin. Her zaman çiftçinin yanında olacağız. Çiftçinin hakkını kimseye yedirmeyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kalabalıktan detay görüntü

-Çavuşoğlunun konuşması

Haber-Kamera: HASAN DEMİRBAŞ - Emrah GÜL / ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Boş arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde boş arazideki atık su kanalında, kimliği belirsiz 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen yıl yıkımı tamamlanan Üçgen Çarşısı'na ait boş arazide bulananlar, atık su kanalında hareketsiz halde yatan kişiyi görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, su içerisinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 30-35 yaşları arasında erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedenin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kimlik belirleme çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, boş arazide ceset bulunmasıyle ilgili polis araştırma yaparken çevredekiler, çalışmaları ilgiyle izledi. Polis ekiplerinin uyarısının ardından alan dışına çıkan yaklaşık 50 kişinin çalışmalar sona erene kadar alandan ayrılmaması da dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinden detaylar

-Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarından detaylar

-Cesedin tabuta konulup taşınması

-Polis ekiplerini izleyen vatandaşlardan detaylar

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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18 yıl cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı



AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. (42) polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinden, sahte kimlik ve ehliyet çıktığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ata Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yolda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Sürücünün polisin 'Dur' ihtarına uymaması üzerine kovalamaca başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından şüpheli otomobil ekiplerin müdahalesi ile durduruldu. Durdurulan araç sürücüsünün üzerinde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyet ile bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheli A.G. hakkında kasten adam yaralama ve yağma suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.. A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

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