DHA YURT BÜLTENİ -20

Kayseri'de TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü (2) - Yeniden



KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, karşı yönden gelen TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Cuma Uluçay (32) ile arkadaşı Merve Kılıç hayatını kaybetti. Uluçay'ın amatör futbol takımında forma giydiği öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Kayseri-Nevşehir yolu 18 kilometre Garipçe mevkiinde meydana geldi. Kenan Demirel yönetimindeki 38 UY 204 plakalı TIR'ı, karşı yönden gelen Cuma Uluçay yönetimindeki 46 D 8540 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Merve Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Cuma Uluçay ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cuma Uluçay'ın Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Esen Makine Belsinspor'da oynadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Malatya'da iki otobüs çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı (EK)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Malatya'nın Akçadağ ilçesi yol ayrımında şehirler arası yolcu taşıyan otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kent merkezi yönünden Akçadağ'a giden özel halk otobüsünün kavşakta durması, Kayseri yönünden kent merkezi yönüne ilerleyen şehirler arası yolcu otobüsünün ise halk otobüsüne çarparak sürüklemesi yer aldı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı



ADIYAMAN'da, yol kenarında durmak isteyen otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun kenarına yanaşmak için yavaşlayan Abdurrahman Balıbay yönetimindeki 01 ANG 70 plakalı otomobile, arkadan gelen Alper Botan yönetimindeki 02 FL 631 otomobil çarptı. Sürücülerin yara almadığı kazada, otomobillerdeki Naile Gürbüzcan (45), Abdulbaki Yusuf Gözükara (9), Elif Sena Akgül (13) ve Emine Gözükara yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

=======================

AK PARTİLİ BOSTANCI: CUMHUR İTTİFAKI ADAYLARININ BAŞARILI OLMASINI BEKLİYORUZ

AK Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, Cumhur İttifakı'nın güç birliğinden Türkiye'nin büyük fayda sağlayacağını belirterek "Her yerde Cumhur İttifakı adaylarının başarılı olmasını bekliyoruzö dedi.

Amasya'da esnaf ziyaretlerinde bulunan Ak Parti Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, açıklamalarda bulundu. 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı olarak gireceklerini ifade eden Bostancı, Karşımızda Millet İttifakı olarak CHP, İYİ Parti ve HDP ve aynı zamanda çeşitli yerlerde güç birliği ettikleri Saadet Partisi mevcut. HDP biraz mahcup ve çekingen bir şekilde bu ittifaka dahil olmuş gözüküyor. Bunun nedeni de birbirine benzemeyen bir sosyoloji, birbirine benzemeyen ideolojik yaklaşımların bir arada olduğu bir ittifak. O yüzden bunu açıktan deklare etmenin seçmen davranışı bakımından problem doğuracağını düşünerek, açık bir şekilde ifade etmiyorlar ama herkes neyin ne olduğunu biliyor. Cumhur İttifakı olarak biz bütün büyük şehirlerde ittifak içerisindeyiz. Bunun dışında Osmaniye ve Rize’de karşılıklı olarak adaylar çekildi" dedi.

Ak Parti olarak önceliklerinin her yerde adaylarının kazanması olduğunu ifade eden Bostancı, "Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adaylarının Türkiye’nin her tarafında kazanmasını temin etmek. Çünkü biz hem Ak Parti hem de Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Dolayısıyla Ak Parti adaylarının kazanması ve peşinen yine güç birliği ettiğimiz MHP ile birlikte Cumhur İttifakı olarak deklare ettiğimiz ve lehine çekildiğimiz MHP’li arkadaşların kazanması için çalışma yapacağız. Bunun nerelerde olduğunu kamuoyu biliyor. 27 büyükşehirde adayları var, MHP buralarda aday göstermedi. Manisa, Mersin ve Adana’da MHP'nin adayları var, Cumhur İttifakı'nın adayları olarak biz bu vilayetlerde bu adayları destekleyeceğiz. Diğer 27 büyükşehirde MHP, Ak Parti adaylarını destekleyecek. Bunların ilçelerinde de anlaşmalar yapıldı. O çerçevede karşılıklı destekler mevcut, İnşallah Osmaniye ve Rize dışında 49 vilayette daha Cumhur İttifakı tamamlandığında eminiz ki bu güç birliğinden Türkiye büyük faydalar sağlayacaktır. Her yerde Cumhur İttifakının adaylarının başarılı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

===========================

KARS MERKEZLİ 14 İLDE FETÖ OPERASYONU: 9 TUTUKLAMA



KARS merkezli 14 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9’u tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasını deşifre etmek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 9'u tutuklandı. 1 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Operasyonla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nün twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kars İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29 Ocak 2019 tarihinde çeşitli rütbelerde 17 şahsa yönelik Kars merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 16 rütbeli askeri personel yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9 şüpheli ise tutuklandı."

KARS, ()

===================

INTERPOL İLE EUROPOL TARAFINDAN ARANAN RUS TERÖRİST, KAYSERİ'DE YAKALANDI

KAYSERİ'de, Interpol ve Europol'un tarafından aranan Rus terörist Rüstem Shogenov, mobilya fabrikasında çalışırken yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasına operasyon düzenledi. Operasyonda Rusya'da silahlı terör örgütü üyeliği, yasadışı silah, mühimmat depolama ve terör örgütü faaliyetlerinde yer alma suçlarından Interpol ve Europol tarafından aranan Rüstem Shogenov yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında G-87 (Genel güvenlik-yurda giriş yasağı), M-26 (Yasadışı örgüt faaliyetleri) ve M-99 (Kimlik tespiti-diğer) tahditleri bulunduğu bildirildi. Rüstem Shogenov, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geri gönderme merkezine gönderilecek.

KAYSERİ,()

=============