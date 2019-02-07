DHA YURT BÜLTENİ-20

BOLU'da, okul yanındaki uyuşturucu imalathanesinde 397 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ve 38 kilogram metamfetamin ile yakalanan, Recep Yiğitel(46), İsmail Arslan(69), Özdemir Veyiş(38) ve Ali Çalışkan(37) tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşaköy Mahallesi D-100 Karayolu kenarında tek katlı bir evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti. Yanı başında bir ortaokul bulunan eve Pazartesi günü polis ekipleri drone destekli operasyon düzenledi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, evde bulunan 3 kişiyi etkisiz hale getirdi. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda ekipman bulundu. Ayrıca 397 kilo katı ve sıvı halde uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ve 38 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu yapımında kullanılan 397 kilo maddeden 200 kilogram uyuşturucu madde üretilebileceği öğrenildi. Evde kurulan imalathanede uyuşturucu üretimi yapan Recep Yiğitel, İsmail Arslan ve Özdemir Veyiş ile şehir dışında bulunan Ali Çalışkan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler savunmalarında ele geçirilen maddelerin uyuşturucu yapımında kullanılmadığını, tarımda kullanılacak gübre yapımı için gerekli malzemeler olduğunu öne sürdü. Recep Yiğitel, İsmail Arslan, Özdemir Veyiş ve Ali Çalışkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeden çıkartılmaları

-Operasyon anı ve uyuşturucu imalathanesinin görüntüleri

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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İntihar etmek için tabelaya çıkan genci polis ikna etti

İZMİT'te intihar etmek isteyen Ç.C.(31) reklam tabelasına çıktı. Yaklaşık 3 saat boyunca tabelanın üzerinde C.Ç. polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay öğleden sonra, Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İntihar etmek için yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki reklam tabelasına çıkan Ç.C.'yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekibi, Ç.C.'nin aşağıya atlama ihtimaline karşı tabelanın altına şişme atlama yatağı açarak önlem aldı. İşsiz olduğu, 1200 lira para istediği öğrenilen Ç.C., itfaiye merdiveniyle yanına yaklaşan polis ekipleri tarafından ikna edildi. Yaklaşık 3 saat boyunca tabelanın üzerinde kalan Ç.C. ikna edilerek itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. Ç.C. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

-Önlem alan polis, itfaiye, sağlık ekipleri

-Ç.C.'nin tabela üzerindeki görüntüsü

-Ç.C. ile müzakere yapan polisler

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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Bakan Dönmez, Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etti

BİLECİK'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt ilçesindeki Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret etti, türbede nöbet tutan alp kıyafeti giyen askerlerin nöbet değişimini izledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik ziyaretine Söğüt ilçesindeki Ertuğrulgazi Türbesi'nden başladı. Bakan Dönmez, türbede dua ettikten sonra, türbe önünde saygı nöbeti tutan alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimini izledi. Burada konuşan Bakan Dönmez, “Bilecik'te çeşitli temaslarımız ve istişarelerimiz olacak. Gelmişken de Ertuğrulgazi'nin türbesini ziyaret etmeden de bir işe başlamak olmaz. Onların attığı tohum 3 kıtaya, 7 iklime 6 asır boyunca huzur, barış, adalet götürdü. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın kültürünün temsilcileri olarak bizler de onun açmış olduğu yolda bu bayrağı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Bakan Dönmez, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Elektrik faturalarında dağıtım bedeli olarak yansıtılan yüksek bedellerden dolayı vatandaşlar mağdur oluyor. Bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı?' sorusuna Bakan Dönmez, “Bununla ilgili ayrıntıları daha sonra açıklayacağım ama kısaca şunu söylemek gerekirse faturada 3 bileşen var. Enerji bedeli dediğimiz üretim, dağıtım bedeli ve üretim bedelinden oluşan dağıtımın yansıtılmış hali vergi ve fonlar var. Bunların detaylarını daha sonra açıklayacağız" dedi.

'BANA BU KONUDA BİR ŞİKAYET İLETİLMEDİ'

Okul saatlerinin değişip değişmeyeceği ile ilgili sorulan bir soruya da “Yetki valilerde. Valiler, gün ışığından azami derecede faydalanabilecek derecede okulların eğitim saatini, hatta resmi dairede mesai saatlerini ayarlama yetkisine sahip ve bu yönde kararlar alıyorlar. İl, il olarak değerlendirmek gerekiyor. Zaten şu anda gün uzamaya da başladı. Bana son günlerde bu konuda bir şikayet de iletilmiş değil" diye cevap verdi.

Bakan Dönmez daha sonra AK Parti Söğüt İlçe Başkanlığı'na geçti. Burada kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yaptı.

Görüntü dökümü:

-Bakan Dönmez'in türbe ziyaretinden,

-Bakan Dönmez'in gazetecilerin sorularını cevaplamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: BİLECİK-



