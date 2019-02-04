DHA YURT BÜLTENİ -20

ÇANAKKALE'DE OTOMOBİLDE 3 GENCİN CESEDİ BULUNDU, 1 GENÇ KAYIP

Çanakkale'de dereye düşen otomobilden 3 gencin cesedi çıkarıldı, 1 kayıp (5)

Ezine'de, geçen cumartesi günü saat 21.30 sıralarında dereye düşerek suya kapılan ve yeri tesbit edilen otomobilin çakırtılması için saat 19.00'da çalışmalar başlatıldı. Olayın meydana geldiği yerden 250 metre uzaklıkta tespit edilen aracın çıkartılması için büyük bir vinç dere yatağına getirildi. Dalgıçların halatlarla bağladığı kırmızı renkteki otomobil vinç yardımıyla dereden çıkartılmaya başlandı. Bu arada bölgede bulunan gençlerin yakınları ise yaşananları endişe içerisinde izledi.

Sudan çıkartılarak dere yatağına çekilen otomobilin çevresine, polis tarafından bariyer çekildi. Ardından olay yerinde bekleyen savcı ve olay yeri inceleme ekibi otomobilde inceleme yapmaya başladı. Yapılan incelemede 3 gencin cansız bedenleri otomobilin içerisinde bulundu. Ölenlerin kimliklerinin belirleme çalışmaları sürerken, kayıp olan 1 gencin bulunması için ise arama-kurtarma çalışmalarına yarın sabah saatlerinde devam edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Otomobilin sudan çıkarılması

- Aracın etrafına olay yeri inceleme ekibi brandası çekilmesi

- Cesetlerin araçta tespit edilmesi

- Çevrede toplanan kalabalık

- Genel ve detaylar

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/EZİNE (Çanakkale), ()

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Boşanma aşamasında olduğu eşini, 10 bıçak darbesiyle öldürdü

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Tolga Göçer (28), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Özlem Göçer'i (21) sokak ortasında 10 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olay, Dağçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga Göçer, boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Göçer ile sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Tolga Göçer, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tolga Göçer kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özlem Göçer, ambulansla Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Göçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede Özlem Göçer'in vücudunda 10 bıçak darbesi tespit edildi. Polis, kaçan Tolga Göçer'i yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

-Olay yerinden,

-Tolga Göçer'in,

-Özlem Göçer'in fotoğraflarından çekilen görüntülen bulunuyor.)

Haber Kamera: KÜTAHYA,()

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Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalanan 4 terörist tutuklandı

ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde Suriye’ye geçmeye çalışırken hudut birlikleri tarafından yakalanan, aralarında hakkında arama kararı bulunan Feride Samur’un da bulunduğu 4 DEAŞ’lı terörist tutuklandı.

Akçakale’den Suriye’nin Tel Abyad ilçesine geçmeyen çalışan 4 DEAŞ’lı terörist cumartesi günü Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı hudut birlikleri tarafından yakalandı. Hakkında arama kararı olan Feride Samur ile Ö.S., A.A. ve M.G. sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Sorguları biten 4 terörist bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Teröristlerden biri hastane çıkışında kendilerini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına ‘Çekin, çekin size madalya takacaklar’ diyerek tepki gösterdi.

Feride Samur ile Ö.S., A.A. ve M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- DEAŞ'lı terörislerin hastahaneye getirilmesi

- Polis aracından inmeleri

- Bir şüphelinin gazetecilere tepki göstermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT - AKÇAKALE- ŞANLIURFA -)

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Yaşlı adamın öldüğü kaza güvenlik kamerasında

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 91 yaşındaki Ömer Kıvılcım karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir kamyonetin çarması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kıvılcım'ın kamyonetin çarptığı anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.50 sıralarında Yahşi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. 91 yaşındaki Ömer Kıvılcım, Ortakent Mezarlığı önünden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, cadde üzerinde seyir halinde olan E.Y. yönetimindeki 48 TJ 630 plakalı kamyonet çarptı. Meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanan Kıvılcım, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıvılcım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsisi tamamlanan Ömer Kıvılcım, bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ortakent Mezarlığında toprağa verildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ömer Kıvılcım'ın öldüğü kazanın bir güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ömer Kıvılcım, karşıdan karşıya geçerken yolda seyreden bir otomobil duruyor. Otomobilin arkasından gelen kamyoneti geç fark eden yaşlı adam, karşıya geçebilmek için hızla koşuyor fakat kamyonet yandan çarpıyor. Kıvılcım, çarpmanın ardından yere yığılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-30 saniye güvenlik kamerası görüntüsü

Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()

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Tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Halil G. iddiaya göre alkol aldığı sırada tartıştığı, Fatih Aslan (22) ile Ufuk Kartal'ı (25) bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Halil G. gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkol alan Halil G. (34), bölgeden geçen Fatih Aslan (22) ile Ufuk Kartal (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Halil G., üzerindeki bıçakla Aslan ve Kartal'ı boğaz ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan 2 kişi, kanlar içinde yerde kalırken, mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Halil G. olay yerinden kaçarken, 2 yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Fatih Aslan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından şüphelisi Halil G. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Yaralıların hastaneye gelişi

-Şüphelinin jandarma tarafından gözaltına alınması

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),()